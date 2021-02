Lebensversicherung muss Atempause zum Umbau nutzen

10.2.2021 – Die Pandemie hat den Druck auf die Deklarationen und die Geschäftsmodelle verschärft. Die Geschäftsaussichten haben sich geändert. Assekurata hat ihre Marktuntersuchung zu den Überschussbeteiligungen und Garantien erneut erweitert. Detaillierte Berichte über das Abschneiden von Indexpolicen, Neue Klassik und das Einmalbeitragsgeschäft veröffentlicht das VersicherungsJournal in den nächsten Tagen.

„Die Aussichten auf wieder steigende Zinserträge rückt [...] in immer weitere Ferne“, sagte Dr. Reiner Will, Geschäftsführer der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH, bei der Vorstellung der 19. Marktstudie zu den Überschussbeteiligungen und Garantien. Die Pandemie treffe die Lebensversicherer in Form eines neuerlichen Zinstiefs und beschleunige den Umbau der Geschäftsmodelle.

Auslaufmodell Klassik

Reiner Will (Bild: Screenshot Lier)

Wie in den Vorjahren (VersicherungsJournal Archiv), hat Assekurata die Tarife der Klassik, der Neuen Klassik und Indexpolicen im Hinblick auf ihre Ertragsentwicklung für die Kunden untersucht. An der Studie haben sich 47 Lebensversicherer mit einem Marktanteil von 69 Prozent beteiligt (Vorjahr: 79; 14.2.2020).

Laut Studie entfielen 2020 noch 14 Prozent des Neugeschäfts auf die Produktgruppe „klassische Leben“. Diese sei ein Auslaufmodell. Die höchsten Geschäftserwartungen äußerten die Gesellschaften für Fondspolicen mit, aber auch ohne Garantien sowie Produkte zur Arbeitskraftabsicherung.

Auch die tatsächliche Neugeschäftsverteilung zeigt der Studie zufolge Verschiebungen in diese Richtungen, wenngleich die Klassik noch 14 Prozent des Neugeschäftes ausmache. Bei der in den Vorjahren von den Teilnehmern positiv eingeschätzten betrieblichen Altersversorgung (bAV) sei „Ernüchterung eingekehrt“, was auch an der in Corona-Zeiten schwierigeren Ansprache von Beschäftigten liege.

Die Produktpalette wird vielfältiger. Es gibt laut Will keinen Marktstandard mehr. „Kein Produkt ist mehr der Orientierungsmaßstab. Für die Kunden, die Vermittler und die Gesellschaften wird es komplexer und komplizierter.“

WERBUNG

Das Riester-Problem

Mit Blick auf die Zinsentwicklung erwartet der Studie zufolge die Mehrheit für das zweite Quartal eine Entscheidung der Politik zur Absenkung des Höchstrechnungszinses. Dabei werden fast durchgängig die von der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. vorgeschlagenen 0,25 Prozent erwartet (3.12.2020). Damit dürften sich die Probleme, Riester-Produkte kalkulatorisch darzustellen, verschärfen.

Der Umfrage zufolge bieten bereits 15 von 36 Gesellschaften (nicht alle Studienteilnehmer haben zu allen Fragen geantwortet) keine Riester-Tarife mehr an.

Die Garantien in den Beständen der Lebensversicherer betragen laut Studie immer noch durchschnittlich 2,63 (2,74) Prozent. Durch den Aufbau der Zinszusatzreserve (ZZR) seit 2011 auf voraussichtlich 86 Milliarden Euro Ende 2020 ist die durchschnittliche Zinsverpflichtung nach ZZR auf 1,59 (1,77) Prozent gesunken. „Das ist beim aktuellen Zinsniveau immer noch ein hoher Wert, der finanziert werden muss. Das geht nicht risikolos“, so Will.

Durchschnittliche laufende Verzinsung. Zum Vergrößern Bild klicken.

(Bild: Assekurata)

Nachreservierungen für junge Tarife

Zur Finanzierung der ZZR haben „viele Anbieter“ stille Reserven vor allem in festverzinslichen Wertpapieren aufgelöst. Somit stieg die Nettoverzinsung auf 4,1 (3,92) Prozent, aber die Durchschnittsverzinsung der Kapitalanlagen sank auf 2,9 (3,08) Prozent. Über 84 Prozent der bilanziellen Branchenverpflichtungen seien bereits von der ZZR betroffen.

Als Folge der erneut hohen ZZR-Belastung und der Zinsentwicklung seien die Überschussbeteiligungen weiter gekürzt worden und „der Produktschwenk fällt noch heftiger als bisher aus“, so Will. Selbst bei einem Null-Zinsszenario müsste die ZZR bis 2030 mit jährlich zwischen acht und elf Milliarden Euro auf 170 Milliarden Euro aufgebaut werden.

„Wir werden in einigen Jahren erleben, dass die Tarifgenerationen 1,25 und 0,9 Prozent in die Nachreservierung laufen werden“, so Will. Zwar seien die Generationen niedrig verzinst, hätten aber noch lange Laufzeiten – dies auch deshalb, weil es sich inzwischen mehr um Renten- als um kapitalbildende Lebensversicherungen handelt.

Lars Heermann (Bild: Screenshot Lier)

Mittelfristig hätten die Gesellschaften hohe Bewertungsreserven, mit denen sie den ZZR-Aufbau finanzieren könnten. „Damit gewinnen die Gesellschaften Zeit, ihr Geschäftsmodell umzustellen. Aber das müssen sie auch nutzen“, so Studienleiter Lars Heermann. Will schließt nicht aus, dass „einige es nicht schaffen“. Er rechnet aber nicht mit „Komplettausfällen“; sondern dem Einsatz des aufsichtsrechtlichen Instrumentariums – der Herabsetzung von Leistungen.

Kaum noch zu senken

Über alle Tarifgenerationen und Produktarten sinkt die laufende Verzinsung der Studie zufolge im arithmetischen Mittel für 2021 auf 2,65 (2,74) Prozent. Von den 25 Anbietern klassischer Renten haben 18 die laufende Versicherung abgesenkt. Die laufende Verzinsung für die klassische Privatrente beträgt 2,13 (2,29) Prozent.

Dieser Trend hatte sich bei den Unternehmensmeldungen zur Deklaration bereits abgezeichnet (7.1.2021). Die Deklarationsangaben der Unternehmen sind selten eindeutig und kaum miteinander vergleichbar; meist beinhalten sie Angaben zum kompletten Geschäft.

Die Rückgänge betreffen vor allem die jüngeren Tarifgenerationen. Bei den älteren Generationen bleibt die Verzinsung wegen der hohen vertraglichen Garantien weitgehend stabil. Hier kann oftmals kaum noch weiter abgesenkt werden.

Die „Marktstudie zu Überschussbeteiligungen und Garantien 2021: Resilienz von Deklarationen und Garantien in Zeiten der Pandemie“ kann unter diesem Link bei Assekurata ab netto 1.509 Euro bestellt werden.