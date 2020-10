Live nachgefragt: Carsten Maschmeyer und seine Investments

22.10.2020

Versicherungsmanager und Vertriebsexperten müssen trotz ungeklärter Faktenlage täglich teils schwerwiegende Entscheidungen treffen. Unter welchen Bedingungen geschieht dies und welche Perspektiven werden gesehen? Digitalscouting befragt Branchenvertreter nach ihrer Analyse und Einschätzung.

„Ab wann verdient ihr Geld“, fragten wir Ende September in der letzten Sendung vor über 7.000 Zuschauern Daniel Schreiber (link hier) live auf Linkedin und Co. „Das ist eine berechtigte Frage“, antwortete der Gründer und CEO des Start-Ups Lemonade Insurance Company. Er skizzierte seine Strategie, wie er durch scharf gerechnete Akquise-Kosten und eine hohe Kundenloyalität Profitabilität kalkuliert – wobei auch klar wurde, dass zunächst einmal weiteres Wachstum auf dem Programm stünde.

Heute gibt es ein Tiktok-Spezial: Als traditionelles Haus in der Finanzindustrie macht die Volksbank Mittelhessen derzeit auf Tiktok Furore. Mit über 18.000 Followern und fast 400.000 Likes gehört sie zu den Pionieren der Finanzwirtschaft auf der neuen Plattform. Am Donnerstag, den 22. Oktober um 17.00 Uhr fragen wir den Vorstandssprecher des Instituts, Dr. Peter Hanker, und die Tiktok-Aktive Nele Kessler nach ihren Erfahrungen mit der neuen Plattform.

Am Freitag, den 23. Oktober, um 12.30 Uhr sprechen wir mit dem Investor Carsten Maschmeyer und den Insurtech-Unternehmern Stephen Voss (Firmenmitgründer und Vorstand der Neodigital Versicherung AG) und Benny Bennet Jürgens (Gründer des IT-Dienstleisters Nect GmbH). In beide Unternehmen hat Carsten Maschmeyer investiert. Es wird nachgeforscht, wie es zu dem Investment kam und warum sich alle Seiten für den jeweils anderen entschieden haben. Auch fragen wir nach den Einschätzungen zu aktuellen Trends in und außerhalb der Assekuranz.

Carsten Maschmeyer (Bild: Flexperto)

Es waren unter anderem bereits zu Gast (in zeitlicher Abfolge):

Die älteren Sendebeiträge können über das Sendungsarchiv aufgerufen werden.

Die Interviews haben eine Länge von circa 30 Minuten. Die Sendungen sind auf Digitalscouting.de zu sehen. Einen Erinnerung kann per Whatsapp-Reminder geschaltet werden.