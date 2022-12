Kreditversicherer: 2023 deutlich mehr Insolvenzen

14.12.2022 – Schon in 2022 verzeichneten die deutschen Kreditversicherer in allen Bereichen mehr Schäden. Im nächsten Jahr dürfte dieser Trend anhalten. In welchem Umfang die Prämien steigen bleibt unklar. Vermittler müssen sich aber wohl auf harte Zeiten bei der Vermittlung von Kredit-, Kautions- und Vertrauensschaden-Versicherung einstellen.

Mit deutlich mehr Insolvenzen rechnen die Kreditversicherer im nächsten Jahr. „Wir halten einen klaren Anstieg für wahrscheinlich“, sagte Dr. Thomas Langen, Vorsitzender der Kommission Kreditversicherung im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Dienstag vor der Presse.

Die Assekuranzen schätzen, dass 2023 die Zahl der Insolvenzen zwischen 15 bis 20 Prozent steigen werden. In absoluten Zahlen wären das 16.100 bis 16.800 Firmenpleiten.

2022 habe der Rückgang der Insolvenzen in Deutschland mit rund 14.000 Insolvenzen die Talsohle erreicht. 2003 gab es deutlich über 39.000 Firmenzusammenbrüche. Seither ist die Anzahl der Pleiten fast jedes Jahr zurückgegangen. Der prognostizierte Anstieg der Insolvenzen sei aber längst kein Kahlschlag der deutschen Wirtschaft, denn er komme aus einem historischen Tief.

Risiko der Kreditversicherer steigt

Thomas Langen (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Mit dem Trend zu mehr Insolvenzen steigt trotzdem das Risiko der Kreditversicherer. Sie sorgen dafür, dass versicherte Lieferanten bei Insolvenz oder langem Zahlungsverzug des Kunden für ihre Außenstände entschädigt werden.

Üblich ist es in der Regel, den Kunden ein Zahlungsziel von rund 30 Tagen einzuräumen. Laut Langentritt der Versicherungsfall bei der Warenkreditversicherung ein, wenn der Kunde Insolvenz anmeldet oder länger als sechs Monate im Zahlungsverzug ist.

Beim Zahlungsverzug, der nicht in allen Verträgen abgesichert sei, werde in der Regel geleistet, wenn der Kunde sechs Monate im Rückstand ist. „In dieser Zeit wird auch mit Hilfe des Kreditversicherer versucht, per Inkassoverfahren das ausstehende Geld einzutreiben“, sagte Langen.

Der hauptberuflich als Hauptbevollmächtigter der Atradius Kreditversicherung, Niederlassung der Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, tätige Manager verwies darauf, dass die Kunden grundsätzlich im Schadenfall eine Eigenbeteiligung leisten müssen. In der Regel zwischen zehn und 20 Prozent.

„Toxischen Effekte gleichzeitiger Krisen“

Schon jetzt spürt die Branche – zu der auch die Kautions- und Vertrauensschaden-Versicherung gehört – „die toxischen Effekte gleichzeitiger Krisen“.

„Der Ukraine-Krieg, die hohe Inflation und die pandemiebedingt immer noch angespannten globalen Lieferketten führen dazu, dass das Wachstum in Deutschland schwächelt und die Zahlungsmoral sinkt“, so Langen. In Teilen der Wirtschaft bemerken die Kreditversicherer schon einen regelrechten Überlebenskampf.

Besonders betroffen sei künftig die Bauwirtschaft. Auch wenn nach Einschätzung des Managers derzeit die Auftragsbücher dieser Branche noch voll sind. Künftig müsste man damit rechnen, dass durch deutlich höhere Baukosten sowie höhere Kreditzinsen die Bautätigkeit stark zurückgeht. Schon heute würde es einen rasanten Abwärtstrend bei Baugenehmigungen geben.

