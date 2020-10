Kuh rammt Falschparker – wer haftet für die Folgen?

28.10.2020 – Beim Treiben einer Rinderherde war ein abgestelltes Auto beschädigt worden. In diesem Fall kann sich der Besitzer der Tiere nicht mit dem Argument aus der Haftung stehlen, dass das Fahrzeug verbotswidrig geparkt worden war. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Urteil des Landgerichts Koblenz vom 9. Oktober 2020 hervor (13 S 45/19).

Der Ehemann der Klägerin hatte ihren Personenkraftwagen neben einer Baustelle auf einer mit Schotter befestigten Fläche am Rande eines Feldwegs geparkt. Unmittelbar an diese Fläche grenzte die Weide eines Landwirts an. Auf der befanden sich zu dieser Zeit 21 Kühe.

Kurz nachdem das Fahrzeug abgestellt worden war, wollte der Bauer die Rinder auf eine auf der gegenüber des Weges befindliche Weide treiben. Weil dabei nur ein kleiner Abstand zu dem Auto möglich war, versuchte der Landwirt, den Wagen mit seinem Körper vor den Tieren zu schützen.

Folgenreiche Ungeduld

Auf einen Hinweis von Zeugen, dass es besser sei, abzuwarten, weil der Fahrer in weniger als zehn Minuten zurück sei und er das Auto dann umparken könne, reagierte der Mann nicht.

Das sollte sich als Fehler erweisen. Denn nach der Aktion war an dem bis dahin unbeschädigten Pkw eine Delle im Bereich der hinteren linken Tür zu sehen. Die Besitzerin verlangte daher von dem Landwirt den Ersatz des ihr entstandenen Schadens.

Der hielt die Forderung für unbegründet. Er verteidigte sich damit, dass er mit dem Abschirmen des Wagens alles ihm Zumutbare getan habe, um Schäden zu verhindern. Im Übrigen treffe den Ehemann der Frau ein erhebliches Mitverschulden. Denn er habe das Fahrzeug verbotswidrig abgestellt.

Dieser Argumentation schloss sich das Koblenzer Landgericht nicht an. Es wie die Berufung des Bauern gegen ein der Klage stattgebendes Urteil der Vorinstanz als unbegründet zurück.

Verstoß gegen Sorgfaltspflichten

Die Richter hielten es für erwiesen, dass die Beschädigung der Fahrzeugtür durch eine Kuh verursacht worden war. Denn zwei Zeugen hatten bestätigt, dass das Auto gewackelt habe, als die Rinder an ihm vorbeigetrieben wurden. Im Bereich der Anstoßstelle wurden außerdem Kuhhaare gefunden.

Der beklagte Landwirt habe im Übrigen allein schon aus folgendem Grund gegen seine Sorgfaltspflichten verstoßen. Trotz des Hinweises, dass der Pkw-Fahrer in wenigen Minuten zurückkehren werde, habe er nämlich nicht abgewartet, sondern die Tiere auf die gegenüberliegende Weide getrieben.

Er habe aber wissen müssen, dass dadurch die Gefahr einer Beschädigung des geparkten Wagens bestand.

Nach Ansicht des Landgerichts war die Sorgfaltspflicht-Verletzung des Bauern dermaßen eklatant, dass es nicht darauf ankomme, dass das Auto möglicherweise verbotswidrig abgestellt worden war. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.