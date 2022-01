Lebensversicherer: Was nach dem Riester-Boom kommt

28.1.2022 – Die Lebensversicherer sind gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Nun müssen sie die Konfrontation mit der neuen Bundesregierung in Sachen geförderter Altersvorsorge meistern. Noch stehen nur Forderungen der Lebensversicherer im Raum. Gespräche mit der Ampelkoalition gibt es bisher nicht.

„Eines brauchen wir nicht: den Staat als Anbieter in der freiwilligen, kapitalgedeckten Ergänzungsvorsorge.“

Das sagte Dr. Wolfgang Weiler, Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) auf der virtuellen Jahrespressekonferenz des Verbandes am Donnerstag, bei dem auch die Geschäftszahlen der Branche verkündet wurden (VersicherungsJournal 27.1.2022, 27.1.2022).

Starthilfe von zehn Milliarden Euro ist für Kapitaldeckung zu wenig

Wolfgang Weiler (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Damit lehnt der höchste Vertreter der privaten Vorsorgebranche die Kernforderung aus dem Koalitionsvertrag (26.11.2021) für die Reform einer privaten Altersvorsorge, nämlich die Einrichtung eines kapitalgedeckten Fonds in öffentlich-rechtlicher Hand, klar ab.

Weiler sieht zudem die im Parteienvertrag als Starthilfe erwähnten zehn Milliarden Euro nicht als besonders bedeutenden Zuschuss an. Schon heute würde die gesetzliche Rentenkasse jährlich mit 100 Milliarden Euro gestützt. Die Lasten aus dem Übergang der Babyboomer in die Rente könne mit einer Kapitaldeckung von zehn Milliarden Euro nicht auffangen werden.

Der Verbandschef bestätigt, dass die geförderte private Altersvorsorge reformbedürftig ist. Sie sei aber auch reformfähig. Dafür will der GDV ein digitales Standardprodukt entwickeln.

Zudem müssten die Anlagefreiheiten für die Produkte erhöht werden. „Der Vertrieb einer digitalen, standardisierten Riester-Rente ist aber nur ein Weg“, betonte Gerhard Müller, der stellvertretender Vorsitzender des GDV-Präsidialausschusses Altersvorsorge und Zukunftssicherung ist.

Digitaler Riester reduziert nicht die Vermittlerzahl

Gerhard Müller (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Weiterhin sei bei einer ganzheitlichen Altersvorsorgeberatung der persönliche Kontakt notwendig. Daher würde auch ein automatisch abschließbares Standard-Riester-Produkt nicht dazu führen, dass weniger Vermittler notwendig werden.

Positiv bewertete der GDV, dass die Zulagenstelle für Altersvermögen ab dem 1. März 2022 erst prüft, ob der Kunde förderungsberechtig ist und dann erst zahlt. Bisher ist dies umgekehrt. Das habe jährlich zu 800.000 bis 900.000 Rückforderungen geführt und das Image der Riester-Rente geschädigt.

Ganz anders wirkt nach Einschätzung der Branche die Tatsache, dass viele Bürger vor Absenkung des Höchstrechnungszinses zum 1. Januar 2022 von 0,9 auf 0,25 Prozent noch eine Riester-Police abgeschlossen haben.

Nach den Zahlen des GDV hat es über 310.000 neue Verträge gegeben und damit ein Plus von zwölf Prozent. Weiler: „Das ist die höchste Zahl an Riester-Neuabschlüssen seit dem Jahr 2016.“ Trotzdem hat dies aufgrund von gleichzeitigen Kündigungen nur dazu gereicht, dass der Bestand bei rund 10,4 Millionen Verträgen stabil geblieben ist.

Riester-Boom nur Strohfeuer

Bei diesem Boom dürfte es sich zudem wohl nur um das letzte Strohfeuer handeln. Denn laut GDV gibt es im Jahre 2022 nur noch zehn Lebensversicherer, die Riester-Policen vertreiben. Für einige weitere Tarife sei aber das Genehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen. Daher rechnet der GDV im Laufe des Jahres mit weiteren Anbietern.

