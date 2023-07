Krankenkassen: Die Marktgrößen mit dem stärksten Mitgliederschwund

27.7.2023 – Branchenprimus Techniker baute den Mitgliederbestand zwischen Anfang 2019 und Mitte 2023 mit rund 950.000 Personen am stärksten aus. Die Barmer hatte mit etwa 450.000 die größte Verminderung hinzunehmen. Prozentual gesehen schaffte die HKK den größten Zuwachs (plus fast die Hälfte), während die Knappschaft am deutlichsten verlor (minus über ein Zehntel). Dies zeigen Daten des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes Dfg.

In den vergangenen viereinhalb Jahren ist die Mitgliederzahl in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nach der GKV-Statistik KM1 des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) um knapp drei Prozent von 56,7 auf 58,2 Millionen gestiegen.

Nach Daten des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes Dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik konnten allerdings nur 13 der 20 größten Krankenkassen ihren Mitgliederbestand zwischen Anfang 2019 und Mitte 2023 ausbauen. Die übrigen sieben Branchenschwergewichte hatten Verluste hinzunehmen.

Techniker mit dem größten Plus

Das größte Plus hatte nach absoluten Zahlen Branchenprimus Techniker Krankenkasse (VersicherungsJournal 23.1.2023) mit über 950.000 Personen zu verzeichnen. Um gut 300.000 Köpfe wuchs die Handelskrankenkasse (HKK), um etwa 260.000 die AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen.

Zuwächse von jeweils knapp 200.000 schaffte die AOK Plus – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen sowie die AOK Baden-Württemberg. Hohe fünfstellige Steigerungen gelangen der AOK Bayern – Die Gesundheitskasse und der AOK Nordwest – Die Gesundheitskasse.

Barmen mit dem größten Minus

Die stärksten Einbußen (minus fast 450.000 Mitglieder) waren bei der Barmer zu beobachten. Die Nummer zwei im Markt lag nach vier Verlustjahren allerdings in der ersten Jahreshälfte 2023 leicht im Plus.

Sechsstellige Verluste fuhren darüber hinaus nur noch die Knappschaft-Bahn-See, die IKK Classic, die Kaufmännische Krankenkasse – KKH und die DAK-Gesundheit ein. Um jeweils gut 70.000 Personen schrumpften die AOK Nordost – Die Gesundheitskasse und die Mobil Betriebskrankenkasse.

Die Akteure mit den höchsten Veränderungsraten

Betrachtet man die prozentualen Veränderungsraten, so hatte die HKK mit fast der Hälfte das deutlichste Wachstum zu verzeichnen. Um jeweils über neun Prozent legten die AOK Niedersachsen und Techniker zu, um knapp acht Prozent die Audi BKK.

Die stärkste Verminderung hatte die Knappschaft hinzunehmen, die als einziger der aufgeführten Marktteilnehmer im zweistelligen Prozentbereich verlor. Einbußen von jeweils um die sieben Prozent waren bei der KKH und der Mobil BKK zu beobachten.