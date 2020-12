Lebensversicherung: Fluch und Segen sinkender Zinsen

1.12.2020 – Die Allianz hat es vorgemacht: Ab 2021 gibt es bei ihr keine private Altersvorsorge mit vollständiger Bruttobeitragsgarantie mehr. Nach Einschätzung der Ratingagentur Assekurata kommen die Lebensversicherer nicht umhin „ihr Geschäftsmodell konsequent auf garantieärmere Produkte im Neugeschäft umzustellen.“ Dies ist eines der Ergebnisse des fünften „EKG-Check“.

Die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH hat 70 Lebensversicherer wieder dem „Check“ von Ertragskraft und Garantien („EKG-Check“) unterzogen.

Das Positive: Für 2019 kommen die Rater auf eine EKG-Quote, die mit 512,49 Prozent 100 Prozentpunkte höher ist als 2018. Damit reiche das Ertragsvolumen der Branche im Extremfall aus, um die Rechnungszins-Anforderungen 2019 im Geschäftsjahr 2019 mehr als fünf Mal zu finanzieren.

Folge der Zinssenkung: Anstieg der stillen Reserven

Die höhere EKG-Quote ist nach Angaben der Analysten maßgeblich die Folge der wieder einmal auf ein historisch niedriges Niveau gefallenen Zinsen – also kein operatives Ergebnis. Infolge des Zinstiefs sind die stillen Reserven in den festverzinslichen Kapitalanlagen der Lebensversicherer einfach nur gestiegen.

Diese Bewertungsreserven gehen mit 50 Prozent in die EKG-Quote mit ein. Problematisch wird es, wenn die Zinsen langfristig wieder steigen sollten. Dann schmelzen diese Bewertungsreserven nämlich ab – und fehlen zur Bedeckung und Finanzierung der Zinszusatzreserve (ZZR).

„Wenn die Bezugszinsen [(die Referenzzinsen für die ZZR)] in den kommenden Jahren dauerhaft am Nullpunkt oder sogar darunter liegen, sehen wir in der kurzen Frist keine Gefahr für die Lebensversicherer“, wird Studienleiter Lars Heermann in einer Pressemitteilung zitiert.

Zinszusatzreserve muss um weitere 15 Milliarden Euro steigen

Durch den Zinsverfall müssen die Lebensversicherer deutlich mehr Reserven für höher verzinste Altbestände stellen. Ursprünglich hat Assekurata mit einer Zuführung zur ZZR von neun bis elf Milliarden Euro für 2020 gerechnet. In der neuen Studie geht sie bei einem Referenzzins von 1,73 (1,92) Prozent von elf Milliarden Euro Zuführung aus.

Die Finanzierung koste gut ein Prozent Nettozins. Beim anhaltenden Nullzins müsse der Reservetopf bis 2030 auf knapp 170 Milliarden Euro wachsen, haben die Analysten errechnet. Das wären 15 Milliarden Euro mehr als noch zu Jahresbeginn erwartet. Ende 2020 hätte die Branche mit 85 Milliarden Euro ZZR erst die Hälfte der Strecke geschafft.

„Der Weg der Ausfinanzierung ist damit weiter als gedacht“, so Heermann. „Sorgfältiges“ Ertragsmanagement sei wichtiger denn je. Da sich der Referenzzins zur Berechnung der ZZR-Zuführung aus mehreren Jahren ergibt, schlägt sich der Zinseffekt schneller in den Bewertungsreserven nieder als in der Zinszusatzreserve.

Assekurata: Lebensversicherer müssen Neugeschäft umbauen

Da die Lebensversicherer zur Finanzierung der ZZR auch Bewertungsreserven versilbern können, haben sich die Finanzierungs-Bedingungen zunächst sogar verbessert. Zumindest solange, bis die Zinsen wieder steigen.

Um dieser Bedrohung entgegen zu wirken, bedürfe es des Umbaus des Neugeschäftes. Gefragt seien garantieärmere Produkte, wie es auch die Markführerin Allianz Lebensversicherungs-AG für 2021 angekündigt habe (VersicherungsJournal 6.10.2020).

Im Hinblick auf die während der Pandemie bei den Verbrauchern stark gestiegene Sparquote sieht Assekurata-Chef Dr. Reiner Will „trotz niedriger oder sogar negativer Zinsen“ Perspektive.

Eine stabile und ausgewogene Ertragsstruktur sei nicht nur für die Kunden von Altersvorsorge, sondern auch für Käufer von Berufsunfähigkeits- und Risikolebens-Versicherungen wichtig.

Ein negatives Kapitalanlageergebnis [… können …] viele Gesellschaften […] bereits heute vielfach nur durch die Auflösung von Bewertungsreserven vermeiden. Dr. Reiner Will, Assekurata

Es drohen Beitragserhöhungen bei Berufsunfähigkeits- und Risiko-LV

Denn: Zur Abwehr drohender Verluste beim Kapitalanlageergebnis dürfen die Lebensversicherer seit einigen Jahren mit einem Teil der Risikoergebnisse querverrechnen. Dann steigen die Beitragszahlungen in BU und Risikoleben.

„Und dass ein negatives Kapitalanlageergebnis keineswegs aus der Luft gegriffen ist, zeigt sich wiederum daran, dass viele Gesellschaften dies bereits heute vielfach nur durch die Auflösung von Bewertungsreserven vermeiden können“, so Will.

Günstige Positionen bei niedrigem Rechnungszins und hoher Ertragskraft

Auch bei der aktuellen Studie hat Assekurata für die zehn größten Gesellschaften die Rechnungszins-Anforderungen in Beziehung zu den wesentlichen Ertragskomponenten gesetzt.

Günstigste Positionen in dieser Grafik haben Versicherer, die möglichst weit rechts oben angesiedelt sind. Das bedeutet nämlich eine vergleichsweise geringere Anforderung an den Rechnungszins bei hoher Ertragskraft.

Die grafische Anordnung liefert Kunden und Vermittlern einen Anhaltspunkt für die Anbietersondierung. Demnach hat sich die Allianz deutlich von ihren neun größten Mitbewerbern abgesetzt.

Die 59-seitige Studie „EKG-Check 2020: ErtragsKraft-Garantie-Check in der Lebensversicherung“ (PDF) einschließlich Auswertungen und Kommentierungen kostet 939 Euro. Inklusive der wesentlichen Einzeldaten der Unternehmen (Excel) wird 1.179 Euro verlangt. Sie kann auf den Seiten des Anbieters bestellt werden.