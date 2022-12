Künstlersozialkasse: „Neuregelung widerspricht Koalitionsvertrag“

5.12.2022 – Künftig soll für Künstler und Publizisten die Befreiung von der Versicherungspflicht sechs Jahre nach erstmaliger Aufnahme der Tätigkeit automatisch enden. Eine darüberhinausgehende Befreiung soll dann nur noch bei Überschreiten der Jahresarbeitsentgelt-Grenze in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein. Dies sieht ein Entwurf der Regierung vor, der jetzt vom Bundestag verabschiedet wurde. Der PKV-Verband wertet das Vorhaben als massiven Eingriff in den Wettbewerb zwischen GKV und PKV.

Der Deutsche Bundestag hat am Donnerstag einen Gesetzentwurf der Bundesregierung gebilligt, der neben verschiedenen Verfahrensänderungen in der Sozialversicherung auch Regelungen zum Künstlersozial-Versicherungsrecht enthält. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und CDU/CSU. AfD und Die Linke enthielten sich.

Der Entwurf sieht vor, die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Künstlersozialkasse (KSK) neu zu regeln. Dies hatte der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) zwei Tage zuvor als einen „Tabubruch“ bezeichnet.

„Die Bundesregierung greift damit zu Lasten der privaten Krankenversicherung in den Wettbewerb zwischen gesetzlicher Krankenversicherung (GKV) und privater Krankenversicherung (PKV) ein. In der Konsequenz wird Künstlern und Publizisten der Weg in die PKV praktisch verbaut“, hatte Verbandsdirektor Florian Reuther in einer Stellungnahme kritisiert.

Versicherungspflicht in der GKV erheblich ausgedehnt

Bislang räumte das Künstlersozial-Versicherungsgesetz (KSVG) dem Verband zufolge den Berufsanfängern in den ersten drei Jahren ihrer Selbstständigkeit die Möglichkeit ein, sich für die GKV oder eine private Krankenversicherung zu entscheiden. Eine Befreiung von der Versicherungspflicht galt nach Ablauf des Dreijahreszeitraums unbefristet fort.

Zukünftig soll, so die Interessenvertretung, die Befreiung drei Jahre nach Ende des Dreijahreszeitraums automatisch enden – also rund sechs Jahre nach erstmaliger Aufnahme der Tätigkeit als selbstständiger Künstler oder Publizist. Eine darüberhinausgehende Befreiung soll dann nur noch bei Überschreiten der Jahresarbeitsentgelt-Grenze in drei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren möglich sein.

Diese Ungleichbehandlung missachtet die – auch vom Bundes-Verfassungsgericht bestätigte – Einordnung des Personenkreises als hauptberuflich selbständig Erwerbstätige. PKV-Verband

Doppelte Benachteiligung einer PKV-Zielgruppe

Florian Reuther (Archivbild: Brüss)

Der Verband sieht darin eine zweifache Benachteiligung. Im Gegensatz zu allen anderen hauptberuflich Selbstständigen werde für Selbstständige Künstler und Publizisten das bisherige Prinzip der einkommensunabhängigen Versicherungsfreiheit nicht mehr gelten.

Diese Berufsgruppen seien künftig nicht mehr aufgrund ihrer Tätigkeit versicherungsfrei, sondern müssten zusätzlich ein Einkommen über der Jahresarbeitsentgelt-Grenze nachweisen. „Diese Ungleichbehandlung missachtet die – auch vom Bundes-Verfassungsgericht bestätigte – Einordnung des Personenkreises als hauptberuflich selbständig Erwerbstätige“, heißt es in der Stellungnahme.

Hinzu komme, dass die Abhängigkeit der Versicherungsfreiheit vom Überschreiten der Jahresarbeitsentgelt-Grenze im Sozialgesetzbuch bislang nur für Angestellte vorgesehen sei. Die Wahlfreiheit der Selbstständigen zur Absicherung in der Privaten Krankenversicherung werde damit erheblich eingeschränkt.

Dies gelte erst recht vor dem Hintergrund, dass eine Befreiung wegen höherer Verdienste, abweichend von den allgemeinen Regelungen für Angestellte, ein dreijähriges Überschreiten der Jahresarbeitsentgelt-Grenze erfordere.

Das widerspricht dem Koalitionsvertrag, wonach das Wettbewerbsverhältnis zwischen GKV und PKV nicht angetastet werden soll. Florian Reuther, geschäftsführender Vorstand PKV-Verband

Widerspruch zum Koalitionsvertrag

Verbandsdirektor Reuther unterstreicht gegenüber dem VersicherungsJournal: „Die Neuregelung zur Versicherungspflicht in der Künstlersozialkasse ist ein massiver Eingriff in den Wettbewerb von GKV und PKV. Damit werden Künstlerinnen und Künstler schlechter behandelt als andere Selbstständige, ihnen wird der Weg in die PKV praktisch verbaut.“

Die Wahlfreiheit von Selbstständigen zwischen PKV und GKV werde erheblich eingeschränkt. „Das widerspricht überdies dem Koalitionsvertrag, wonach das Wettbewerbsverhältnis zwischen GKV und PKV nicht angetastet werden soll“, so Reuther.

Bürgerversicherung „durch die Hintertür“

Die Ampelkoalition aus SPD, Bündnis 90/ Die Grünen und FDP hatte sich in ihren Sondierungsgesprächen auf eine Beibehaltung des dualen Gesundheitssystems geeinigt. Das Ergebnispapier enthielt den Satz: „Die gesetzliche und die private Kranken- und Pflegeversicherung bleiben erhalten.“ (15.10.2021). Im Koalitionsvertrag allerdings fehlte er (25.11.2021).

Jetzt fürchten verschiedene Akteure die Einführung einer Bürgerversicherung „durch die Hintertür“. Die leeren Kassen dienten dabei als Vorwand, Beitragsbemessungs- und die Versicherungspflicht-Grenze anzuheben, um mehr Geld ins Umlagesystem fließen zu lassen (4.7.2022).

SPD und Grüne hatten sich in ihren Wahlprogrammen eindeutig für eine Einheitsversicherung ausgesprochen (24.6.2022). Waldemar Radke, stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD, betonte zudem im Sommer gegenüber dem VersicherungsJournal, die Einführung einer Bürgerversicherung sei seit vielen Jahren klare Beschlusslage in der SPD (4.7.2022).

Mehr Hinzuverdienst für Künstler und Publizisten

Zum jetzt im Bundestag beschlossen Maßnahmenkatalog im Bereich der Sozialversicherungen gehören auch großzügigere Hinzuverdienst-Möglichkeiten in der Künstlersozialkasse. Dies berichtet der Nachrichtendienst Beck-aktuell.

So durften bislang Mitglieder mit maximal 450 Euro im Monat aus einer nicht-künstlerischen Tätigkeit aufstocken. Künftig bleiben sie solange über die KSK abgesichert, wie die künstlerische oder publizistische Tätigkeit noch als „Hauptberuf" erkennbar ist.