Lebensversicherung: Neugeschäft deutlich schwieriger

21.6.2023 – Nachdem die Europäische Zentralbank den Leitzins auf vier Prozent erhöht hat, steigen die Kapitalmarktzinsen weiter. Nach Meinung der Kölner Ratingagentur Assekurata profitieren die deutschen Lebensversicherer erst langfristig von der Zinswende. Der traditionelle Marktausblick der Analysten beleuchtet wieder verschiedene Facetten.

Bei weiter rückläufigem Neugeschäft rechnet die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH für 2023 für die deutschen Lebensversicherer mit einem erneuten Prämienrückgang um gut drei Prozent auf 89,5 Milliarden Euro.

Damit schätzen die Kölner Rater die Lage etwas günstiger ein als der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), der unlängst inklusive Pensionskassen und -fonds von einem Minus von 5,5 Prozent ausging (VersicherungsJournal 5.4.2023).

„Der kurzfristige Ausblick für die Lebensversicherer ist negativ, langfristig werden sie jedoch von den gestiegenen Zinsen profitieren,“ sagte Lars Heermann, Bereichsleiter Analyse und Bewertung, am Dienstag bei der Vorstellung des „Marktausblicks zur Lebensversicherung“.

Verkauf schwieriger

Das Neugeschäft sei seit Mitte 2022 aufgrund konjunktureller Einflüsse, aber auch aufgrund der negativen Realverzinsung von den Versicherungen deutlich schwerer geworden, so Heermann.

Für ihren Marktausblick hat die Assekurata erneut Lebensversicherer befragt. Ihrer Einschätzung nach sind die Geschäftslage und die Geschäftserwartungen bei den Fondsprodukten ohne Garantie am besten. Biometrieprodukte und Fondspolicen mit Garantien hätten nachgelassen und die Erwartungen für die betriebliche Altersversorgung (bAV) seien wieder negativ. Eine „Renaissance der Klassik“ sei nicht in Sicht.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Assekurata)

WERBUNG

Stille Lasten in Milliardenhöhe

Als positiv bewerten die Rater das unverändert „sehr robuste“ Storno. Mit Blick auf die zinsinduziert stark gestiegenen stillen Lasten sagte Geschäftsführer Dr. Reiner Will: „Die Branche tut gut daran, wenn das Storno auch niedrig bleibt.“

Durch den Zinsanstieg am Kapitalmarkt haben die festverzinslichen Papiere in den Büchern der Lebensversicherer massiv an Wert verloren. Aktuell geht die Assekurata von stillen Lasten von 105 Milliarden Euro für die Branche aus; das wären etwa zehn Prozent der gesamten Kapitalanlagen.

Ende 2021 verfügte die Branche noch über 153 Milliarden Euro stille Reserven (29.6.2022). „Eine niedrige Stornoquote beziehungsweise eine ausreichende Liquidität ist für viele Lebensversicherer in Zeiten von Bestandsrückgängen und stillen Lasten wichtig“, warnte Heermann.

Die Lebensversicherer schienen für dieses Risiko jedoch sensibilisiert zu sein. Als risikomindernde Instrumente nutzen die Gesellschaften vielfach ein engmaschigeres Controlling, die Schaffung von zusätzlichen Liquiditätsreserven und -fazilitäten oder den Ausbau liquider Investments in der Kapitalanlagesteuerung. Dies habe die Umfrage ergeben.

Solide Kapitalanlagen

Lars Heermann (Bild: Guido Schiefer)

„Nur ganz wenige Lebensversicherer haben positive stille Reserven“, so Heermann. Dies seien vor allem Gesellschaften mit einem hohen Anteil von Nicht-Zinsanlagen wie beispielsweise Immobilien und alternative Investments. Die zehn größten Lebensversicherer wiesen negative Bewertungsreserven auf.

Die stillen Lasten sind handelsbilanzrechtlich so lange unproblematisch, wie sie rein zinsinduziert sind und nicht aufgrund von Bonitäts-Verschlechterungen der Emittenten abgeschrieben werden müssen.

Die befragten Kapitalanleger gehen mehrheitlich von einem Abschreibungsbedarf bis maximal ein Prozent des Portfolios aus. Laut Assekurata war knapp 50 Prozent des Rentenbestandes in der Kapitalanlage von Lebensversicherern Ende 2022 mit mindestens „AA“ bewertet.

Erste Auflösungen der Zinszusatzreserve

Als Folge des Zinsanstieges kann die seit 2011 aufgebaute Zinszusatzreserve (ZZR) früher als ursprünglich erwartet aufgelöst werden. Beim aktuellen Zinsniveau rechnet Assekurata bis 2025 mit einem unveränderten Referenzzins von 1,57 Prozent und somit jährlichen Rückflüssen von vier bis fünf Milliarden Euro. Ab 2027 dürfte mit zweistelligen Milliarden-Niveaus zu rechnen sein, so Heermann.

Da die höheren Zinsen das Marktrisiko in Form von Garantieversprechen vermindert haben, sind die Solvenzquoten, wie bereits veröffentlicht, deutlich gestiegen (13.4.2023). Ende 2022 dürfte die SCR-Quote (inklusive Übergangsmittel und Volatilitätsanpassung, VAT) mit über 530 Prozent ihren bisherigen Höchststand seit 2016 erreicht haben.

Solvency-II-Einfluss auf Kapitalanlagestrategien nur noch „gering“

Als Folge geben in der Umfrage mehr als 50 Prozent der Kapitalanleger an, dass der Einfluss des Solvency-ll-Reviews auf ihre Kapitalanlagestrategie nur noch „gering“ oder „sehr gering“ ist. Laut Assekurata lag die SCR-Quote ohne Übergangsmittel, aber mit VAT bei nur noch drei Lebensversicherern unter 100 Prozent.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) habe keine Gesellschaft mehr in „Manndeckung“ genommen. Die Aufsichtsbehörde geht also davon aus, dass alle bis 2032 das Eigenkapitalerfordernis nach Solvency ll ohne Hilfsmittel erbringen können.

Interessenten können den 50 Folien umfassenden Bericht für die Lebensversicherung nebst einer begleitenden Videopräsentation auf der Internetseite der Ratingagentur für netto 900 Euro erwerben.