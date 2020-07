Kreuzfahrt beendet nach Schlägerei zwischen Passagieren

20.7.2020 – Wird einem Passagier eines Kreuzfahrtschiffs, der in eine Schlägerei mit anderen Gästen des Schiffes verwickelt wird, vom Kapitän die Weiterfahrt verweigert, ist der Reiseveranstalter gegebenenfalls zum Schadenersatz verpflichtet. Das geht aus einem kürzlich veröffentlichten Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 28. November 2019 hervor (2-24 O 46/19).

Der Kläger hatte für sich und seine Ehefrau eine Kreuzfahrt gebucht. Diese sollte vom italienischen Savona ins brasilianische Santos führen.

Die Reise endete für die beiden jedoch schon nach Erreichen des ersten Hafens in Marseille. Denn bei einem Landgang und einer Stadtbesichtigung geriet der Mann auf der Busfahrt zurück zum Schiff in eine Schlägerei mit zwei Ukrainern, die ebenfalls Gäste des Kreuzfahrtschiffs waren. Dabei wurden sowohl er als auch seine beiden Kontrahenten verletzt.

Nach Schlägerei von Kreuzfahrt ausgeschlossen

Der Kapitän des Schiffes nahm den Vorfall zum Anlass, sowohl das Paar als auch die beiden Männer von der weiteren Kreuzfahrt auszuschließen.

Das mussten der Kläger und seine Frau zwar hinnehmen. Er verklagte den Reiseveranstalter aber darauf, ihm Schadenersatz in Form einer Reisepreisminderung für ausgefallene Reisetage sowie eine Entschädigung für nutzlos aufgewendete Urlaubszeit zu zahlen. Sein Argument: Er sei zu Unrecht von Bord verwiesen worden.

Versäumte Aufklärung durch den Kapitän

Mit Erfolg: Das Frankfurter Landgericht gab der Klage in vollem Umfang statt.

Nach Ansicht des Gerichts hätte der Kapitän als Repräsentant des Reiseveranstalters, bevor er die Weiterfahrt verweigert, sicherstellen müssen, in welcher Weise der der klagende Passagier an der körperlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen war. Des Weiteren hätte er klären müssen, wieso dies den Ausschluss der Eheleute von der weiteren Kreuzfahrt rechtfertigt.

Das sei jedoch offenbar nicht geschehen.

Reiseveranstalter hat für ausreichenden Schutz der Gäste zu sorgen

Allein die Tatsache, dass die Kontrahenten ebenfalls verletzt worden waren und wie der Kläger ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten, reiche nicht als Grund für einen Reiseausschluss aus.

Das gelte auch für den Hinweis des Reiseveranstalters, dass sich weitere Familienangehörige der an der Schlägerei beteiligten Ukrainer an Bord des Schiffes befunden haben. Diese hätten, so das vorgebrachte Argument, wegen des Vorfalls bei einer Weiterfahrt eine Gefahr für den Kläger und seine Frau dargestellt.

Es sei nämlich Sache eines Reiseveranstalters, für einen ausreichenden Schutz seiner Gäste vor Mitpassagieren zu sorgen. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.