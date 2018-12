Kreditversicherer verdienen weiter kräftig

7.12.2018

Nach Hochrechnungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) stieg die Deckungssumme der Kreditversicherer 2018 um rund sechs Prozent auf 488 Milliarden Euro. Die Beitragseinnahmen dürften sich um zwei Prozent auf knapp 1,71 Milliarden erhöhen. Dank einer weiterhin günstigen Schadenquote von 43 Prozent erreichte die Combined Ratio nach Verbandsrechnung 64 (Vorjahr: 65) Prozent. Damit blieben den Kreditversicherern rund 36 Cent je Euro Beitrag Gewinn.

Das größte Segment, die Warenkreditversicherung, sicherte 2018 Lieferungen von rund 424 Milliarden Euro (plus fünf Prozent) ab. Davon entfielen rund 210 Milliarden Euro auf die Absicherung von Exporten. Das entsprach fast einem Sechstel der gesamten deutschen Ausfuhren.

Thomas Langen

Die Kreditversicherer rechnen aber mit wachsenden Risiken. „Wir beobachten, dass die Unsicherheit in nahezu jeder Weltgegend wächst. Die Risikosignale häufen sich und deuten insgesamt auf ein Ende des aktuellen wirtschaftlichen Zyklus hin. Das beunruhigt zu Recht auch die deutschen Exporteure“, sagte der Vorsitzende der GDV-Kommission Kreditversicherung Thomas Langen. Eine Vielzahl wirtschaftlicher und politischer Risiken wie der Brexit-Ausgang, der Handelsstreit zwischen den USA und China und die Währungskrise in der Türkei seien bedenklich. Daneben sorgt die Branche, dass „zahlreiche“ Unternehmen in der Niedrigzinsphase hohe Schulden aufgehäuft haben.