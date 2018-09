Marktanteilsgewinner und -verlierer in der PKV

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

3.9.2018 – Die Abschlussaufwendungen in der privaten Krankenversicherung haben 2017 im Schnitt etwas über sechs Prozent der Beitragseinnahmen ausgemacht. Bei den Abschlusskostensätzen der einzelnen Anbieter zeigt sich allerdings eine erhebliche Spannbreite. (Bild: Wichert) Die Abschlussaufwendungen in der privaten Krankenversicherung haben 2017 im Schnitt etwas über sechs Prozent der Beitragseinnahmen ausgemacht. Bei den Abschlusskostensätzen der einzelnen Anbieter zeigt sich allerdings eine erhebliche Spannbreite. (Bild: Wichert) mehr ...

21.8.2018 – Auch 2017 wanderte wieder ein hoher zweistelliger Millionenbetrag an Alterungsrückstellungen zwischen den einzelnen Anbietern hin und her. Wer netto am meisten hinzugewonnen beziehungsweise verloren hat, zeigt der aktuelle Map-Report. (Bild: Wichert) Auch 2017 wanderte wieder ein hoher zweistelliger Millionenbetrag an Alterungsrückstellungen zwischen den einzelnen Anbietern hin und her. Wer netto am meisten hinzugewonnen beziehungsweise verloren hat, zeigt der aktuelle Map-Report. (Bild: Wichert) mehr ...

19.2.2018 – Das Bundesfinanzministerium hat in Reaktion auf ein höchstrichterliches Urteil bislang als geheim eingestufte Daten der privaten Krankenversicherer teilweise frei gegeben. Darunter sind auch die Beitragsanpassungen in der Vollversicherung der einzelnen Gesellschaften. (Bild: Peter Kuley, CC BY SA 2.5) Das Bundesfinanzministerium hat in Reaktion auf ein höchstrichterliches Urteil bislang als geheim eingestufte Daten der privaten Krankenversicherer teilweise frei gegeben. Darunter sind auch die Beitragsanpassungen in der Vollversicherung der einzelnen Gesellschaften. (Bild: Peter Kuley, CC BY SA 2.5) mehr ...

11.9.2017 – Die wieder steigenden Abschlussaufwendungen in der PKV haben 2016 im Schnitt rund 6,5 Prozent der Beitragseinnahmen ausgemacht. Bei den Abschlusskostensätzen der einzelnen Anbieter zeigte sich eine erhebliche Spannbreite. (Bild: Wichert) Die wieder steigenden Abschlussaufwendungen in der PKV haben 2016 im Schnitt rund 6,5 Prozent der Beitragseinnahmen ausgemacht. Bei den Abschlusskostensätzen der einzelnen Anbieter zeigte sich eine erhebliche Spannbreite. (Bild: Wichert) mehr ...

1.9.2017 – In den vergangenen zehn Jahren sind die Beitragseinnahmen der PKV-Anbieter um über ein Viertel gestiegen. Die Spannbreite reichte von knapp drei bis zu fast 220 Prozent. Dadurch gab es auch kräftige Verschiebungen zwischen minus 2,6 und plus 1,8 Prozentpunkten beim Marktanteil. (Bild: Wichert) In den vergangenen zehn Jahren sind die Beitragseinnahmen der PKV-Anbieter um über ein Viertel gestiegen. Die Spannbreite reichte von knapp drei bis zu fast 220 Prozent. Dadurch gab es auch kräftige Verschiebungen zwischen minus 2,6 und plus 1,8 Prozentpunkten beim Marktanteil. (Bild: Wichert) mehr ...

28.8.2017 – 2016 hatte in etwa jeder sechste PKV-Anbieter einen Beitragsrückgang zu verzeichnen. In der Rangliste gab es einige Verschiebungen. Welche Gesellschaften am stärksten gewachsen beziehungsweise geschrumpft sind, zeigt der neue Map-Report. (Bild: Wichert) 2016 hatte in etwa jeder sechste PKV-Anbieter einen Beitragsrückgang zu verzeichnen. In der Rangliste gab es einige Verschiebungen. Welche Gesellschaften am stärksten gewachsen beziehungsweise geschrumpft sind, zeigt der neue Map-Report. (Bild: Wichert) mehr ...