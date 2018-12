Liebe Leserin, lieber Leser,

21.12.2018 – Mit einem Rückblick auf die meistgelesenen Artikel des Jahres, einem Dank, einem Vorschlag und einem Weihnachtsgruß verabschiedet sich das VersicherungsJournal in die Betriebsferien.

In der letzten Ausgabe des Jahres 2018 blickt die VersicherungsJournal-Redaktion zurück auf mehr als 2.000 eigene Artikel und über 1.200 Einträgen im Medienspiegel. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Steigerung. Zudem wurden mehr als 700 Leserbriefe veröffentlicht.

Zu berichten war in diesem Jahr wieder über ein äußerst lebhaftes Branchengeschehen. Auf das größte Interesse der Leserschaft stießen wieder Unternehmens- und Produktvergleiche. Besonders gefragt waren die Berichte zur bilanziellen Solidität der Lebens- und der privaten Krankenversicherer.

Der meistgeklickte Beitrag des Jahres war der Artikel „Vier private Krankenversicherer schwächeln“.

Großes Interesse an Vergleichen

Besonders stark nachfragt waren zum Beispiel auch die Beiträge „Nur fünf Autoversicherer bieten einen ‚guten‘ Service“, „Die Lebensversicherer mit den höchsten Abschlusskostenquoten“ und „Die beitragsstabilsten privaten Krankenvollversicherer“. Meistgelesener Kommentar war „Das eigentliche Problem hinter der Causa WWK“.

Einen breiten Raum in der Berichterstattung nahm erneut die Umsetzung der Versicherungsvertriebs-Richtlinie IDD in deutsches Recht ein. Das zeigen die zahlreichen entsprechenden Treffer in unserem Archiv. Auch die Folgen des Betriebsrentenstärkungs-Gesetzes und der Pflegereform sowie die Diskussion um die Zukunft der gesetzlichen Rentenversicherung sorgten immer wieder für neue Berichte.

Besondere Aufregerthemen waren die Finanzstärke und der Run-off von Lebensversicherungen sowie die geplante Evaluierung des Lebensversicherungs-Reformgesetzes. Hier erhitzt vor allem der im Raume stehende Provisionsdeckel die Gemüter.

Extrablätter und Dossiers mit Hintergrundinformationen

Auf rege Nachfrage sind auch wieder die gedruckt und zum Herunterladen erhältlichen Extrablätter gestoßen:

Ebenfalls kompakte Hintergrund-Informationen zu speziellen Themen liefern die VersicherungsJournal-Dossiers. In diesem Jahr angeboten wurden „Die Grenzen der gesetzlichen Unfallversicherung“, „Datenschutz-Grundverordnung für Versicherungsvermittler“ und „Die IDD-Umsetzung im Vertrieb“.

Eines der führenden Medien der Branche

Am stärksten genutzt wird nach wie vor der Nachrichtenbereich. Etwa 50.000 Personen erhalten täglich den Newsletter „Heute im VersicherungsJournal.de“. Die Internetseite VersicherungsJournal.de verzeichnet monatlich durchschnittlich circa 900.000 Seitenzugriffe.

Laut der letzten Makler-Media-Analyse der Yougov Deutschland GmbH ist das VersicherungsJournal das von Finanz- und Versicherungsmaklern meistgelesene Onlinemedium. Der höchste Informationsgehalt unter den Onlinemedien und Platz eins bei der Qualität der Artikel werden von den Befragten dem VersicherungsJournal zugesprochen (VersicherungsJournal 19.12.2017).

Auch in der kürzlich vom AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. durchgeführten Befragung „Vermittlerbarometer“ zu den informativsten Fachmedien erreicht das VersicherungsJournal bei den Versicherungsmaklern den ersten Platz (VersicherungsJournal 19.12.2018).

Vielen Dank

Das anhaltend große Interesse der Leserinnen und Leser an unseren Publikationen freut uns. Wir danken auch für zahlreiche Gastautorenbeiträge, Leserbriefe, Themenvorschläge und Insiderinformationen. Ein herzliches Dankeschön sagen wir auch den Inhalte- und Anzeigenkunden. Ohne sie könnte das VersicherungsJournal nicht existieren.

Genauso wichtig sind die Premium-Abonnenten, die ebenfalls einen wertvollen Beitrag zur Finanzierung des journalistischen Angebots leisten. Diesen Leserinnen und Lesern bietet das VersicherungsJournal einigen Mehrwert, zum Beispiel den unbegrenzten Zugang auf das Archiv und Dossiers ohne Mehrkosten.

Wer die Archivbeiträge und die Dossiers nicht braucht, kann also umsonst lesen. Doch wer journalistische Qualität zu schätzen weiß, ist herzlich aufgerufen, die kostenfreien Leistungen des VersicherungsJournals durch das Premium-Abonnement freiwillig zu unterstützen.

Der VersicherungsJournal Verlag selbst finanziert auch Projekte mit, die ihm wichtig sind. In diesem Jahr unterstützen wir wie im Vorjahr Ärzte ohne Grenzen e.V. mit einer Spende. Darüber hinaus stellen wir der Hilfsorganisation Bannerflächen kostenlos zur Verfügung.

Betriebsferien bis Anfang Januar

Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2019!

Möglicherweise lesen Sie diese „Weihnachtsansprache“ zum letzten Mal, weil Sie in Kürze aus der Branche oder gar aus dem Berufsleben ausscheiden. In diesem Falle danken wir Ihnen für das bisherige Interesse und wünschen Ihnen für den nächsten Lebensabschnitt alles Gute.

Mit dieser Ausgabe verabschieden wir uns in die alljährlichen Betriebsferien. Am 7. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Ihr Team des VersicherungsJournals