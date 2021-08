Krankenkassenvergleich: Immense Unterschiede bei den Zusatzleistungen

18.8.2021 – Die Stiftung Warentest hat die Ergebnisse ihres Vergleichs von Beiträgen und Leistungen in der aktuellen Ausgabe ihrer Zeitschrift Finanztest veröffentlicht. Günstigste bundesweite Anbieter sind demnach die Handelskrankenkasse (HKK) und die BKK Firmus.

Die Stiftung Warentest hat die Beiträge und die zusätzlichen Leistungen der Krankenkassen untersucht und die Ergebnisse in der Ausgabe 9/2021 ihrer Zeitschrift Finanztest veröffentlicht.

Die Redakteure haben für ihre Auswertung nach eigenen Angaben 71 für alle Versicherten geöffneten Anbieter der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) unter die Lupe genommen. Hier seien rund 98 Prozent aller Versicherten abgesichert, so die Tester. 2019 prüfte Finanztest 75 Kassen (VersicherungsJournal 22.7.2019).

Folgende Körperschaften sind in der Auswertung nicht vertreten, wie das Magazin auf seiner Website ausweist: BKK Textilgruppe Hof, BKK Werra Meissner, Debeka BKK und Continentale BKK.

Nur zwei Kassen haben die Beiträge erhöht

Ein Ergebnis der Analyse ist: Die Beiträge bleiben allgemein stabil, trotz Coronakrise. Nur zwei Krankenkassen sind teurer geworden. Die BKK Firmus verlangt seit Juli statt 15,04 jetzt 15,44 Prozent, gehört aber weiter zu den günstigen Anbietern.

Bei der BKK Verkehrsbau Union (BKK VBU) stiegen die Beiträge von 15,90 auf 16,20 Prozent, damit gehört die Kasse zu den teuersten. Die SKD BKK reduzierte laut Finanztest ihren Beitragssatz von 16,30 auf 15,89 Prozent.

Als günstigste bundesweite Anbieter führt das Magazin die Handelskrankenkasse (HKK) mit einem Beitragssatz von 14,99 Prozent und die BKK Firmus auf, ein ähnliches Ergebnis wie 2019. Die teuersten sind im vorliegenden Vergleich die BKK ZF & Partner (16,4 Prozent) und die BKK Technoform (16,5 Prozent).

Für zusätzliche Leistungen wie Zuschüssen zur Zahnreinigung empfehlen die Tester die regionalen Anbieter AOK Niedersachsen und BKK Public, die mit maximalen Zuzahlungen von 500 und 102 Euro punkten.

Details zur Auswertung

Bei den zusätzlichen Leistungen der Krankenkassen untersuchte die Stiftung in der aktuellen Auswertung folgende Extras:

Besonderer Service: Darunter fielen medizinische Telefonberatung, Patientenbegleitung, Vermittlung von Facharztterminen, ärztliche Zweitmeinung.

Ausgewählter Onlineservice: medizinische Videosprechstunde, Online-Hebammenberatung, Online-Pflegekurs, elektronische Patientenquittung.

Ausgewählte Extraleistungen für Frauen: Schwangerschaft, Entbindung und künstliche Befruchtung; zusätzliche Untersuchungen für Schwangere; Hebammen-Rufbereitschaft.

Für Kinder und Jugendliche: Zahnvorsorge, Meningokken-B-Impfung.

Vorsorge: zusätzliche Hautkrebsfrüherkennung, Reiseimpfungen, sportmedizinische Untersuchung.

Alternative Behandlung: Homöopathie, alternative Arzneimittel, Osteopathie.

Professionelle Zahnreinigung.

Geldbonus für gesundes Verhalten.

Das festgestellte Leistungsspektrum unterscheidet sich bei den untersuchten Anbietern sehr deutlich: Von den 19 mit ja oder nein zu beantworteten Kriterien beantwortete keine Kasse alle abgefragten Leistungen mit ja. Wechselwillige Versicherte müssen sich im Vorfeld entscheiden, welche Mehrwerte sie brauchen oder was ihnen wichtig ist.

Zusatzleistungen variieren stark

Die Zahl der Geschäftsstellen variierte zum Beispiel in der Vergleichstabelle im Heft zwischen einer und 318. Für Osteopathie wird je nach Kasse zwischen Null und 250 Euro erstattet. Viele der verglichenen Dienste und Erstattungen werden nur unter bestimmter Voraussetzungen angeboten. Diese sind in der Tabelle in zahlreichen Fußnoten erläutert.

Die Zeitschrift Finanztest 9/2021 ist für 6,50 Euro im Zeitschriftenhandel zu kaufen. Das Heft ist auch als E-Paper für 5,99 Euro online erhältlich. Der „Krankenkassenvergleich 2021“ kostet 3,50 Euro.

Kosten könnten 2022 massiv steigen

Wie gut die Kundenorientierung der gesetzlichen Krankenversicherer ist, hat kürzlich die DFSI Deutsches Finanz-Service Institut GmbH im Auftrag des Handelsblatts untersucht. Dabei zeigte sich: Die Mehrheit der Versicherten entscheidet sich für den günstigsten Anbieter, nur eine Minderheit der Verbraucher orientiert sich an den freiwilligen Zusatzleistungen (5.8.2021).

Spannend könnte, was die Kosten angeht, das kommende Jahr werden. Dann werden laut Handelsblatt viele Krankenkassen ihren Versicherten die Rechnung für die Coronakrise als auch für die Umsetzung des E-Health-Gesetzes präsentieren.

In diesem Jahr streuen die Standardbeitragssätze der Kassen von 14,8 bis 17,3 Prozent (11.1.2021). Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag in der GKV für 2021 von zuvor 1,1 Prozent auf 1,3 Prozent erhöht (16.9.2020). Diesem Beispiel sind im Januar auf Kassenebene 39 Körperschaften gefolgt – und haben ihren Zusatzbeitrag angehoben (8.1.2021).