Krankentagegeld: Das sind die umsatzstärksten PKV-Anbieter

12.3.2025 – Die DKV zieht weiter einsam ihre Runden an der Spitze des Umsatzrankings der privaten Krankenversicherer in der Krankentagegeldversicherung. Dahinter folgt unverändert die Generali vor der Barmenia. Am stärksten wuchs mit fast einem Fünftel die Arag, für die es von 15 auf 13 nach oben ging. Die größten Einbußen hatte die Signal Iduna zu verzeichnen. Dies zeigen Daten aus dem „Branchenmonitor 2024: Krankenversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Rund 42,6 Milliarden Euro Bruttoprämie buchten im Geschäftsjahr 2023 die im Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) organisierten Anbieter in der Krankenversicherung. Davon entfielen annähernd 31 Milliarden auf die Vollversicherung, das entspricht einem Anteil von knapp 73 Prozent.

Laut dem „Branchenmonitor 2024: Krankenversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH ist der Debeka Krankenversicherungsverein a.G. mit fast 7,84 Milliarden Euro der unangefochtene Umsatzprimus im Segment der privaten Krankenversicherung (PKV) Dahinter folgt die DKV Deutsche Krankenversicherung AG mit rund 5,25 Milliarden Euro.

Krankentagegeld: DKV vor Generali an der Spitze

Die Publikation enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 25 größten Gesellschaften (Prämienvolumen) in diesem Zweig mit rund 97 Prozent Marktanteil. Dazu gehört neben der Schadenquote (VersicherungsJournal 14.2.2025) auch eine Rangliste nach gebuchten Bruttoprämien in der Krankentagegeldversicherung.

Die aufgelisteten Akteure kamen 2023 auf gebuchte Bruttoprämien in Höhe von 1,08 Milliarden Euro. Das ist minimal weniger als ein Jahr zuvor (8.4.2024).

Die höchsten Einnahmen in diesem Segment erzielte 2023 die DKV mit 153 Millionen Euro. In den dreistelligen Millionenbereich schaffte es ansonsten nur noch die Generali Deutschland Krankenversicherung AG.

Barmenia vor Allianz auf dem Bronzerang

An dritter Stelle liegt mit über 91 Millionen Euro die Barmenia Krankenversicherung AG vor der Allianz Private Krankenversicherungs-AG (85 Millionen Euro). Auf über 80 Millionen Euro brachte es die Debeka.

Dahinter folgen mit Umsätzen zwischen 64 und gut 45 Millionen Euro die Axa Krankenversicherung AG, die Signal Iduna Krankenversicherung a.G., die Hansemerkur Krankenversicherung AG, die Continentale Krankenversicherung a.G. und die Hallesche Krankenversicherung a.G.

Arag wuchs am stärksten

Insgesamt konnten elf der 25 aufgelisteten Anbieter im Vergleich zu 2022 Zuwächse verbuchen. Am stärksten gelang dies der Arag Krankenversicherungs-AG mit annähernd einem Fünftel (auf 26,4 Millionen Euro). Das Unternehmen hatte auch in den beiden Vorjahren zu den wachstumsstärksten gezählt (13.9.2023).

Um etwa ein Zehntel (auf 11,9 Millionen Euro) wuchs die Münchener Verein Krankenversicherung a.G., um fast ein Zwölftel (auf 23,2 Millionen Euro) die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK).

Andererseits hatte mehr als die Hälfte der aufgeführten Akteure Einbußen zu verzeichnen. Am stärksten beliefen sich diese mit 6,5 Prozent bei der Signal Iduna. Um über fünf Prozent schrumpfte die Gothaer (auf unter 17,5 Millionen Euro), um 4,4 Prozent die DKV.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Unter den Branchenschwergewichten waren sechs Rangveränderungen zu beobachten. So zog die Hansemerkur an der Continentalen vorbei auf Position acht. Gleich um zwei Plätze nach oben ging es für den Wachstumsgewinner Arag (von 15 auf 13). Während die SDK von 16 auf 15 nach oben kletterte, fiel die R+V von 13 auf 14 zurück, die Huk-Coburg sogar von 14 auf 16.

Darüber hinaus veränderten sich die Abstände zwischen den einzelnen Marktteilnehmern zum Teil erheblich. So schrumpfte der Vorsprung der DKV auf die Generali von 59 auf 51 Millionen Euro. Die Barmenia verdreifachte den Vorsprung vor der Allianz von zwei auf sechs Millionen Euro.

Der „Branchenmonitor 2024: Krankenversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die etwa 120-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.