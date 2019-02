Krankenzusatz: An wen Makler das meiste Geschäft liefern

14.2.2019 – Die Arag erzielt im unabhängigen Vermittlermarkt unverändert den größten Geschäftsanteil in der Krankenzusatz-Versicherung. Dahinter folgen die Allianz und die Barmenia. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Private Kranken- und Pflegeversicherung 2019“. Um vier Plätze nach oben ging es für die Versicherungskammer Maklermanagement Kranken. Die Continentale verlor drei Positionen.

Im Rahmen der „Asscompact Award“-Reihe haben die BBG Betriebsberatungs GmbH und die IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH auch in diesem Jahr wieder eine Untersuchung zur Marktbedeutung der privaten Krankenversicherer im unabhängigen Vermittlermarkt durchgeführt.

Basis der Untersuchung war eine im Dezember 2018 durchgeführte Onlinebefragung von unabhängigen Vermittlern. Diese sind zum weit überwiegenden Teil als Versicherungsmakler tätig. Die Nettostichprobengröße wird mit 323 angegeben.

Grundzüge der Methodik

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Gesellschaften anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden.

Die Krankenzusatz-Anbieter mit den größten Geschäftsanteilen

Aktuell liefern die unabhängigen Vermittler in der Krankenvollversicherung an die Hansemerkur Krankenversicherung AG das mit Abstand meiste Geschäft (VersicherungsJournal 5.2.2019). In der Krankenzusatz-Versicherung liegt dagegen die Arag Krankenversicherungs-AG an der Spitze.

Die Düsseldorfer haben immer noch einen recht komfortablen Vorsprung von rund 25 Punkten auf den ärgsten Verfolger. Allerdings hat die erneut zweitplatzierte Allianz Private Krankenversicherungs-AG beim relativen Geschäftsanteil im Vergleich zur Vorjahresuntersuchung um über zehn Punkte aufgeholt (VersicherungsJournal 16.2.2018).

Von fünf auf drei aufwärts ging es für die Barmenia Krankenversicherung a.G. Die Wuppertaler, die auch in der Vollversicherung zwei Plätze gutmachten, rückten dem Spitzenreiter um fast 20 Punkte näher.

Die Positionen vier bis sechs belegen die Signal Iduna Krankenversicherung a.G., die Hansemerkur und die Hallesche Krankenversicherung a.G. An siebter Stelle liegt die DKV Deutsche Krankenversicherung AG, knapp dahinter die Continentale Krankenversicherung a.G.

Zahlreiche Rangverschiebungen

Die Rangliste wurde im Vergleich zum Vorjahr kräftig durcheinandergerüttelt. So machte die Signal Iduna drei Plätze gut, die DKV zwei. Noch stärker nach oben (von 14 auf zehn) ging es in der Top Ten nur für die Versicherungskammer Maklermanagement Kranken GmbH (früher Consal Maklerservice; VersicherungsJournal 30.10.2017). Diese Gesellschaft ist für den Maklervertrieb von UKV – Union Krankenversicherung AG und Bayerische Beamtenkrankenkasse AG zuständig.

Beim relativen Geschäftsanteil legte die DKV um etwa 16 Punkte zu, die VK Maklermanagement Kranken um fast 20 Punkte und die Signal Iduna sogar um rund 23 Punkte. Andererseits verschlechterten sich die Hansemerkur und die Hallesche um jeweils zwei, die Continentale sogar um drei Positionen. Dabei vergrößerte sich der Rückstand der drei Gesellschaften um jeweils zwei bis drei Punkte.

Konkrete Gründe für die zum Teil deutlichen Veränderungen werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Weitere Studiendetails

Die 409-seitige „Marktstudie Private Kranken- und Pflegeversicherung 2019“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in der Vollversicherung auch eine Analyse der Top-Anbieter. Untersucht wurden zudem die Krankenzusatz- und die Pflegezusatz-Versicherung.

Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.