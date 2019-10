Materielle Entbehrungen in Deutschland rückläufig

15.10.2019 – Der Anteil der von materiellen Entbehrungen Betroffenen ist 2017 auf neun Prozent zurückgegangen. Das zeigt der Teilhabemonitor der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Als wirksamster Schlüssel gegen Armut wird Bildung genannt.

Die INSM Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbH hat ihren über 100 Seiten starken Teilhabemonitor veröffentlicht, den das Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. (IW Köln) für sie erstellt hat.

Man habe die Studie ganz bewusst den Titel Teilhabemonitor und nicht Armutsbericht gegeben, sagte IW-Direktor Professor Dr. Michael Hüther am Montag vor der Presse in Berlin. Armut werde in der öffentlichen Debatte oft mit Niedrigeinkommen gleichgesetzt, was der Vielschichtigkeit von Armut aber nicht gerecht werde.

Hubertus Pellengahr (links), Michael Hüther (Bild: Brüss)

Neun Prozent von materiellen Entbehrungen betroffen

Die materiellen Entbehrungen, die an neun Kriterien festgemacht werden, sanken in Deutschland zwischen 2007 und 2017 dank des anhaltenden Wirtschaftsaufschwungs und der damit verbundenen Beschäftigungszunahme. Der Anteil der betroffenen Personen sei auf 9,1 von 12,1 Prozent zurückgegangen.

In der Europäischen Union (EU) spricht man von materieller Entbehrung, wenn eine Person drei der neun Kriterien finanziell nicht schaffen kann.

Viele Menschen haben Probleme bei unerwarteten Ausgaben

Die größten Probleme haben Menschen in Deutschland, wenn sie unerwartete Ausgaben stemmen sollen. Die betraf im Jahr 2007 noch 36,5 Prozent und im Jahr 2017 immer noch 29,3 Prozent. Auch die Finanzierung einer mindestens einwöchigen Urlaubsreise war 2017 noch 15,3 (2007: 24,4) Prozent nicht möglich.

Dagegen bewegen sich Entbehrungen wegen einer fehlenden Waschmaschine, eines fehlenden Farbfernsehers oder eines fehlendes Telefons 2017 wie aber auch schon zehn Jahre zuvor im Promillebereich. Auffällig verschlechtert hat sich der Wert, sich ein Auto leisten zu können. Ein fehlendes Auto beklagten 6,3 (2007: 5,1) Prozent der Menschen.

Die Kernergebnisse der Studie faste die INSM in einer kleinen Broschüre „10 Fakten zu Armut und Teilhabe“ zusammen.

Teilhabemonitor (Bild: INSM). Zum Vergrößern Bild klicken.

Bildung als Schlüssel gegen Armut

Nach Einschätzung der INSM muss man nach den Ergebnissen des Teilhabemonitors bei vier Themen ansetzen, um Altersarmut verhindern zu können.

„Wohlstand und sozialer Aufstieg gelingt durch Bildung. Sie ist der wirksamste Schlüssel, um dauerhaft Armut zu bekämpfen“, sagte INSM-Geschäftsführer Hubertus Pellengahr. Sie müsse stärker gefördert werden.

Verbessert werden müsse auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Anerkennung von ausländischen beruflichen Qualifikationen. Auch Langzeitarbeitslose müssten gesondert gefördert werden.

INSM: Altersarmut nicht mit 65, sondern ab sechs Jahren bekämpfen

„Ein weiterer Ausbau von Kitas und Ganztagesschulen stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders für Alleinerziehende“, sagte Pellengahr.

Zugleich erteilte er einer Grundrente nach dem Modell von Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) erneut eine klare Absage: „Altersarmut bekämpft man nicht mit 65, sondern mit sechs.“