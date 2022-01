Kostenloser Reiserücktritt auch ohne Warnung des RKI

19.1.2022 – Ist die Wahrscheinlichkeit, auf einer Reise an Covid-19 zu erkranken, gegenüber einem gewöhnlichen Aufenthalt signifikant höher, kann ein Reisender auch ohne eine Stornogebühr zahlen zu müssen kurzfristig von einem Pauschalreisevertrag zurücktreten. Dabei ist es unerheblich, ob zum Zeitpunkt des Rücktritts eine Reisewarnung des RKI vorlag. Dies entschied das Landgericht Oldenburg in einem Urteil vom 10. November 2021 (5 S 127/21).

Die Klägerin hatte für sich und ihren Lebensgefährten bei einem Reiseveranstalter eine Bus-Ski-Pauschalreise nach Südtirol gebucht. Der einwöchige Urlaub sollte am 28. Februar 2020 beginnen. Beunruhigt über Meldungen des sich in Tirol ausbreitenden Coronavirus trat die Klägerin am Tag der geplanten Abreise per E-Mail vom Reisevertrag zurück.

Dem Reiseveranstalter war es aufgrund der kurzfristigen Stornierung nicht möglich, die freigewordenen Plätze anderweitig zu vergeben. Daher weigerte er sich, seiner Kundin den bereits von ihr gezahlten Preis zu erstatten. Denn er führte die Reise ohne sie und ihren Lebensgefährten vertragsgemäß durch.

Erstattung des Reisepreises ohne Abzug

Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Amtsgericht Wildeshausen schloss sich der Meinung des Reiseveranstalters an. Der hatte angeführt, dass ihm angesichts des kurzfristigen Rücktritts der vollständige Reisepreis zustehe. Die Richter wiesen daher die Klage der verhinderten Reisenden auf Erstattung als unbegründet zurück.

Dem wollte sich das von der Frau in Berufung angerufene Oldenburger Landgericht nicht anschließen. Es verurteilte den Veranstalter dazu, seiner Kundin den Reisepreis ohne Abzug zu erstatten.

Erhebliche Beeinträchtigungen erwartet

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme hatte der Landeshauptmann für Bozen-Südtirol wegen des sich ausbreitenden Coronavirus bereits fünf Tage vor dem geplanten Reisebeginn eine Notverordnung zum Zwecke des Gesundheitsschutzes erlassen. Derzufolge mussten unter anderem Museen, Hochschulen und Kinderbetreuungs-Einrichtungen geschlossen werden.

Angesichts dieser Entwicklung war die Klägerin nach Ansicht der Richter dazu berechtigt, von dem Reisevertrag zurückzutreten, auch ohne Stornokosten zahlen zu müssen. Denn für die Beurteilung der Frage, ob eine Reise auch kurzfristig kostenlos storniert werden kann, komme es darauf an, ob mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Davon ging das Berufungsgericht in dem entschiedenen Fall aus.

Signifikant höhere Infektionswahrscheinlichkeit

Eine Reisewarnung des Robert-Koch-Instituts (RKI), das Südtirol am 9. März 2020 zum Risikogebiet erklärt hatte, sei für den kostenlosen Reiserücktritt nicht erforderlich gewesen. Denn die Infektions-Wahrscheinlichkeit sei bei Durchführung der Reise gegenüber dem gewöhnlichen Aufenthalt der Reisenden signifikant höher gewesen ist.

Es hätte nämlich bei der An- und Abreise mit dem Bus eine nicht unerhebliche Ansteckungsgefahr der Klägerin und ihres Lebensgefährten durch den Kontakt mit einer Vielzahl anderer Reisender bestanden. Dies gelte auch für den Aufenthalt im Hotel, die Gastronomie, das Anstehen vor den Ski-Liften und den Transfer zu den Ski-Pisten.

Weitere Gerichtsurteile

Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig. Die Frage einer kostenlosen Stornierung eines Reisevertrages wegen der Corona-Pandemie wird von den Gerichten unterschiedlich beurteilt.

Das Amtsgericht Frankfurt am Main als auch das Amtsgericht Rostock haben im August 2020 ebenfalls zugunsten von verhinderten Reisenden entschieden (VersicherungsJournal 19.8.2020, 6.11.2020). Das Amtsgericht München jedoch hat im gleichen Jahr in einem ähnlichen Fall zugunsten eines Reiseveranstalters geurteilt (16.11.2020).