50 Prozent höhere Schäden

Die verschlechterte Lage spüren die Kreditversicherer bereits anhand deutlich gestiegener Schadenfälle.

In der Warenkreditversicherung sind nach einer GDV-Prognose die Schäden im Jahre 2022 extrem um 50 Prozent auf 319 Millionen Euro gestiegen.

Bei der Kautionsversicherung mussten die Assekuranzen mit 378 Millionen Euro ebenfalls eine Steigerung von 47 Prozent verkraften. Bei der Vertrauensschaden-Versicherung erwartet die Branche für das Gesamtjahr Entschädigung in Höhe von 217 Millionen Euro, was einem hohen Mehraufwand von 35 Prozent entspricht.

Entwicklung Kreditversicherung: Prognose für 2022 2022 Veränderung in % Deckungssumme in Milliarden Euro 588 11,0 Beitragseinnahmen 2,1 9,5 Leistungen 0,914 45,0 Verträge absolut 605.000 4,0 Anzahl der Limite/Bürgschaften 7.300.000 0,0

Beiträge dürften sich erhöhen

Aller Voraussicht dürften sich die Prämien bei den Kreditversicherern angesichts solcher Schadensteigerungen und der höheren Insolvenzgefahr in 2023 deutlich erhöhen.

Doch hierzu verweigerte Langen ein Statement. „Über Prämienentwicklungen oder auch zu Tendenzen bin ich in meiner Funktion als Repräsentant des GDV nicht berechtigt zu sprechen. Das ist Sache der einzelnen Kreditversicherer“, sagte Langen.

Im Jahre 2022 sind die Beitragseinnahmen insgesamt über alle Sparten der Kreditversicherung bisher gegenüber dem Vorjahr (VersicherungsJournal 10.12.2021) nur um 9,5 Prozent auf rund 2,1 Milliarden Euro gestiegen. Damit ist das Geschäft noch sehr auskömmlich, denn die Assekuranzen streichen für jeden Beitragseuro rund 30 Cent Gewinn ein.

Geringe Verbreitungsquote

Sowohl Warenkredit- als auch Vertrauensschaden-Versicherung sind in der Wirtschaft nach Einschätzung von Langen zu wenig verbreitet. „Es ist bei kleineren Unternehmen oft schwer, die Entscheidungsträger zu erreichen“, beklagte Langen. Viele Unternehmer würden den Bedarf für einen solchen Schutz nicht einsehen.

Dabei würde gerade die Warenkreditversicherung nicht nur bei Insolvenz- oder langem Zahlungsverzug leisten, sondern den Versicherten regelmäßig Bonitätsinformationen über ihre Kunden übermitteln, damit es gar nicht erst zum Schadenfall komme.

Die Kreditversicherer hätten durch die Vielzahl der betreuten Unternehmen einen tiefen Einblick in die wirtschaftliche Stabilität einzelner Branchen und vieler Unternehmen.

Nur ein Bruchteil der Unternehmen nutzen Waren-Kreditversicherungen

Derzeit haben sich rund 46.000 Unternehmen über eine Warenkreditversicherung geschützt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es aber im Dezember 2022 rund 3,4 Millionen Unternehmen in Deutschland. Somit liegt die Absicherungsquote rein rechnerisch bei rund 1,4 Prozent.

Dabei muss man jedoch berücksichtigen, dass für ganz kleine Unternehmen diese Absicherung wohl nicht unbedingt in Frage kommt.

Ebenso gering ist die Quote bei der Vertrauensschaden-Versicherung. Bezogen auf alle Unternehmen in Deutschland haben sich hier lediglich 1,6 Prozent abgesichert.

Die Schadenlast pro Vertrag ist übrigens rein rechnerisch bei der Warenkreditversicherung mit rund 20.000 Euro deutlich höher als bei der Vertrauensschaden-Versicherung. Bei der ist pro Vertrag ein Schadenvolumen von rund 4.000 Euro errechenbar.