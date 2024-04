Lebensversicherung 2023: Gewinner und Verlierer beim Neugeschäft

30.4.2024 – Die Dialog konnte im vergangenen Jahr den Neuzugang nach Stückzahl am stärksten steigern (plus fast 86 Prozent auf fast 55.000 Neuverträge). Am stärksten hinter der Vertriebsleistung des Vorjahres zurück blieb die WWK (minus 36 Prozent auf unter 42.000 neue Policen). Dies zeigt eine Zahlensammlung der Zeitschrift für Versicherungswesen (Heft 4/2024).

2023 blieb der Neuzugang in der Lebensversicherung mit rund 4,4 Millionen Neuverträgen um 0,6 Prozent hinter dem bisherigen historischen Tiefststand des Vorjahres zurück (VersicherungsJournal 12.12.2023). Das gab der der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) auf seiner Jahresmedienkonferenz Ende Januar auf Basis vorläufiger Zahlen bekannt (26.1.2024).

Acht der elf Neugeschäftsschwergewichte steigerten sich

Auf Ebene der einzelnen Gesellschaften gab es himmelweite Unterschiede, wie eine Zahlensammlung in Heft 4/2024 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) zeigt. Die traditionell Anfang April veröffentlichte Neugeschäftsumfrage der Zeitschrift beruht auf Unternehmensangaben, die teilweise vorläufigen Charakter haben.

Demnach schafften angeführt von der Allianz Lebensversicherungs-AG insgesamt elf der 65 aufgeführten Akteure einen Neuzugang im sechsstelligen Bereich. Sogar acht von ihnen konnten mehr Neuverträge abschließen als ein Jahr zuvor. Unter den Neugeschäftsschwergewichten wuchs am stärksten die LPV Lebensversicherung AG, die um ein Fünftel (auf 110.400) zulegte (24.4.2024).

Dialog mit der größten Steigerung

Eine noch größere Steigerung gelang nur der Dialog Lebensversicherungs-AG. Sie baute den Neuzugang um fast 86 Prozent auf fast 54.900 Neuverträge aus. Um jeweils ein Sechstel verbesserten sich die Condor Lebensversicherungs-AG (auf 7.800 Stück) und die Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG (auf knapp 9.200).

Zuwachsraten von jeweils einem guten Siebtel hatten die Nürnberger Lebensversicherung AG (auf rund 116.700), die Itzehoer Lebensversicherungs-AG (auf knapp 3.200) und die BL die Bayerische Lebensversicherung AG (auf 29.000) zu verzeichnen. Im zweistelligen Prozentbereich wuchsen ansonsten nur noch die HDI Lebensversicherung AG (auf 72.200) und die Targo Lebensversicherung AG (auf 361.700).

Branchenweit erzielten 2023 insgesamt nur 29 Markteilnehmer ein höheres Neugeschäft nach Stückzahl als vor Jahresfrist. Andererseits hatten 35 Akteure Einbußen zu verzeichnen. Keine Daten für 2023 lieferte die Hannoversche Lebensversicherung AG, die ein Jahr zuvor mit 79.000 neuen Kontrakten an 15. Stelle gelegen hatte.

WWK und Delta Direkt mit den größten Einbußen

Die größten Einbußen hatten mit jeweils mehr als einem Drittel die WWK Lebensversicherung a.G. (auf unter 42.000 neue Policen) sowie die Delta Direkt Lebensversicherung AG (auf unter 2.000) hinzunehmen.

Um ein gutes Viertel schrumpfte der Neuzugang bei der Hansemerkur Lebensversicherung AG (auf unter 9.000). Um jeweils ein knappes Fünftel hinter dem Vorjahr zurück blieben die Deutsche Lebensversicherungs-AG (knapp 45.800 neue Kontrakte), die Europa Lebensversicherung AG (21.800) und die Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG (SV Sachsen; 29.250).

Verminderungsraten von jeweils mehr als einem Sechstel standen für die Axa Lebensversicherung AG (auf 81.800 Neuverträge) und die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (auf 82.100) zu Buche.

Zum Vergleich: Der Marktführer Allianz legte um fünf Prozent auf fast 647.400 Stück zu. Die R+V Lebensversicherung AG, Nummer zwei sowohl nach gebuchter Bruttoprämie (3.4.2024) als auch nach Stückzahl im Neuzugang, steigerte den Neuzugang minimal (plus 0,2 Prozent auf 430.100).