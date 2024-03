Kritik am Rentenpaket II: Lösung der Finanzierungslücke nicht in Sicht

6.3.2024 – Finanzminister Christian Lindner und Arbeitsminister Hubertus Heil haben ihren Referentenentwurf zum Rentenpaket II vorgestellt. Das Papier spaltet: Auf der einen Seite wird die Festschreibung des Rentenniveaus auf 48 Prozent begrüßt und die Einführung des Generationenkapitals abgelehnt, auf der anderen Seite ist es genau umgekehrt.

Die mahnenden Stimmen wurden bereits in den Tagen vor der Vorstellung des Rentenpakets II durch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) (VersicherungsJournal 5.3.2024) wieder lauter. Es galt als sicher, dass die Regierung ein Rentenniveau von mindestens 48 Prozent garantieren und ein Generationenkapital einführen will.

Rürup will Nachhaltigkeitsfaktor reaktivieren

So äußerte unter anderem Bert Rürup, Renten-Experte und früherer Vorsitzender der Wirtschaftsweisen, massive Zweifel am Vorhaben. Mit der 48-Prozent-Garantie wolle Minister Heil die Rentenempfänger vor einer Beteiligung an den Kosten der Bevölkerungsalterung abschirmen, sagte er dem Tagesspiegel. Das werde allerdings nur in Grenzen möglich sein.

Das Rentensystem ist keine Kuh, die auf der Erde gemolken, aber im Himmel gefüttert wird. Bert Rürup, Renten-Experte und früherer Wirtschaftsweise

„Das Rentensystem ist nun einmal keine Kuh, die auf der Erde gemolken, aber im Himmel gefüttert wird“, so Rürup. Das System habe fünf Stellschrauben: Beitragssatz, Rentenniveau, Regelaltersgrenze, Steuerzuschuss und Renteneintrittsalter.

„Wenn man eine oder gar mehrere dieser Stellschrauben fixiert, wird es zunehmend schwieriger, das System ohne gravierende Verwerfungen nachhaltig zu finanzieren“, erläuterte er. Der ehemalige Wirtschaftsweise schlug vor, den Nachhaltigkeitsfaktor zu reaktivieren. Die Aktienrente komme viel zu spät, so Rürup. Sie wirke erst, wenn das demografische Problem zum großen Teil überstanden sei.

Wagenknecht fordert Volksabstimmung

Mehrere Akteure legten am Tag der Vorstellung des Referentenentwurfs nach. Sahra Wagenknecht, Bundestagsabgeordnete und neue Parteichefin, forderte gar eine Volksabstimmung über die Rente in Deutschland. „Die Rente gehört nicht aufs Börsenparkett, sondern auf ein tragfähiges Fundament", sagte sie.

Die Bürger sollten entscheiden: Casino oder Österreich? Sahra Wagenknecht, Bundestagsabgeordnete und Parteichefin

Vor lauter Planlosigkeit „zockt die Ampel mit der Alterssicherung der Bürger“, wurde Wagenknecht in verschiedenen Medien zitiert, darunter der Wochenzeitung Die Zeit. „Die Bürger sollten entscheiden: Casino oder Österreich?“, verlangte sie. In Österreich würden alle Bürger einzahlen und die Renten für langjährig Versicherte seien im Schnitt 800 Euro im Monat höher als hierzulande.

VdK plädiert für Rentenniveau von 53 Prozent

Für den Sozialverband VdK Deutschland e.V. verhindert das Rentenpaket zwar eine Destabilisierung des Rentenniveaus bis 2039. Nun müsse aber „der Einstieg in eine faktenbasierte und vernünftige Diskussion über die Zukunft der Rente“ folgen, hieß es beim Verband in einer Stellungnahme zum neuen Rentenpaket.

Wir brauchen jetzt dringend ein solides Finanzierungspaket. Verena Bentele, Präsidentin Sozialverband VdK Deutschland

„Wir brauchen jetzt dringend ein solides Finanzierungspaket, damit alle Menschen zukünftig mit einem Rentenniveau von 53 Prozent im Alter abgesichert sind“, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele. Alle Erwerbstätigen sollten schnellstmöglich in die gesetzliche Rente einzahlen.

Außerdem sollten die Beitragsbemessungsgrenze angehoben werden und die Arbeitgeber – wie in Österreich – überproportional an den Rentenbeiträgen beteiligt werden. „Die Rente wird immer noch zu drei Vierteln aus Beiträgen und damit aus unserer aller Löhne finanziert“, sagte Bentele.

Deshalb laute ihr Appell: „Packen wir es an. Bauen wir ausreichend Kitas, ermöglichen wir Frauen Vollzeit, lassen wir Geflüchtete endlich schneller arbeiten, und sorgen wir für gute Löhne auf dem Bau, in der Landwirtschaft und auch im Büro, anstatt an der Börse zu zocken. Das sichert eine gute Rente.“

Der FDP-Chef weiß selbst: Sicher ist hier nur das Risiko. Yasmin Fahimi, Vorsitzende Deutsche Gewerkschaftsbund

Bundesregierung erfüllt Kernforderung der Gewerkschaften

„Wenn wir Sicherheit für alle Generationen im Alter wollen, dann liegt das Minimum für das Rentenniveau bei 48 Prozent. Es ist gut, dass die Bundesregierung dieser Kernforderung der Gewerkschaften nachgekommen ist“, sagte Yasmin Fahimi, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Sie bezeichnete den Entwurf insgesamt „als wichtiges Signal“.

