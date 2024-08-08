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Kraftfahrtversicherung: Riesige Unterschiede bei den Betriebskostenquoten

23.3.2026 (€) – In der Kfz-Versicherung lagen die Betriebskostenquoten im Sechsjahresschnitt zwischen unter fünf Prozent (Huk24) und fast 25 Prozent (Ergo). Letztere konnte ihre Quote von 2019 auf 2024 am stärksten senken, wie der „Branchenmonitor: Kraftfahrtversicherung 2025“ von V.E.R.S. Leipzig zeigt. Nur zwei Akteure konnten sich kontinuierlich verbessern.

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Berufsunfähigkeit · Direktversicherung · Geschäftsbericht · Haftpflichtversicherung · Kfz-Versicherung · Marktanteil · Sachversicherung · Versicherungsaufsichtsgesetz
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