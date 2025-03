Krankenversicherung: Schwarz-Rot will „tiefgreifende strukturelle Reformen“

28.3.2025 – Union und SPD planen laut dem Ergebnispapier der Arbeitsgruppe „Gesundheit und Pflege“ ein verbindliches Primärarztsystem in der gesetzlichen Krankenversicherung. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll zudem innerhalb von sechs Monaten Vorschläge für eine Pflegereform erarbeiten. Die private Krankenversicherung wird im Papier nicht erwähnt. Die Krankenkassen sehen positive Signale, kritisieren aber fehlende Ausgabenbegrenzungen.

Die SPD gibt in einer gemeinsamen Regierung mit der CDU/CSU offensichtlich ihre Pläne für eine Bürgerversicherung auf. Dies zeigen erste Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen.

In dem Ergebnispapier der Arbeitsgruppe „Gesundheit und Pflege“, das der Redaktion des VersicherungsJournals vorliegt, ist von einer Einheitsversicherung nichts zu lesen. Auch die private Krankenversicherung (PKV) wird mit keinem Wort erwähnt.

Im Wahlkampf hatten die Sozialdemokraten die Einführung einer Bürgerversicherung statt des Nebeneinanders von gesetzlicher (GKV) und privater Krankenversicherung gefordert (VersicherungsJournal 14.1.2025). Ihr Ansinnen hatte es dann aber bereits nicht in das Sondierungspapier der beiden voraussichtlichen Koalitionsparteien geschafft (10.3.2025).

Union und SPD planen Einführung eines Primärarztsystems in der GKV

Dagegen thematisiert das Ergebnispapier die Terminvergabe im Rahmen der ambulanten Versorgung. Für eine schnellere Vergabe für gesetzlich Krankenversicherte führe man ein verbindliches Primärarztsystem bei freier Arztwahl durch Haus- und Kinderärzte ein, heißt es. Ausnahmen sollen bei der Augenheilkunde und der Gynäkologie gelten.

„Die Primärärzte oder die von den Kassenärztlichen Vereinigungen betriebene 11611719 stellen den medizinisch notwendigen Bedarf für einen Facharzttermin fest und legen den dafür notwendigen Zeitkorridor (Termingarantie) fest. Wir verpflichten die KV, diese Termine zu vermitteln“, ist notiert. Gelingt dies nicht, werde der Facharztzugang im Krankenhaus für diese Patienten ermöglicht.

Die Ungleichbehandlung von gesetzlich und privat Krankenversicherten bei der Terminvergabe in Arztpraxen war in der Öffentlichkeit zuletzt vielfach thematisiert worden. Der Bundesrat hatte die Bundesregierung in einer Entschließung aufgefordert, Anpassungen zu prüfen (24.3.2025).

Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll „große Pflegereform“ angehen

Die voraussichtlich neue Bundesregierung möchte zudem die Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung stabilisieren, indem die Beiträge für Bürgergeldempfänger künftig aus Steuermitteln finanziert werden sollen. Der Anteil der Krankenkassen für den Transformationsfonds für Krankenhäuser soll nun aus dem Sondervermögen Infrastruktur finanziert werden.

Ferner verständigten sich beide Parteien auf eine „große Pflegereform“, in der auch die pflegebedingten Eigenanteile begrenzt werden sollen. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe auf Ministerebene soll dazu innerhalb von sechs Monaten unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände Vorschläge erarbeiten.

Der anhaltenden finanziellen Schieflage der sozialen Pflegeversicherung (10.3.2025) will man begegnen, indem der Bund künftig versicherungsfremde Leistungen wie die Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige und die Ausbildungsumlage übernimmt. „Kurzfristig werden während der Corona-Pandemie entnommene Gelder aus dem Ausgleichsfonds zurückerstattet“, wird versprochen.

Die Finanzierung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe müsse für die gesetzlich und die privat Versicherten gleichermaßen erfolgen. Florian Reuther, Direktor PKV-Verband

PKV-Verband fordert, auch PKV-Versicherte bei der Pflege zu entlasten

„Wir wollen eine gute, bedarfsgerechte und bezahlbare medizinische und pflegerische Versorgung für die Menschen im ganzen Land sichern. Dafür wagen wir tiefgreifende strukturelle Reformen“, heißt es in den ersten Zeilen des Papiers.

Florian Reuther (Bild: PKV-Verband)

Ob jedoch der große Wurf geschafft wird, bleibt fraglich. Zustimmung und Kritik halten sich bei den vielen Akteuren, die sich jetzt zu Wort melden, die Waage.

So sagt beipielsweise Florian Reuther, Direktor des Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband): „Dass Union und SPD versicherungsfremde Leistungen der Pflegeversicherung künftig verstärkt aus Steuermitteln finanzieren wollen, ist richtig. Dazu gehören vor allem die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige, die bisher alle Pflegeversicherten in der GKV und PKV gleichermaßen belasten.“

Über die geplante Steuerfinanzierung sollen laut dem Papier jedoch nur die Beitragszahler in der sozialen Pflegeversicherung entlastet werden. Die Finanzierung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe müsse für die gesetzlich und die privat Versicherten gleichermaßen erfolgen, fordert deshalb der Verbandsdirektor.