Um Beitragsgerechtigkeit langfristig zu sichern, müsse das Rentenniveau aber über das Jahr 2039 hinaus garantiert und wieder angehoben werden. „Nur das wäre eine nachhaltige Reform, von der Junge und Alte gleichermaßen profitieren“, so Fahimi. In einer älteren Gesellschaft koste die Rente mehr Geld. Diese Kosten seien gemeinsam von Beschäftigten, Arbeitgebern und dem Staat zu tragen.

Mit zwölf Milliarden Euro für die Finanzierung der Rente an die Kapitalmärkte zu gehen, sei eine Wette mit offenem Ausgang. „Mit Mini-Erträgen auf Pump lassen sich die Renten nicht zuverlässig stützen. Der FDP-Chef weiß selbst: Die Aktienerträge des Generationenkapitals mindern die Beiträge nur um höchstens 0,3 Prozent und das frühestens ab 2035. Sicher ist hier nur das Risiko“, so Fahimi.

Die Reform kommt zwar einen Schritt voran, aber gleichzeitig geht der Bundesarbeitsminister zwei Schritte zurück. Klaus Morgenstern, Sprecher Deutsches Institut für Altersvorsorge

DIA sieht keine Lösung der demografischen Probleme

Die Deutsches Institut für Altersvorsorge GmbH (DIA) begrüßte den Einstieg in die Teilkapitaldeckung, kritisiert aber die Festschreibung des Rentenniveaus auf 48 Prozent und die Absage an weitere Veränderungen beim Renteneintrittsalter. Das Rentenpaket II der Ampelregierung löse die demografischen Probleme des umlagefinanzierten Rentensystems bei weitem nicht, hieß es.

„Die Reform kommt zwar einen Schritt voran, aber gleichzeitig geht der Bundesarbeitsminister bei der Konzeption des Rentenpakets zwei Schritte zurück, indem Anpassungen des Rentensystems mit zwei anderen Stellschrauben kategorisch ausgeschlossen werden“, sagte DIA-Sprecher Klaus Morgenstern.

Damit zeige Heil, dass die Gelehrten im eigenen Land nichts gelten. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtlichen Entwicklung habe erst in seinem jüngsten Gutachten die Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung vorgeschlagen. Eine solche Dynamisierung wirke sich günstig auf das Sicherungsniveau, den Beitragssatz und die Rentenausgaben aus.

„Stattdessen wird mit dem Rentenpaket II das Rentenniveau nun auch über 2025 hinaus gesetzlich festgezurrt, ohne eine überzeugende Antwort mitzuliefern, wie die damit verbundenen zusätzlichen Belastungen für das Rentensystem finanziert werden sollen“, bemängelte Morgenstern. Der Einstieg in eine Teilkapitaldeckung könne nur ein allererster Schritt sein. Die Entlastung werde nicht ausreichen. Zudem sei das Generationenkapital zu einem großen Anteil kreditfinanziert.

GDV wünscht zügig weitere Reformen

„Es ist gut, dass es nun mit der Gesetzgebung im Bereich der Alterssicherung endlich losgeht”, sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). Das Rentenpaket mache hoffentlich den Weg für notwendige Reformen der betrieblichen und privaten geförderten Altersvorsorge frei.

„Mehr Kapitaldeckung im System ist grundsätzlich richtig. Wie weit diese Konstruktion des Generationenkapitals tragen kann, ist aber noch nicht klar. Umso wichtiger ist es, die Rahmenbedingungen für die zweite und dritte Säule jetzt klug nachzuziehen”, so Asmussen.

BVK sieht Rentenpläne mit Skepsis

Reformen in der privaten und betrieblichen Altersvorsorge mahnt auch der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) in seiner Stellungnahme zum Rentenpaket an. Deutlich wird darin seine Skepsis gegenüber dem Generationenkapitel. Der BVK kritisiert, dass die veranschlagten zwölf Milliarden Euro schuldenfinanziert seien. Auch sei der anvisierte Kapitalstock zu gering.

„Das Aktienkapital soll zudem erst ab 2036 die Ausgaben der GRV mindern“, wird BVK-Präsident Michael H. Heinz in einer Pressemeldung zitiert. „Ganz abgesehen davon, ob es sich bis dahin vermehrt hat, wird es zu spät sein, weil die große Belastungswelle durch die Verrentung der Millionen Babyboomer über die GRV hinweggerollt sein wird.“

Der Vermittlerverband plädiert stattdessen für Anpassungen am Renteneintrittsalter, am Beitragssatz und am Rentenniveau. Und auch die Riester-Rente sollte reformiert und dabei geöffnet und renditestärker gestaltet werden.