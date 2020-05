Live nachgefragt: Zur Zukunft von Vertrieben und Produkten

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Der Kompromissvorschlag mancher Versicherer an wegen Corona geschlossene Betriebe stößt auf Widerstand. Juristen sind sich aber uneins, wie viel Kampfgeist angemessen ist. Währenddessen fordert der GVNW eine Lösung für zukünftige Pandemien und hat dafür eine Idee vorgelegt. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...

Rund um die Welt werden Maßnahmen entwickelt, um die Krisenfolgen für die Assekuranz abzufedern und neue Perspektiven zu entwickeln. Über die Lage sprechen u.a. OCC-CEO Désirée Mettraux und Gothaer-Vorstand Christopher Lohmann in einer Live-Show. (Bild: Lucas Ziegler/Lier) mehr ...

Wie die Pandemie das Verbraucherverhalten verändert, zeigt eine Umfrage. Weitere Gesellschaften schnüren Hilfspakete. Firmenkunden, die auf Vergleichsangebote ihrer Betriebsschließungs-Versicherer eingehen, könnten dagegen in eine Falle tappen. (Bild: Alecto) mehr ...

Den in Bayern erarbeiteten Vorschlag zum Konflikt um die Betriebsschließungs-Versicherung tragen immer mehr Gesellschaften mit. Zudem verkünden sie weitere Hilfen für Kunden, um finanzielle Engpässe zu mildern. Für den Vertrieb gibt es mehr und mehr digitale Angebote. (Bild: Lier) mehr ...

6.4.2020 –

Eine bayerische Initiative will die Ehre der Versicherer in der Corona-Krise retten. Sie haben eine Kulanzempfehlung für Leistungen der Betriebsschließungs-Versicherung veröffentlicht. Den am „runden Tisch“ vertretenen Versicherern haben sich weitere angeschlossen. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...