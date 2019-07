Lebenserwartung: Wer viel arbeitet, ist länger tot

5.7.2019 – Die Qualität der Erwerbstätigkeit wirkt bis in den Ruhestand hinein und bestimmt letztendlich, wie alt Menschen werden. Den Einfluss diverser, sozioökonomischer Unterschiede auf die Lebenserwartung zeigt jetzt eine wissenschaftliche Studie des Instituts Arbeit und Qualifikation auf.

Belastungen während des Arbeitslebens und die Anzahl der Berufsjahre beeinflussen langfristig die Lebenserwartung. Wer sehr hohen Arbeitsbelastungen ausgesetzt war, stirbt früher. Mit besseren Arbeitsbedingungen und höherem Einkommen steigen die Aussichten auf ein langes Leben.

Wie die Lebenserwartung ab 65 Jahren mit dem Arbeitsleben und mit sozialen Unterschieden zusammenhängt, untersuchte das Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg Essen (UDE). Die Ergebnisse stellten die Wissenschaftler in einer aktuellen Studie „IAQ-Report“, die zum Download zur Verfügung steht (PDF, 619 KB), vor.

4.000 Personen erfasst

In die vorliegende Analyse gehen nach Angaben der Autoren alle Personen ein, die zwischen 1985 und 2016 66 Jahre alt geworden sind. Dementsprechend werden Personen der Geburtsjahrgänge zwischen 1919 und 1950 berücksichtigt.

Für die jüngsten Personen könne zumindest noch ein Jahr beobachtet werden, ob sie versterben. Damit umfasst die Untersuchung laut IAQ fast 4.000 Personen, von denen bereits 687 Personen verstorben sind.

Lebenserwartung steigt

Seit Langem steigt in Deutschland die Lebenserwartung: Die Hälfte der 1960 Geborenen wird, sofern sie den 65. Geburtstag überschritten hat, voraussichtlich 86 Jahre (Männer) oder 90 Jahre (Frauen) alt werden. Die Generation zuvor lebte noch fünf Jahre kürzer, so die Autoren der Duisburger Studie.

Auch nach neuen Berechnungen des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung (MPIDR) wird die Lebenserwartung in Deutschland weiter zunehmen. Von den neugeborenen Mädchen habe gut jedes dritte (37 Prozent) die Chance, 100 Jahre alt zu werden, sofern der Trend der letzten Jahrzehnte anhält (VersicherungsJournal 24.4.2019).

Arbeit, Einkommen, Bildung bestimmt Mortalitätsrisiko

Diverse Studien weisen darüber hinaus auf den Einfluss sozioökonomischer Unterschiede hin. So haben Personen in überdurchschnittlichen Einkommenspositionen eine höhere künftige Lebenserwartung als Personen in unterdurchschnittlichen Einkommenspositionen.

Auch bei einem höheren Bildungsniveau zeigt sich ein niedrigeres Mortalitätsrisiko (Sterberisiko), erklären die Autoren des IAQ-Reports in den Studienunterlagen.

Dass die Höhe des Einkommens Einfluss auf die Lebenserwartung hat, belegen auch andere Auswertungen. Eine Studie zeigt zum Beispiel, wer viel Rente bekommt, lebt auch länger (VersicherungsJournal Medienspiegel 15.4.2019).

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat beispielhaft den Zusammenhang von Lohnhöhe als Arbeitnehmer und Lebenserwartung als Rentner untersucht. Die Wissenschaftler sehen hier eine enorme Schieflage (VersicherungsJournal 6.6.2019). Besserverdiener haben laut DIW nicht nur eine höhere Lebenserwartung, sondern auch einen längeren Rentenbezug.

Künftige Lebenserwartung nach Arbeitsbelastung (Bild: IAQ)

Arbeitsleben wirkt über Renteneintritt hinaus

Ergänzend zu den vorliegenden Untersuchungen will der IAQ-Report unterstreichen, dass Unterschiede in den Arbeitsbelastungen mit der künftigen Lebenserwartung ab 65 Jahren zusammenhängen. „Sie ist niedriger bei sehr hohen Arbeitsbelastungen und höher bei niedrigen Arbeitsbelastungen während der Erwerbsphase“, so die IAQ-Wissenschaftler.

Hinsichtlich der Erwerbstätigkeit vermuten die Autoren, dass hohe körperliche und psychische Belastungen gesundheitliche Einschränkungen hervorrufen, die das Mortalitätsrisiko erhöhen.

Nach den vorgelegten Ergebnissen der Auswertung haben Personen jenseits des 65. Lebensjahres, die sehr hohen Arbeitsbelastungen ausgesetzt waren, ein deutlich höheres Mortalitätsrisiko als Personen mit sehr niedrigen Arbeitsbelastungen.

Robuste Faktoren

„Die Wirkungen der Arbeitsbelastungen scheinen also auch über die Erwerbsphase hinaus fortzuwirken“, heißt es in den Studienunterlagen. Diese Wirkung der Erwerbstätigkeit bleibe auch unter Kontrolle zahlreicher weiterer Merkmale erhalten.

Zu diesen Effekten zählen die Wissenschaftler Faktoren wie Arbeitsbelastungen, Jahre in der Erwerbstätigkeit und die Dauer der Erwerbstätigkeit vor Rentenbezug.

Als sogenannte „robuste Effekte“ nennen die Autoren das Geschlecht (Frauen haben ein niedrigeres Mortalitätsrisiko als Männer) und der selbst eingeschätzte oder überschätzte Gesundheitszustand.