Krank werden immer nur die anderen

26.8.2020 – Das Insurtech Clark hat eine Umfrage zum Thema Gesundheitsbewusstsein erstellt. Die Kernaussagen: Die Gesundheit ist einem Großteil der Befragten besonders wichtig. Risiken für Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs oder schwere Allergien werden jedoch kaum wahrgenommen.

Wie groß ist das Interesse an der eigenen Gesundheit? Eine Online-Umfrage der Clark Germany GmbH in Zusammenarbeit mit der Yougov Deutschland GmbH hat ergeben, dass 81 Prozent der Studienteilnehmer der eigenen Gesundheit einen wichtigen oder sehr wichtigen Stellenwert beimessen.

Allerdings bestätigten nur acht Prozent der Befragten die Aussage: „Ich habe Zusatzversicherungen abgeschlossen, um im Falle einer Erkrankung schnell die nötige Behandlung zu bekommen.“

Persönliches Risiko zu erkranken wird unterschätzt

Das persönliche Risiko, an einer der sogenannten Volkskrankheiten zu erkranken, wird unterschätzt. 28 Prozent der Befragten glauben nicht, dass sie einen Bluthochdruck entwickeln oder einen Herzinfarkt erleiden werden. Dabei zählen laut Robert-Koch-Institut (RKI) Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu den häufigsten Todesursachen.

32 Prozent der Umfrageteilnehmer sind der Überzeugung, dass sie nicht an Krebs erkranken werden. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, eine solche Diagnose zu erhalten, hoch. Die Statistik zeigt, dass bei jedem zweiten Deutschen einmal im Leben Krebs diagnostiziert wird.

59 Prozent wiederum gehen davon aus, dass sie keine schwere Allergie ausprägen werden. Auch hier ist das Risiko einer Erkrankung recht hoch: Laut RKI tritt bei jedem dritten Erwachsenen hierzulande eine Allergie auf.

Das tun die Befragten für ihre Gesundheit

Was tun die Bürger, um ihre Gesundheit zu erhalten? In der Rangliste der Präventionsmaßnahmen steht der Verzicht auf Alkohol und Zigaretten an erster Stelle (54 Prozent). Es folgen ausreichend Schlaf (49 Prozent) und gesunde Ernährung (43 Prozent).

Immerhin zehn Prozent der Befragten gaben an, nicht sehr stark auf die eigene Gesundheit zu achten. Mehrfachnennungen waren möglich.

An der Online-Umfrage nahmen Mitte Mai dieses Jahres 1.021 Personen teil. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind nach Angaben von Clark repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.