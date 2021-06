Kundenbefragung: Hälfte der Krankenkassen nur „befriedigend“

4.6.2021 – Eine aktuelle Umfrage des Disq zeigt, dass die Zufriedenheit unter den Verbrauchern insgesamt sinkt. Kritikpunkte sind besonders mangelnde Transparenz und zu viel Bürokratie. Im aktuellen Ranking liegen die SBK Siemens-Betriebskrankenkasse, die BBK Mobil Oil und die Techniker Krankenkasse ganz vorne. Insgesamt erzielen neun Anbieter das Gesamturteil „gut“. Dagegen kommen elf der 20 bewerteten Kassen nicht über ein „befriedigend“ hinaus.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (Disq) hat erneut untersucht, wie zufrieden Verbraucher mit ihrer gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sind.

Für die diesjährige Studie „Kundenbefragung: Krankenkassen 2021. Mehr Transparenz – mehr Kundennähe“ wurden 41 Anbieter ausgewählt. In die Einzelauswertung kamen nur Unternehmen, die mindestens 100 Kundenmeinungen erreichten. Dies traf auf 20 Krankenkassen zu.

Die Online-Erhebung wurde zwischen dem 9. Februar und 18. April durchgeführt. Befragt wurden Personen ab 18 Jahren, die bei einer Krankenkasse versichert sind. Insgesamt kamen 2.428 Meinungen zusammen.

Bewertungskriterien und Gewichtungen

Die Marktforscher stellten sechs Bewertungskriterien auf, die unterschiedlich gewichtet wurden. Die Aspekte Service (30 Prozent), Leistungsangebot (25 Prozent), Zuverlässigkeit (15 Prozent), Transparenz (zehn Prozent), Ärgernisse (zehn Prozent) und Weiterempfehlung (zehn Prozent) ergaben ein Gesamturteil.

Die Befragten konnten unter anderem Beurteilungen auf einer Skala von „sehr zufrieden“ (plus zwei Punkte) bis „sehr unzufrieden“ (minus zwei Punkte) abgeben. Daraus resultierten Schulnoten.

Für 100 bis 80 Punkte vergaben die Tester die Note „sehr gut“, für 79,9 bis 70,0 Punkte ein „gut“. Bei 69,9 bis 60,0 Punkten reichte es für ein „befriedigend“ und bei 59,9 bis 40,0 Punkten noch für ein „ausreichend“. Weniger als 39,9 Punkte endeten mit „mangelhaft“.

Die Kundenzufriedenheit ist gesunken

In der aktuellen Umfrage kommen elf der 20 Kassen und damit mehr als die Hälfte nicht über ein „befriedigend“ hinaus. Das Kundenurteil „gut“ erreichen neun Anbieter. Im Vergleich zur Vorjahres-Studie sinkt damit die Zufriedenheit der Kunden.

Die Note „sehr gut“ gelingt keinem Anbieter mehr. Im letzten Jahr schafften dies noch die Viactiv Krankenkasse, die Handelskrankenkasse (HKK), die AOK Plus – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen sowie die AOK Sachsen-Anhalt – Die Gesundheitskasse mit 84,8 bis 80,2 Punkten (VersicherungsJournal 15.6.2020).

Der Mittelwert lag in der Vorjahres-Studie bei 74,8 Punkten. Jetzt ist er auf 69,8 Punkte abgesackt.

Die SBK liegt auf dem Spitzenplatz

Die höchste Kundenzufriedenheit erzielt in diesem Jahr die SBK Siemens-Betriebskrankenkasse. Sie landet mit 75,9 Punkten und der Note „gut“ auf dem Spitzenplatz. Grundlage dafür ist ihre Goldplatzierung beim Aspekt „Ärgernisse“. Bei den Kriterien „Leistungsangebot“, „Transparenz“ und „Weiterempfehlung“ schafft sie jeweils den Silberrang.

Damit springt sie von der siebten Position im vergangenen Jahr nun nach ganz vorne, allerdings mit niedrigeren Gesamtpunktzahl (2020: 77,6 Punkte). Ähnlich sieht es bei der BKK Mobil Oil aus (2020: 78,0 Punkte, 2021: 75,1 Punkte). Sie klettert vom sechsten Rang kommend in der aktuellen Studie auf den zweiten Platz dank guter Ergebnisse in den Bereichen „Ärgernisse“, „Leistungsangebot“ und „Weiterempfehlung“.

An dritter Stelle liegt in diesem Jahr die Techniker Krankenkasse (74,7 Punkte). Sie ist führend in den Bereichen „Service“, „Zuverlässigkeit“ und „Transparenz“. In der Vorjahres-Studie schaffte sie es mit 79,8 Punkten nur auf Platz fünf.

Trotz sinkender Zufriedenheit wenig Wechselbereitschaft

Die Meinungsforscher berichten, dass fast 30 Prozent der Befragten die Transparenz ihrer Krankenkasse kritisieren. Jeder Dritte empfinde zudem die Abläufe bei Anträgen als zu bürokratisch. Am meisten aber würden sich Versicherte darüber ärgern, dass Kosten für bestimmte Behandlungen nicht oder in zu geringem Umfang erstattet würden.

Dennoch sei offenbar nur wenig Wechselbereitschaft vorhanden. Gut 75 Prozent der Befragten hätten angegeben, dass sie noch nie die Krankenkasse gewechselt haben und dies auch nicht planen.

Bei der Wahl der Krankenkasse spielen laut der Studie gute Bonusprogramme häufig eine Rolle, ebenso ein guter Service. Dafür hätten sich rund 74 Prozent der Versicherten ausgesprochen. Damit erreichen die Aspekte „Service“ und „Zuverlässigkeit“ die höchsten Zufriedenheitswerte.

„Trotz einiger Kritikpunkte stehen die gesetzlich Versicherten den Krankenkassen grundsätzlich positiv gegenüber. Nicht einmal jedes zehnte Kassen-Mitglied wäre – wenn eine Wahlmöglichkeit bestünde – lieber privat versichert“, bilanziert Disq-Geschäftsführer Markus Hamer.

Bezugsquelle

Die Studie „Kundenbefragung: Krankenkassen 2021. Mehr Transparenz – mehr Kundennähe“ kann über die Homepage des Instituts angefordert werden.

Ein kostenloser Auszug ist über diesen Link erhältlich. Die Gesamtdokumentation unterliegt einer Schutzgebühr in Höhe von 400 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.