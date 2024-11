Linder gibt Blockade auf: Höhere Beitragsbemessungsgrenzen kommen

6.11.2024

Das Bundeskabinett hat in seiner Sitzung am Mittwoch dieser Woche die „Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2025“ beschlossen. Als Grund für die Anhebung der Rechengrößen in der Sozialversicherung werden die gestiegenen Löhne und Gehälter genannt.

Damit werden zum 1. Januar die Beitragsbemessungsgrenzen so stark steigen wie selten zuvor. In der allgemeinen Rentenversicherung klettern die Rechengrößen auf erstmals bundeseinheitlich jährlich 96.600 Euro. Für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) gilt dann eine Grenze von 66.150 Euro im Jahr, die Versicherungspflichtgrenze wächst auf 73.800 Euro (VersicherungsJournal 13.9.2024).

Das SPD-geführte Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hatte bereits Mitte September den Verordnungsentwurf vorgelegt. Dieser war jedoch von Bundesfinanzminister Christian Lindner gestoppt worden (27.9.2024). Der FDP-Chef befürchtete, dass mit dem Entwurf die entlastenden Effekte der Maßnahmen der Wachstumsinitiative konterkariert werden.

Zudem störte er sich grundsätzlich an den Berechnungsmethoden und forderte, dass die Fortschreibungssysteme für den Ausgleich der kalten Progression und für die Anpassung der Beitragsbemessungsgrenzen „konsistent zueinander ausgerichtet werden“. Was ihn nun zur Aufgabe seines Vetos bewegt hat, ist nicht bekannt. Jetzt muss der Bundesrat noch zustimmen.