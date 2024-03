Künftig stehen die Chancen für Indexpolicen wieder besser

21.3.2024 – Indexpolicen verlaufen eher schwach, wie Untersuchungen von Assekurata und IVFP zeigen. Im Durchschnitt erzielten die Produkte 2023 eine Renditegutschrift von 1,95 Prozent. Zwischen den einzelnen Lebensversicherern gibt es eine große Bandbreite der möglichen Gutschriften. Künftig könnte sich die Situation aber verbessern. Denn die Lebensversicherer haben die Überschüsse für diese Produkte erhöht.

Mit Sicherheit an der Börse anlegen. Das ist die Werbebotschaft von Indexpolicen. Sie ermöglichen es, Überschussbeteiligung an den internationalen Aktienmärkten zu investieren.

Doch die Sicherheit ist oft teuer. Daher müssen Indexpolicen den Kunden sehr genau erläutert werden – vor allem das produktimmanente Sicherheitsnetz. Damit die privaten Anleger keine Verluste erleiden, profitieren sie bei Indexpolicen immer nur anteilig von der Börsenentwicklung.

Im Schnitt bisher 2,56 Prozent Rendite

Das zeigt die „Marktstudie zu Überschussbeteiligungen und Garantien 2024“ der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH (VersicherungsJournal 1.3.2024, 15.3.2024). Da die Börse 2023 erst am Ende des Jahres richtig boomte, kam dies vielfach nicht in den Indexpolicen an.

Im Durchschnitt erzielten die Produkte eine Renditegutschrift von 1,95 Prozent. Wird monatsweise „abgerechnet“, werden Verluste voll mitgenommen, aber Gewinne nur gedeckelt. Bei einer hohen Volatilität der Börsen – wie im Jahr 2023 – ist das Ergebnis unter dem Strich dann eher mager. Über alle Jahre, alle Stichtage und Produkte ergibt sich eine Rendite von 2,56 Prozent.

Durchschnitt gutgeschriebener Renditen von Indexpolicen Jahr In Prozent 2015 2,08 2016 1,67 2017 6,71 2018 1,06 2019 1,58 2020 1,48 2021 5,33 2022 0,45 2023 1,95 Über alle Jahre 2,56

Renditen der einzelnen Versicherer

Wer in die tatsächlich gutgeschriebenen Renditen auf Basis der Einzelunternehmen und Indexstichtage schaut, sieht eine große Bandbreite auch für 2023. So hat die Targo Lebensversicherung AG einmal über 7,5 Prozent (10.2023) und einmal 6,0 Prozent (9.2023) gutgeschrieben.

Der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. kommt auf fast vier Prozent (08.2023). Demgegenüber gab es bei allen Stichtagen der Allianz Lebensversicherungs-AG und der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. eine Nullrunde.

Große Bandbreite möglich

Die große Bandbreite der möglichen Gutschriften zeigt auch eine Studie der Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP), die sogar bis 2007 zurückreicht (2.2.2024). Danach dominiert mit 51,9 Prozent die Nullgutschrift über alle Produkte und Stichtage. Aber es gibt auch extrem gute Werte. In 0,2 Prozent der Fälle wurde über 20 Prozent gutgeschrieben.

Das Auf und Ab an den Kapitalmärkten spiegelt sich damit auch in den Renditegutschriften von Indexpolicen wider. Der spezielle Beteiligungsmechanismus, bei dem die Versicherungsnehmer selbst in schlechten Kapitalmarktphasen kein Geld verlieren können, kostet unter dem Strich aber viel Performance. Denn im Gegenzug wird von positiven Börsenentwicklungen nur anteilig profitiert.

Lars Heermann (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Stichtag ebenfalls entscheidend

„Für diese Renditelimits haben sich marktweit mit dem Cap und der Quote zwei Formen herausgebildet. Während ein Cap die Monatsrenditen an einer bestimmten Obergrenze abschneidet, sieht eine Quote eine anteilige Beteiligung an der monatlichen oder jährlichen Indexentwicklung vor“, erläutert Lars Heermann, Bereichsleiter Analyse und Bewertung bei Assekurata.

„Neben der Gesamtentwicklung eines Index hängt die Rendite zudem besonders vom Timing der Indexstichtage ab.“

Künftig stehen die Chancen für Indexpolicen aber grundsätzlich wieder besser. Denn bis auf die Axa Lebensversicherung AG und die Deutsche Ärzteversicherung AG haben laut Assekurata alle Anbieter die Überschussverzinsung erhöht (1.3.2024). Die HDI Lebensversicherung AG hat für die Produktlinie „Two-Trust Select“ eine Zweijahresdeklaration vorgenommen.

Heermann: „Mit der Anhebung stehen wieder mehr Mittel zur Dotierung von Caps und Quoten zur Verfügung, wodurch sich die Renditechancen der Kunden verbessern dürften.“ Er warnt aber zugleich vor überzogenen Erwartungen, da die Performance von Indexpolicen nicht mit dem unterliegenden Basisindex gleichgesetzt werden könne, weil Kunden bei schlechten Börsenverläufen eben gegen Kapitalverluste geschützt sind.

Harte Kritik der Verbraucherschützer

Noch viel schärfer fällt die Warnung der Stiftung Warentest zu Indexpolicen aus. Die Verbraucherschützer hatten sich im September 2022 mit der Produktgattung beschäftigt (29.7.2022).

Unter dem „Titel Finger weg von Indexpolicen“, erklären sie diese Anlageform für die Altersvorsorge als ungeeignet – wegen Intransparenz, unkalkulierbarer Renditen und auch wegen falscher Versprechen.

Wer bei Indexpolicen statt der sicheren Verzinsung seine Überschüsse in die Indexbeteiligung stecke, gehe eine Wette ein, bei der er auch verlieren könnte. „Dann ist das eingesetzte Geld weg“, so die Verbraucherschützer.