Laut Müller lohnen sich diese Policen aber kaum noch, weil aufgrund der Bruttobeitragsgarantie das Geld in ganz sichere Kapitalanlage gesteckt werden muss, die kaum Rendite erbringen. Möglich ist eine Bruttogarantie in der Regel nur, wenn die Verträge extrem lange laufen. Welche Laufzeit dafür mindestens notwendig ist, wollte der GDV auf Rückfrage aber nicht sagen.

Grund: Es komme darauf an, welche Kosten in den Vertrag einkalkuliert würden. Zudem würden auch Riester-Nettotarife angeboten. „Die weisen eine geringere Kostenbelastung auf und können somit die geforderte Beitragsgarantie leichter erfüllen“, so ein Sprecher.

Nachhaltige Kapitalanlage bei der geförderten Altersvorsorge

Noch hat die Branche keinen Kontakt mit der neuen Regierung in Sachen Reform der geförderten Altersvorsorge aufgenommen. Grund sei, dass die Politik derzeit noch voll mit der Pandemiebewältigung zu kämpfen habe.

Eine besondere Chance sieht der GDV darin, dass Riester-Policen künftig mit einer nachhaltigen Kapitalanlage angeboten werden sollen. „Grüne Bonds und Öffentlich-Private Partnerschaften sind dafür passende Instrumente, gerade für Versicherer als große und langfristig orientierte Investoren“, so Weiler. Er riet daher seinen Mitgliedsunternehmen, die Chance für einen „grünen Riester“ zu nutzen.

An die Ampelkoalition gewandt forderte der Verbandspräsident: „Die Bundesregierung sollte die Voraussetzung dafür schaffen, dass es auch künftig noch eine geförderte private Altersvorsorge gibt. Darauf sind viele Menschen angewiesen, die von einer rein steuerlichen Förderung nicht so stark profitieren können.“

Private Krankenversicherung: Selbstständige fehlen

Ralf Kantak (Archivbild: Brüss)

Die private Krankenversicherung (PKV) ist mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 sehr zufrieden. „Die Bürger haben eine hohe Motivation, sich besser privat abzusichern“, sagte Dr. Ralf Kantak, Vorsitzender des Vorstandes des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband).

Viele würden dafür die private Krankenzusatz-Versicherung wählen. Hier konnte die PKV 900.000 neue Verträge gewinnen. Die Zahl der Zusatzpolicen stieg um 3,4 Prozent auf 28,4 Millionen.

Zudem sei nun im dritten Jahr der Wechselsaldo von der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in die PKV positiv. „Wir konnten 22.000 mehr Kunden gewinnen, als wir an die GKV abgegeben haben“, sagte der Manager. Trotzdem verliert die Branche unter dem Strich Vollversicherte. So nahm die Zahl der Privatpatienten um 0,1 Prozent auf 8,7 Millionen ab.

Krankenversicherer nehmen fünf Prozent mehr Beitrag ein

Ein Grund sei, dass eine wichtige PKV-Klientel, nämlich die Selbstständigen, in der Corona-Pandemie um rund 100.000 Personen zurückgegangen ist. Gleichzeitig müsse die Vollversicherung intensiv persönlich beraten werden. Und das sei unter Pandemieauflagen nicht immer möglich gewesen.

Die Beitragseinnahmen der privaten Krankenversicherungs-Unternehmen erhöhten sich 2021 insgesamt aber um fünf Prozent auf 45,0 Milliarden Euro.

Mit 40,5 Milliarden entfällt davon der Großteil auf die Krankenversicherung. Das Plus liegt somit bei 4,7 Prozent. In der Pflegeversicherung lagen die Einnahmen bei 4,5 Milliarden Euro, was einen Anstieg von 7,3 Prozent bedeutet.