Kosten für stationäre Behandlungen steigen weiter

16.9.2019 – Zum 15. Mal präsentierte die Barmer ihren Krankenhausreport. Die Krankenhausfälle sind seit 2016 leicht rückläufig. Psychisch Erkrankte bleiben mittlerweile aber länger in der Klinik, während die Tage für körperlich Erkrankte zurückgehen. Insgesamt sind stationäre Behandlungen immer noch der größte Kostenblock für die gesetzlichen Kassen.

Die Barmer GEK hat jetzt ihren „Krankenhausreport 2019“ vorgelegt. Wichtigstes Ziel des Krankenhausreports sei, Transparenz in der stationären Gesundheitsversorgung herzustellen. Neben den wiederkehrenden Standardauswertungen widmet sich der Report einem jährlich wechselnden ausgewählten Schwerpunktthema. 2019 stand die Thematik „Patient-Blood-Management“ (PBM; Management von Blutkonserven) im Fokus.

Grundlage für die Auswertung stellen die Daten von rund 9,2 Millionen Barmer-Versicherten dar. Das entspricht etwa elf Prozent der Gesamtbevölkerung Deutschlands.

Die Datenerhebung umfasst den Zeitraum von 2006 bis 2018. Dieses Material erlaube Analysen zur stationären und ambulanten Versorgung – als auch der damit verbundenen Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), so die Barmer in den Studienunterlagen.

Fallzahlen leicht rückläufig

Von 2006 bis 2018 stieg laut Report die Zahl der Krankenhausfälle von 188 auf 217 je 1.000 Versichertenjahre an. Seitdem sei die Zahl der Krankenhausfälle relativ konstant, wobei seit 2016 wieder ein leichter Rückgang zu verzeichnen sei, stellte die Krankenkasse fest.

Unterteilt nach den Bereichen Somatik (körperlich bedingte Krankheiten) und psychische Erkrankungen zeigen sich ähnliche Verläufe. In beiden Bereichen kam es in den vergangenen Jahren zu einem leichten Rückgang. Die Fallzahlen erhöhten sich insgesamt in der Somatik von 2006 bis 2018 von 175 auf 199 (je 1.000 Versichertenjahre), während sie sich bei den psychischen Erkrankungen von 13 auf 15 erhöhten.

Einen ähnlichen Trend für die Zahl der Krankenhausfälle sowie die Splittung nach körperlichen und psychischen Erkrankungen hatte der Report auch im Vorjahr verzeichnet (VersicherungsJournal 13.8.2018).

* Rundungsdifferenzen möglich (Bild: Barmer, Krankenhausreport 2019)

Leichter Anstieg von stationären Tagen

Von 2006 bis 2018 haben sich die vollstationären Krankenhaustage von 1.596 auf 1.603 (je 1.000 Versichertenjahre) erhöht. Das entspricht einem Zuwachs von 0,5 Prozent. Insgesamt verzeichnete die Barmer einen Anstieg der Gesamtausgaben von 2006 bis 2018 für stationäre Behandlungen von 57,9 Prozent, etwa 3,9 Prozent im Jahr.

In der Somatik reduzierte sich die Zahl von 1.312 im Jahr 2006 auf 1.246 Tage im Jahr 2018. Das heißt, insgesamt um 5,3 Prozent beziehungsweise um durchschnittlich 0,4 Prozent pro Jahr, wie die Barmer im Report vorrechnet. Dagegen stieg bei den psychischen Erkrankungen der Wert insgesamt um 26 Prozent von 284 auf 358 Tage beziehungsweise um durchschnittlich 1,9 Prozent pro Jahr.

Die Zunahme der seelischen Leiden in Deutschland belegen auch andere Auswertungen: Einen Anstieg der Krankschreibungen wegen psychischer Leiden zeigte zum Beispiel der „Psychoreport 2019“ der DAK (26.7.2019). Hauptursache beim Rentenzugang wegen verminderter Erwerbsfähigkeit waren 2018 laut der Deutschen Rentenversicherung unabhängig vom Geschlecht psychische Störungen (26.7.2019).

Bereits 2017 war mehr als jeder dritte Fall von Berufs- und Erwerbsunfähigkeit auf psychische und Nervenkrankheiten zurückzuführen, wie Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) (7.6.2019).

Kürzerer Aufenthalt im Krankenhaus

Seit 2006 hat sich die Verweildauer im Krankenhaus laut Report der Barmer kontinuierlich verringert. Betrug sie 2006 noch durchschnittlich 8,5 Tage, waren es seit 2016 nur noch 7,5 Tage, ein Rückgang von rund 11,8 Prozent (ein Prozent pro Jahr).

Vollstationäre Krankenhaus-Behandlungen

2018 nach Fallzahl je 1.000 Versicherte und

Ausgaben je Versicherten.

Zum Vergrößern Bild klicken

(Bild: Barmer, Krankenhausreport 2019)

Unterscheidet man zwischen den Bereichen Somatik und psychische Erkrankungen, zeigen sich wieder unterschiedliche Entwicklungen. Bei den somatischen Fällen hat sich der Aufenthalt im Krankenhaus von 7,5 Tagen (2006) auf 6,3 Tage (2018) reduziert. Das entspricht einem Rückgang von 16,7 Prozent (1,5 Prozent pro Jahr).

Demgegenüber stieg sie bei den psychischen Erkrankungen von 22,2 auf 24,4 Tage an, ein Wachstum von 10,3 Prozent (0,8 Prozent pro Jahr).

Unterschiede zwischen Regionen und Geschlechtern

Die Sichtweise auf die Bundesländer zeigt deutliche Unterschiede. 2018 hatten das Saarland und Thüringen mit 232 beziehungsweise 231 Fällen (je 1.000 Versichertenjahre) die höchsten Fallzahlen. Die niedrigsten Werte verzeichnete Baden-Württemberg mit 178 Fällen. Das entspricht einem Unterschied von fast 30 Prozent, wie die Barmer vorrechnet.

Während für männliche Versicherte 2018 die durchschnittlichen Ausgaben je Versichertenjahr für vollstationäre Aufenthalte 829 Euro bei den somatischen Fällen (94 Euro bei psychischen Erkrankungen) betrugen, waren sie bei weiblichen Versicherten 797 Euro beziehungsweise 107 Euro.

Bei den Ausgaben je Fall lag der Unterschied zwischen Männern und Frauen bei 509 Euro bei den somatischen Fällen beziehungsweise bei 1.701 Euro bei den Fällen mit psychischen Erkrankungen (Somatik Männer: 4.451 Euro und Frauen: 3.942 Euro; psychische Erkrankungen Männer: 6.239 Euro und Frauen: 7.940 Euro).