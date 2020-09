Marsh: Harter Markt in der Industrieversicherung

28.9.2020 – Die Coronakrise verschärft die Verhandlungen für Sach- und Haftpflicht-Versicherungen sowie Financial-Lines: Firmenkunden müssen mit höheren Prämien für nur noch knappe Kapazitäten rechnen. Spezielle Herausforderungen sieht Marsh in den Vertragsauslegungen für Betriebsschließungs-Policen sowie Personalmangel bei den Versicherern.

Nach der Aon Risk Solutions Deutschland hat jetzt auch die Marsh GmbH ein Update für den „Versicherungsmarkt-Report 2020 Deutschland“ vorgelegt. Im Fokus steht dabei der Einfluss der Coronakrise auf diverse Sparten der Industrieversicherung.

Die Prognosen der beiden Großmakler zeigen in eine ähnliche Richtung. Beide Unternehmen gehen von negativen Folgen für Firmenkunden, einem harten Markt, durch die aktuelle Pandemie aus.

„Die Geschwindigkeit und das Ausmaß dieser Verhärtung überraschen jedoch selbst Brancheninsider“, schreibt Thomas Olaynig, Geschäftsführer und Head-of-Placement & Specialties von Marsh Deutschland, in seinem Vorwort zum Update des Reports.

Prämien für Sachversicherung steigen

Thomas Olaynig (Bild: Marsh)

Bereits Anfang 2020, bevor die Verbreitung und die Auswirkungen der Pandemie wirklich erkennbar waren, sagten Aon und Marsh eine Verhärtung des Marktes für bestimmte Bereiche der Industrieversicherung voraus (VersicherungsJournal 28.2.2020, 31.1.2020).

Die Angabe, dass sich die industrielle Sachversicherung in einer harten Phase befindet, ist nicht wirklich neu (4.9.2019, 6.9.2018, 20.2.2018). Allerdings nimmt der Druck weiter zu, die Prämien ziehen unverändert an. Die Sicherung von Kapazitäten komme aber in diesem schwierigen Umfeld vor dem Preis, so Marsh.

„Besonders stark ausgeprägt ist der Sanierungsdruck in den aus Sicht der Sachversicherer kritisch bewerteten Branchen Chemie, Stahl, Gießerei, Recycling, Fleisch und Lebensmittel“, beschreibt der Makler die Situation. Allerdings sei die Lage für weltweit agierende Großunternehmen deutlich ernster als für mittelständischen Unternehmen.

Der Makler macht zusätzlich auf ein weiteres Problem in dieser Sparte aufmerksam: die dünne Personaldecke in der Sachversicherung bei den Gesellschaften: „Immer häufiger werden Quotierungsabgaben wegen nicht vorhandener Personalkapazitäten abgelehnt. Eine Besserung der Lage zum Ende des Jahres ist derzeit nicht in Sicht.“ Die Anpassung der Belegschaften an die neue Marktlage sei ein Prozess, der mehr Zeit in Anspruch nehmen werde, betont der das Unternehmen.

BSV bleibt schwieriges Geschäft

Eine künftige Herausforderung für alle Beteiligten – Kunde, Makler, Versicherer – sieht Marsh in der Absicherung von ansteckenden Krankheiten für die gewerbliche Klientel. Aktuell sei jeder Einzelschaden, basierend auf dem genauen Bedingungswerk, individuell zu diskutieren, was die Situation erschwere.

Der Vermittler warnt in der Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) vor diversen Ausschlussklauseln. „Hier sind die Versicherer bestrebt, den Versicherungsschutz auf ausdrücklich benannte Infektionskrankheiten zu beschränken und Epidemien sowie Pandemien gänzlich vom Versicherungsschutz auszuschließen“, stellen die Autoren des aktuellen Reports klar.

Der Versicherungsfall soll künftig nur noch ausgelöst werden, wenn ein Betrieb oder eine Betriebsstätte durch eine konkrete Einzelfügung der zuständigen Behörde geschlossen werde.

Diverse Hürden in der Haftpflicht

Betroffen von Erhöhungen bei einer gleichzeitigen Reduzierung der Kapazitäten ist laut Marsh auch die Haftpflichtversicherung. „Die Prämienforderungen sind dabei jedoch höchst individuell und stark abhängig vom Risiko“, erklärt das Unternehmen.

Zusätzlich weist der Makler aufgrund der Pandemie auf einen erhöhten Informationsbedarf seitens der Versicherer hin. Für bestimmte Branchen (wie pharmazeutische Industrie, Krankenhausbetriebe, Transport, Umschlagsbetriebe, Reinigungsdienstleister) fordert die Assekuranz laut Marsh Informationen über die getroffenen Hygienemaßnahmen der Unternehmen an.

„Vereinzelt kommt es sogar zu umfassenden Ausschlüssen für Infektionskrankheiten für bestimmte Branchen in einzelnen Lokalpolicen“, heißt es im Update des Reports.

„Zeitbombe“ Silent-Cyber-Risiken

Ein weiteres intensiv diskutiertes Thema sei der Umgang mit sogenannten Silent-Cyber-Schäden im Rahmen der Haftpflichtversicherung. Die Gesellschaften forderten hier aufgrund möglicher Kumulschäden eine konkrete Regelung in den Verträgen.

Dass Thema wird in der Branche schon länger diskutiert. „Silent-Cyber-Risiken sind potenzielle Zeitbomben“, ließ sich Hartmuth Kremer-Jensen, Chief-Broking-Officer bei Aon Deutschland, im vergangenen Herbst zu diesem Thema zitieren (6.9.2019).

Wie bereits Wettbewerber Aon (2.9.2020) sieht auch Marsh eine sich verschärfende Marktlage in der Managerhaftpflicht und der Cyberabsicherung. Der D&O-Markt „erlebt derzeit seine härteste Phase seit vielen Jahren – sowohl in Bezug auf die Kapazitäts- als auch auf die Prämienseite“, beobachtet Marsh.

Vertrauensschaden-Versicherung: unkalkulierbare Risiken für Anbieter

Das betreffe insbesondere Großunternehmen mit komplizierten Geschäftsmodellen und hohen Risiken, aber auch Großbanken und Finanzdienstleister. Für kleinere und mittlere Unternehmen seien im deutschen Markt weiterhin ausreichend Anbieter und Kapazitäten vorhanden.

Einige Versicherer haben sich bis auf Weiteres aus der Vertrauensschaden-Versicherung zurückgezogen. „Sie begründen dies mit den unkalkulierbaren Risiken, die sich aus dem Arbeiten im Homeoffice und den damit einhergehenden Änderungen der Arbeitsabläufe und Zugangsberechtigungen zu den Unternehmens-IT-Systemen ergeben“, erklärt Marsh.

Die Absicherung von Cyber-Risiken bliebe aktuell leistungsfähig, aber auch hier geht der Makler von einem höheren Informationsbedarf der Versicherer aus, bei sinkenden Kapazitäten und steigenden Prämien. Das führe derzeit zu „stärker zergliederten Cyber-Versicherungsprogrammen“, heißt es im Update.