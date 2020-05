Massive regionale Unterschiede bei der Kaufkraft der Rente

27.5.2020 – 1.000 Euro haben für Rentner in der Stadt München mit nur 760 Euro die bundesweit niedrigste reale Kaufkraft. Am höchsten liegt diese im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg mit 1.158 Euro. Im Süden ist es eher kostenintensiv, im Norden und Osten vergleichsweise günstig. Dies zeigt eine Prognos-Untersuchung im Auftrag der GDV-Initiative „7 Jahre länger“.

Teuerster Altersruhesitz in Deutschland ist die bayerische Landeshauptstadt München. Hier besitzen 1.000 Euro für Rentner nur eine reale Kaufkraft von 763 Euro. Dahinter folgen die ebenfalls bayerischen Landkreise München (826 Euro) und Starnberg (828 Euro).

Lebenshaltungskosten in 401 Kreisen und kreisfreien Städten verglichen

Dies teilte die Initiative „7 Jahre länger“ des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Dienstag mit. Datengrundlage ist eine beim Wirtschaftsforschungs-Institut Prognos AG in Auftrag gegebene Untersuchung.

Dazu hat das Institut die Lebenshaltungskosten der Rentner in 401 Kreisen und kreisfreien Städten verglichen. Hierzu wurde die Gewichtung des allgemeinen Warenkorbs des Statistischen Bundesamtes (Destatis) an das Konsumverhalten der über 65-Jährigen angepasst. In diesem Korb haben Kosten für Bildung ein geringeres Gewicht. Gesundheitsausgaben und Mieten spielen hingegen eine größere Rolle, wird erläutert.

Die „teuersten“ Altersruhesitze

In der Rangliste der zehn teuersten Regionen finden sich mit Miesbach, Dachau, Ebersberg und Fürstenfeldbruck vier weitere bayerische Landkreise. Dazu kommen noch die hessische Großstadt Frankfurt am Main, Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg) sowie die Freie und Hansestadt Hamburg. Hier liegt die reale Kaufkraft zwischen knapp 840 und etwa 870 Euro.

Weiter wurde mitgeteilt, dass der wirtschaftsstarke Süden der Republik generell eher kostenintensiv ist. So verteilten sich gleich 40 der 50 teuersten Regionen auf Bayern, Baden-Württemberg und Hessen.

Wo es sich im Alter am günstigsten lebt

Erheblich günstiger stellt sich die Situation den Angaben zufolge in Ost- und Norddeutschland dar. So ist im brandenburgischen Elbe-Elster-Kreis die reale Kaufkraft von 1.000 Euro Rente mit 1.158 Euro am höchsten.

An zweiter Stelle liegt der niedersächsische Kreis Holzminden (1.156 Euro). Dahinter folgen der sächsische Vogtlandkreis und der Thüringer Kyffhäuserkreis mit jeweils knapp unter 1.150 Euro.

Zu den günstigen Altersruhesitzen gehören ferner die niedersächsischen Kreise Lüchow-Dannenberg und Goslar, Greiz in Thüringen, die drei sachsen-anhaltinischen Regionen Salzlandkreis, Wittenberg und Mansfeld-Südharz sowie der bayerische Kreis Freyung Grafenau.

Wo Einbußen beim Lebensstandard drohen

Studienautor Heiko Burret kommentiert die Studienergebnisse wie folgt: „Der Wohnort hat großen Einfluss auf die Lebenshaltungskosten und damit den Wohlstand im Alter.“

Da die Löhne und somit auch die Renten in teureren Regionen tendenziell höher seien als in günstigeren Gegenden, seien die teureren Landstriche jedoch nicht zwangsläufig unattraktiver. Laut Burret drohen überall dort Einbußen beim Lebensstandard, wo die Alterseinkünfte im Verhältnis zum regionalen Preisniveau sehr niedrig ausfallen.