Lebensversicherer halten im Zinswettbewerb gegen Banken mit

24.3.2023 – Die Zinswende am Kapitalmarkt erweitert die Spielräume der Lebensversicherer. Wie sie dies bei der Zinsdeklaration für Einmalbeitragspolicen nutzen, zeigt die Assekurata in ihrer aktuellen Marktstudie auch anhand eines Mustervertrages.

Im Einmalbeitragsgeschäft haben die Lebensversicherer die Überschussbeteiligungen insbesondere in den ersten Vertragsjahren gegenüber dem Vorjahr spürbar angehoben.

Der Zinsanstieg wirke sich bei Einmalbeitragspolicen stärker aus als bei Versicherungen gegen laufenden Beitrag, stellte Lars Heermann, Bereichsleiter Analyse und Bewertung bei der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH, fest (VersicherungsJournal 24.2.2023).

Im Zinswettbewerb mit Banken

„Offenbar verfolgen die Lebensversicherer das Ziel, im Zinswettbewerb gegenüber Banken weiterhin bestehen zu können“, so Heermann.

Laut Assekurata beträgt die laufende Verzinsung in den ersten vier Versicherungsjahren für einen bestimmten Mustervertrag durchschnittlich 1,81 (Vorjahr: 1,03) Prozent. Zum Ende der Aufschubzeit sind es durchschnittlich 1,95 (1,71) Prozent.

Inverse Zinsstrukturkurve am Kapitalmarkt

Die unterschiedlich starke Anhebung passe zur derzeit inversen Zinsstrukturkurve am Kapitalmarkt, bei der Anleihen mit kurzen Laufzeiten bisweilen höher rentieren als Langfristanlagen.

Die Einmalbeitrags-Verzinsung liegt damit nur leicht unterhalb derjenigen von aufgeschobenen Rentenversicherungen gegen laufenden Beitrag (2,26 Prozent). Die Gesamtverzinsung fällt nach Berechnungen der Kölner Analysten mit 2,28 Prozent beim Einmalbeitrag gegenüber 2,81 Prozent beim laufenden Beitrag geringer aus, da Schlussüberschüsse bei Einmalanlagen weniger ins Gewicht fallen.

In der Niedrigzinsphase im Vorteil gewesen

Einmalbeiträge waren über viele Jahre der wesentliche Wachstumsmotor vieler Lebensversicherer. 2022 brach dieses Geschäft jedoch um 20,8 Prozent ein (27.1.2023). Kurzfristig angelegtes Einmalbeitragsgeschäft konkurriert mit liquiditätsnahen Zinsangeboten von Banken.

In der Niedrigzinsphase seien die Lebensversicherer bei den Konditionen dank ihres kollektiven Geschäftsmodells im Vorteil gewesen, so Assekurata. Während viele Banken auf größere Einlagen von ihren Kunden sogar Strafzinsen verlangten, sah sich mancher Lebensversicherer in der Lage, hier noch ordentliche Zinsgutschriften zu gewähren. Das habe letztlich viel Anlegergeld zur Assekuranz gelockt und das Neugeschäft der Branche massiv befeuert.

Negativer Rückkaufswert

Zur kurzfristigen Geldanlage mit flexibler Verfügbarkeit des Kapitals erscheine der Mustervertrag aber nicht geeignet, so Assekurata. Denn im Durchschnitt beträgt die Renditekennzahl „illustrierte Beitragsrendite“ nach einem Versicherungsjahr im arithmetrischen Mittel negative 4,18 Prozent.

Dies sei ein Indiz dafür, dass Stornoabschläge und Kosten die Überschussbeteiligung zu Vertragsanfang überkompensierten, so dass der Rückkaufswert unterhalb des angelegten Beitrags liege.

Der niedrigste Wert zur illustrierten Beitragsrendite nach einem Versicherungsjahr beträgt gar negative 10,25 Prozent, der höchste positive 0,24 Prozent. Der höchste Renditewert nach Ablauf der Aufschubzeit beträgt 3,14 Prozent, der niedrigste 0,37 Prozent.

Durchschnittliche Beitragsrendite von 1,83 Prozent

Durchschnittlich erreicht die Beitragsrendite des Mustervertrages 1,83 Prozent. An diesem Teil der Marktstudie haben sich nach Aussagen des Kölner Analysehauses elf Unternehmen mit einem Marktanteil von 32,76 Prozent beteiligt.

Der Mustervertrag Aktueller Neugeschäftstarif einer aufgeschobenen privaten Rentenversicherung gegen 50.000 Euro Einmalbeitrag für einen 53-Jährigen. Die Aufschubphase beträgt zwölf Jahre. Es gibt eine fünfjährige Rentengarantiezeit. Verstirbt der Kunde in der Ansparphase, werden die Beiträge zurückerstattet. Vereinbart ist eine monatliche Rentenzahlung.

Die „Marktstudie zu Überschussbeteiligungen und Garantien 2023: Die Renaissance des Zinses. Was macht sie mit der Lebensversicherung?“ umfasst mehr als 150 Seiten und kostet netto ab 1.989 Euro. Sie kann unter diesem Link bestellt werden.