Linke verlangt Maßnahmenpaket gegen zu niedrige Einkommen

19.4.2018 – Die Fraktion Die Linke fordert den Deutschen Bundestag in einem Antrag zum Handeln auf, darüber wird dort heute Nachmittag debattiert. Gestern wurde zudem ein Antrag der Grünen bekannt, der sich für eine soziale Teilhabe und Selbstbestimmung in der Grundsicherung statt Sanktionen und Ausgrenzung ausspricht.

Der Deutsche Bundestag diskutiert heute Nachmittag über einen Antrag der Linksfraktion zur Bekämpfung der Armut in Deutschland.

Nirgendwo in Europa sei die Erwerbsarmut (Armut trotz Erwerbsarbeit) in den vergangenen Jahren so stark gestiegen wie in Deutschland, heißt es in dem Antrag der Linken (Bundestagsdrucksache 19/1687). Auch würden die Regelsätze des Arbeitslosengeldes II (Hartz IV), der Sozialhilfe und der Grundsicherung im Alter „künstlich kleingerechnet“, so der Vorwurf der Linken.

In dem Antrag der Fraktion wird darauf verwiesen, dass im Jahr 2016 jemand als armutsgefährdet gegolten habe, der weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung gehabt habe. Dies sei für Alleinstehende 1.064 Euro gewesen.

Erwachsene sollen mindestens 1.050 Euro im Monat zum Leben haben

„Es fehlt nicht an Erkenntnissen über Armut, sondern an gesetzlichem Handeln.“ Von daher spricht sich die Linke wie schon häufig für eine Umverteilung des „stetig wachsenden gesellschaftlichen Reichtums“ aus.

Zur Armutsbekämpfung sollte die Bundesregierung ein fünf Eckpunkte umfassendes Maßnahmenpaket umsetzen. So soll der gesetzliche Mindestlohn ausnahmslos auf zwölf Euro je Stunde erhöht werden. „Über eine sanktionsfreie Mindestsicherung“ soll gewährleitet werden, dass „grundsätzlich kein volljähriger Mensch in Deutschland von weniger als 1.050 Euro netto im Monat leben muss“.

Bei Älteren soll hier eine „Solidarische Mindestrente“ Armut verhindern. Zugleich sollen das Rentenniveau wieder auf 53 Prozent angehoben und die Dämpfungsfaktoren aus der Rentenanpassungsformel gestrichen werden. Die künftigen Rentenansprüche von Geringverdienern sollen zudem ausgewertet werden.

Als Sofortmaßnahme verlangt die Linke eine Erhöhung des Kindergeldes auf 328 Euro im Monat. In einem weiteren Schritt soll dann eine „eigenständige bedarfsdeckende Kindergrundsicherung“ etabliert werden.

Grüne: keine Sanktionen gegen die Mindestsicherung mehr

Die Grünen wollen mit Ihrem Antrag (Bundestagsdrucksache 19/1711) erreichen, dass alle gesetzlichen Möglichkeiten zu Kürzungen bei der sozialen Mindestsicherung ersatzlos gestrichen werden. Steuern, Sozialabgaben und soziale Leistungen sollen so aufeinander abgestimmt werden, dass (zusätzliche) Erwerbsarbeit die Menschen immer spürbar besserstellt.

Nach den Vorstellungen der Grünen sollte auch ein sozialer Arbeitsmarkt etabliert werden, „der mit individuell geförderter, Sozialversicherungs-pflichtiger und fair entlohnter Beschäftigung neue Chancen auf dem Arbeitsmerkt ermöglicht“.

Denn trotz der guten Lage am Arbeitsmarkt seien immer noch etwa eine Million Menschen länger als zwölf Monate ohne Erwerbsarbeit. „Sie brauchen sehr viel mehr Unterstützung und bessere Rahmenbedingungen“, heißt es in dem Antrag von Bündnis 90/Die Grünen.