IKK sieht noch Diskussions- und Änderungsbedarf

Die Krankenkassen bewerten die Pläne ebenfalls mit gemischten Gefühlen. Eine klare Zustimmung der IKK e.V. finden beispielsweise die Maßnahmen zur Stabilisierung der Beitragssätze.

Auch die Vorgaben für eine bessere Steuerung der Versorgung wie ein verbindliches Primärarztsystem [...] fallen positiv auf. Jürgen Hohnl, Geschäftsführer des IKK e.V.

„Auch die Vorgaben für eine bessere Steuerung der Versorgung wie ein verbindliches Primärarztsystem und die Reduzierung von unnötigen Arztkontakten bei gleichzeitiger Verbesserung der Terminvermittlung [...] beziehungsweise das Bekenntnis zu einer großen Pflegereform fallen positiv auf“, sagt IKK-Geschäftsführer Jürgen Hohnl.

Jürgen Hohnl (Bild: IKK)

Was auf den ersten Blick fehle, seien Ausgabensteuerungsoptionen. „Im Gegenteil sollen nun auch noch die Budgets für die Fachärzte in unterversorgten Gebieten aufgehoben und zum Beispiel das Apothekenfixum erhöht werden“, führt Hohnl unter anderem an. Es bestehe durchaus noch Diskussions- und Änderungsbedarf.

Stärkere Wahrnehmung der Finanzverantwortung

„Die Punkte, auf die sich die gesundheits- und pflegepolitischen Fachpolitiker geeinigt haben, sind in großen Teilen zu begrüßen. Wir haben immer wieder gefordert, dass der Bund seine Finanzverantwortung wieder stärker wahrnimmt“, kommentiert Dr. Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverband GbR, die Vereinbarungen.

„Dass jetzt die Bürgergeld-Pauschalen für die GKV endlich angehoben und der Sozialen Pflegeversicherung kurzfristig die Corona-Kosten zurückgezahlt werden sollen, sind aus unserer Sicht sehr positive Zeichen. Die nötigen ordnungspolitischen Korrekturen zeigen sich auch bei der Zuordnung der Kosten für den Krankenhaus-Transformationsfonds in Richtung Bund und Länder.“

Mit Blick auf nötige Strukturreformen sei es gut, dass sich bei der ärztlichen Primärversorgung und beim Thema Terminvergabe etwas bewegen soll und dass mit der Notfallreform und dem Pflegekompetenzgesetz die beiden liegen gebliebenen Reformprojekte aus der letzten Legislaturperiode in der 21. Wahlperiode schnell vollendet werden sollen.

Schwierig ist, dass die Arbeitsgruppe auf der Ausgabenseite keinerlei Fantasie und Ehrgeiz zur Ausgabenbegrenzung entwickelt hat. Dr. Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands

AOK: Anpassung der Ausgaben- an die Einnahmenentwicklung fehlt

Carola Reimann (Bild: AOK-Mediendienst)

„Klug ist auch der Beschluss, eine nachhaltige Pflegereform mittelfristig von einer Bund-Länder-Expertengruppe vorbereiten zu lassen“, so Reimann. „Schwierig ist hingegen, dass die Arbeitsgruppe auf der Ausgabenseite keinerlei Fantasie und Ehrgeiz zur Ausgabenbegrenzung entwickelt hat.“

Zur immer wieder geforderten Anpassung der Ausgaben- an die Einnahmenentwicklung sei in den konsentierten Punkten nichts zu finden. „Im Gegenteil: Das Entbudgetierungs-Signal auch in Richtung Fachärzte öffnet die Honorarschleusen weiter, und der Arzneimittelbereich bleibt komplett von Einsparungen ausgenommen“, sagt Reimann.

Ausgabendisziplinierende Korrektive wie zum Beispiel ein Ausgabenmoratorium, die Grundlohnsummen-Anbindung für große Leistungsbereiche oder Instrumente zur Eindämmung der explodierenden Arzneimittelausgaben suche man vergeblich.

„Diese Schlagseite in Richtung Einnahmeorientierung auf Basis von Steuermitteln sollte im Verlauf der Verhandlungen noch ausgeglichen werden, sonst dürften die eigentlich richtigen Forderungen im Verteilungsdisput mit anderen Ressorts ein Legitimationsproblem bekommen. Bei voraussichtlich über 340 Milliarden Euro an Leistungsausgaben im Jahr 2025 nur mehr Bundesmittel zu verlangen, ohne gleichzeitig den Ausgabenanstieg zu dämpfen, wird nicht vermittelbar sein“, so die AOK-Chefin.