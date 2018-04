Lebensversicherer steigern ihre Finanzkraft

20.4.2018 – Bei den Lebensversicherern, die Übergangsmaßnahmen in Anspruch genommen haben, stieg die Solvenzquote im Jahr 2017 von 344 Prozent auf circa 380 Prozent. Die anderen Lebensversicherer verbesserten sich nach Angaben des GDV von 207 Prozent auf circa 250 Prozent. Die Schaden- und Unfallversicherer erreichten eine Quote von über 280 Prozent. Die deutschen Versicherer halten im europäischen Vergleich überdurchschnittlich hohe Sicherheitsmittel vor. Der GDV fordert, alle Regelungen inklusive der Dokumentations- und Berichtspflichten im Paket zu überprüfen.

Nach Berechnungen Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) haben die deutschen Lebensversicherer im vergangenen Jahr ihre Solvenz deutlich verbessert.

Bei den Unternehmen, die Übergangsmaßnahmen in Anspruch genommen haben, stieg die Solvenzquote (Eigenmittel zu Solvenzkapital-Anforderungen SCR) im Jahr 2017 von 344 Prozent auf circa 380 Prozent. Lebensversicherer ohne Übergangsmaßnahmen verbesserten sich im gleichen Zeitraum von 207 Prozent auf circa 250 Prozent.

Solvenz der deutschen Lebensversicherer. ** SCR-Quoten für 2017 sind vorläufig (Bild: GDV)

Die Quoten sind bei den einzelnen Gesellschaften sehr unterschiedlich. Das zeigt der jährliche Vergleich im Map-Report (VersicherungsJournal 29.6.2017). Was Vermittler mit diesen Zahlen anfangen können, hat Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages erläutert (VersicherungsJournal 29.6.2017) erklärt.

In der deutschen Versicherungswirtschaft ist die Situation relativ stabil. Uwe Ludka, GDV-Ausschuss Finanzregulierung

Branchensituation insgesamt sehr stabil

Uwe Ludka (Bild: Itzehoer Versicherungen)

Zu den Angaben des GDV für 2017 sagte Uwe Ludka, Vorsitzender des GDV-Ausschusses Finanzregulierung beim dritten Presse-Workshop zu Solvency II: „Diese Zahlen basieren auf den Berichten für das vierte Quartal 2017 und repräsentieren Marktanteile von 87 Prozent beziehungsweise 90 Prozent.“ Somit sollten diese vom GDV ermittelten Werte nahe an den endgültigen SCR-Zahlen liegen.

„In der deutschen Versicherungswirtschaft ist die Situation relativ stabil“, betonte Ludka. Das gilt gleichfalls für Schaden/Unfall. Hier wurde die Quote auf über 280 Prozent auf der Basis von 86 Unternehmen (78 Prozent Marktanteil) abgeschätzt.

Selbst wenn die deutschen Schaden- und Unfallversicherer ein Ereignis wie den Sturm „Kyrill“ mit zwei Milliarden Schadenaufwand im Jahr 2007 (VersicherungsJournal 30.5.2013) hätten verkraften müssen, würde die Solvenzquote lediglich um wenige Prozentpunkte sinken. Unterstellt wurde dabei zudem die unrealistische Annahme, dass keinerlei Rückversicherung besteht.

Hohe Sicherheitsorientierung auch im europäischen Vergleich

Axel Wehling (Bild: GDV)

Dass die deutschen Versicherer auch im europäischen Vergleich eher mehr als zu wenig Kapital zur Abdeckung der von ihnen übernommen Risiken vorhalten, zeigen die Daten der Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa): Ausnahmslos alle Unternehmen konnten ihr SCR mit Long-Term-Guarantee-Maßnahmen (kurz LTG) bedecken.

Die Quote beläuft sich in Deutschland auf 331 Prozent gegenüber 229 Prozent im EWR-Durchschnitt. Ohne LTG-Maßnahmen beträgt sie 271 Prozent, während der europäische Durchschnittswert dann bei 184 Prozent liegt.

Eine hohe Bedeckungsquote bedeutet Sicherheit in Stresssituationen, wirkt sich auf die Rendite aber tendenziell negativ aus. Axel Wehling, Mitglied der GDV-Geschäftsführung, warnte nicht nur deshalb vor einer vereinfachten Interpretation im Sinne je höher die Quote, desto besser: „Die Berechnungen in Deutschland und auf europäischer Ebene sind verschieden – gewichtet beziehungsweise nicht gewichtet.“

Keine Salami-Taktik. Axel Wehling, GDV-Geschäftsführung, zur Überprüfung von Solvency II

Regeländerungen beeinflussen die Höhe der Solvenzquoten

Der GDV rief die Aufsicht auf, Solvency II in der jetzigen Form weiter zu führen bis zur vereinbarten Überprüfung in den Jahren 2020/2021. „Es sollten nicht Einzelkomponenten herausgegriffen und vorzeitig verändert werden“, so Uwe Ludka. „Keine Salami-Taktik“, forderte auch Axel Wehling.

So sei die Diskussion über die Zinsstrukturkurve zwar grundsätzlich richtig. Es komme aber entscheidend auf das „Wie“ und „Wann“ an. Eine von der Eiopa präferierte Zwischenlösung – der so genannte Shift-Ansatz – führe zu einem Rückgang der Solvenzquote um 75 Prozentpunkte. Auch für andere Eiopa-Initiativen bleibe die Motivation offen.

Berichtspflichten sind Kostentreiber

Wie bereits beim letzten Solvency-II-Workshop (VersicherungsJournal 22.3.2017 illustrierte der GDV seine Forderung „Berichtspflichten müssen auf den Prüfstand“ mit eindrucksvollen Beispielen.

Neben vier Quartalsberichten und einem Bericht zum jeweiligen Jahresende sowie dem Orsa-Bericht muss beispielsweise noch ein Bericht über die Solvabilität und Finanzlage für die Öffentlichkeit erstellt werden (SFCR-Bericht).

Insgesamt existieren 252 Seiten mit Anforderungen von unterschiedlichen Ebenen an diesen Bericht. Allein 204 Seiten umfasst die anzuwendende EU-Durchführungsverordnung. „Beim SFCR-Bericht sind die Gliederung, die Kapitel und die Inhalte vorgegeben“, erläuterte Ludka. Unter 100 Seiten komme man nur schwerlich aus. Dabei sei das Interesse von Versicherungsnehmern, Analysten, Investoren und so weiter äußerst gering.

Bafin will mehr Tiefgang

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) sah dies zuletzt anders. Ihr Chef Felix Hufeld hatte auf dem Neujahrempfang seiner Behörde gesagt, dass er bei den SFCR-Berichten „etwas an Tiefgang vermisse“ und bei Orsa noch Verbesserungsbedarf sehe (VersicherungsJournal 18.1.2018).

Ludka schätzte, dass circa zwei Prozent Personalstellen für Solvency II aufgebaut werden mussten. Dies sei für die Gesamtfolgen der Regulierung eher ein unterer Grenzwert. Die Auskunfts- und Berichtspflichten seien zum Teil äußerst bürokratisch und ohne Erkenntniswert. Deshalb sollten Vorgaben auf Sinnhaftigkeit überprüft und gegebenenfalls gestrichen werden.