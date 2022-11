Lindner legt Pläne vor: Aktienrente wird mit Kredit aufgebaut

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

23.9.2022 –

Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft hat am Donnerstag den Führungswechsel vollzogen. Dabei kündigte der neue Chef Norbert Rollinger gleich neue Initiativen an. Finanzminister Christian Lindner beruhigte die Branche in Sachen Vorsorgepflicht für Selbstständige. (Bild: Brüss) mehr ...