Live nachgefragt beim Insurtech-Pionier Daniel Schreiber

29.9.2020

Versicherungsmanager und Vertriebsexperten müssen trotz ungeklärter Faktenlage täglich teils schwerwiegende Entscheidungen treffen. Unter welchen Bedingungen geschieht dies und welche Perspektiven werden gesehen? Digitalscouting befragt Branchenvertreter nach ihrer Analyse und Einschätzung.

WERBUNG

Daniel Schreiber (Archivbild: Lemonade)

Am heutigen Dienstag findet um 12.30 Uhr eine weitere Entscheider-Live-Runde statt. Zu Gast sind Frank Thomsen, Vorstand bei den Itzehoer Versicherungen, und Frank Lamsfuß, Mitglied der Vorstände der Barmenia Versicherungen. Sie werden sich Fragen zu den Themen Nachhaltigkeit in der Assekuranz und „Greenwashing“ stellen.

Am 30. September wird um 16.00 Uhr ein Gast präsentiert, von dem weltweit nicht nur in der Branche viel zu hören ist. Zuschauer haben die Gelegenheit, Daniel Schreiber, der im Herbst 2016 das Start-Up Lemonade Insurance Company auf den Markt gebracht hat, ihre Fragen zu stellen (VersicherungsJournal 19.10.2017, 12.6.2019). Einige haben die Chance, dies nicht nur per Chat, sondern als Überraschungsgast zu tun. Digitalscouting verlost drei Wild-Cards, mit denen Sie sich persönlich und live auf den Bildschirm in die Sendung mit Daniel Schreiber hinzuschalten können. Bewerben um diese Karten können Sie sich über Whatsapp unter diesem Link.

Es waren unter anderem bereits zu Gast (in zeitlicher Abfolge):

Die älteren Sendebeiträge können über das Sendungsarchiv aufgerufen werden.

Die Interviews haben eine Länge von circa 30 Minuten. Die Sendungen sind auf Digitalscouting.de zu sehen. Einen Erinnerung kann per Whatsapp-Reminder geschaltet werden.