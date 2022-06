Leben-Neugeschäft zeigt sich trotz Pandemie robust

30.6.2022 – Renten- und Pensionsversicherungen dominierten 2021 erneut den Neuzugang der deutschen Lebensversicherer. Zulegen konnten vor allem fondsgebundene Produkte, wie aus der vom GDV veröffentlichten Broschüre „Die Lebensversicherung in Zahlen 2022“ hervorgeht. Trotz Coronakrise stieg die Stornoquote nur leicht an.

Die deutschen Lebensversicherer sammelten im zweiten Pandemiejahr 103,2 Milliarden Euro an Bruttobeiträgen ein. Das entspricht einem leichten Minus von 1,1 Prozent im Vergleich zu 2020 mit 104,4 Milliarden Euro. In der Lebensversicherung im engeren Sinne – also ohne Pensionskassen und Pensionsfonds – sanken die Einnahmen um minus 1,4 Prozent auf 99,7 Milliarden Euro.

Das geht aus der Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2022“ (PDF, 2,5 MB) hervor, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Mittwoch veröffentlicht hat. In der Publikation werden die vollständigen Geschäftszahlen der Sparte für das Geschäftsjahr 2021 präsentiert.

Obwohl die Versicherten aufgrund der Coronakrise vor diversen finanziellen Herausforderungen standen, sei es „zu keinem nennenswerten Anstieg der Vertragskündigungen gekommen“, so der Verband. Die Stornoquote stieg leicht auf 2,57 Prozent an. Im Vergleichsvorjahr betrug sie noch 2,55 Prozent (VersicherungsJournal 6.7.2021).

Einmalbeitragsgeschäft rückläufig

Die Beitragssumme des Neugeschäfts kletterte in der Lebensversicherung im engeren Sinne um 6,7 Prozent auf 184,9 Milliarden Euro. Davon entfielen auf Einmalbeitrags-Policen 35,6 Milliarden Euro, das waren 4,1 Prozent weniger als bei der Rekordsumme im Vorjahr.

Die laufenden Beitragszahlungen summierten sich auf 149,3 Milliarden Euro, das entspricht einem satten Plus von 9,7 Prozent. Insgesamt ergibt sich daraus ein APE von 9,9 Milliarden Euro (plus 4,6 Prozent).

Plus beim Neuzugang von 4,5 Prozent

Der Neuzugang in der Lebensversicherung im engeren Sinne fiel mit 4,9 Millionen Policen um 4,5 Prozent höher aus als im Jahr zuvor. Im Jahr 2019 (14.7.2020) sowie zwischen 2013 und 2016 waren es noch jeweils über fünf Millionen Verträge.

Der Höchstwert in diesem Jahrtausend wurde 2004 mit über 11,8 Millionen neuen Policen erreicht. In den Jahren mit besonders hohem Neuzugang kamen allerdings auch Sondereffekte zum Tragen wie etwa die anstehende Absenkungen des Höchstrechnungszinses (6.8.2014).

(Bild. GDV)

Abschneiden der verschiedenen Produktgruppen

Die verschiedenen Produktgattungen entwickelten sich im Vorjahr unterschiedlich. So verkaufte die Branche 2021 12,5 Prozent weniger Pflegerenten-Versicherungen als im Jahr zuvor. Der eingelöste Neuzugang liegt hier mit 7.664 weiter auf niedrigem Niveau.

Deutlich bergab, mit minus 8,7 Prozent auf knapp 214.600 Verträge, ging es auch im Bereich „Sonstige Lebensversicherungen“. Hierzu zählt der GDV Kapitalisierungs-Geschäfte, Bausparrisiko- sowie übrige Einzel- und Kollektivversicherungen. Nach unten zeigt die Kurve auch in der Risikoversicherung (minus 8,9 Prozent auf knapp 432.000).

Sattes Plus für Fondspolicen

Zu den Gewinnern gehören wieder Renten- und Pensionsversicherungen. Diese stellten im vergangenen Jahr mit fast 2,4 Millionen neuen Kontrakten die anteilsmäßige größte Produktgruppe dar (49,2 Prozent). Der Bereich legte 2021 um 9,8 Prozent zu.

Dabei verzeichnete die Unterkategorie „Fondspolicen“ ein Plus von knapp 72 Prozent (auf unter 545.000 Stück). Der Bereich Klassik ging um 6,7 Prozent nach unten (auf 325.900), während der Absatz im Segment „Mischformen mit Garantien“ um 0,7 Prozent auf über 1,52 Millionen zulegte.

Zuwächse erzielte die Branche ansonsten bei den Invaliditäts-Versicherungen (plus 2,9 Prozent auf über 464.000). Deutlich stieg der Absatz der fondsgebundenen Kapitallebens-Policen (plus 30,9 Prozent auf über 63.500).

Die Kategorie Restschuld-Versicherungen (inklusive Lebensversicherungen ohne Überschussbeteiligung) gehörte im Vorjahr noch zu den Verlierern. 2021 legte der Bereich um 5,5 Prozent auf knapp 920.000 Verträge zu.

Für den gesamten Sektor erwarten wir jetzt für 2022 ein Beitragsplus von knapp 2,5 Prozent. Jörg Asmussen, GDV-Hauptgeschäftsführer

Düstere Prognose für 2022

Hinter den Renten- und Pensionsversicherungen hatte das Segment „Mischformen mit Garantien“ mit 31,3 Prozent das zweitstärkste Gewicht am Neuzugang. Dahinter folgen die Restschuld-Versicherungen (18,9 Prozent), die fondsgebundenen Policen (11,2 Prozent) und die Invaliditäts-Versicherungen (9,5 Prozent).

Der Vertragsbestand blieb mit 82,7 Millionen Policen fast konstant, er ging 2021 um 0,8 Prozent zurück. „Offenbar konnten die Lebensversicherer ihre Kunden und Kundinnen auch 2021 in schwierigen Situationen mit pragmatischen Lösungen unterstützen und Kündigungen vermeiden“, kommentiert der GDV das Ergebnis in seiner Veröffentlichung.

Aufgrund des Krieges in der Ukraine hat der Verband seine Prognosen für 2022 allerdings nach unten korrigiert. In der Lebensversicherung rechnet er „mit einem geringen Zuwachs von unter einem Prozent“. „Für den gesamten Sektor erwarten wir jetzt für 2022 ein Beitragsplus von knapp 2,5 Prozent“, so Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen Ende März (30.3.2022).