Korrektur im Artikel „Diese Wohngebäudeversicherer haben die Prämien am stärksten erhöht“

Sechs von zehn der 50 größten Anbieter hatten zwischen 2019 und 2024 sinkende Bestände zu verzeichnen. Vier davon büßten im sechsstelligen Bereich ein, wobei ein Akteur sogar fast 600.000 Policen verlor. (Bild: Wichert) mehr ...
Die Kunden des untergegangenen Lebensversicherers können auf Entschädigungen aus der Insolvenzmasse hoffen. Doch bei Riester- und Rürup-Policen wird Einkommensteuer fällig und Riester-Zulagen müssen zurückgezahlt werden. Wie sich das vermeiden lässt. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
19 der 50 umsatzstärksten Marktteilnehmer konnten die Vertragszahl zwischen 2019 und 2024 gegen den Markttrend steigern. In der Spitze ging es um mehr als eine halbe Million Kontrakte bergauf. Und eine Gesellschaft konnte ihren Bestand sogar mehr als verdoppeln. (Bild: Wichert) mehr ...
Servicevalue und das SZ-Institut haben in einer Verbraucherumfrage ermittelt, welche Apps sich den individuellen Erfordernissen und Lebensstilen der Kunden besonders gut anpassen. Wer unter den Versicherern, Insurtechs und Krankenkassen besonders hervorsticht. (Bild: Pixabay-Inhaltslizenz/Geralt) mehr ...
Die aktuelle DIHK-Konjunkturumfrage gibt einen Einblick in die Beschäftigtenabsichten der Versicherungswirtschaft. In manchen Bereichen zeigt sich ein deutlicher Abwärtstrend. (Bild: Meyer) mehr ...
Der Aufkäufer hat einen weiteren Maklerbetrieb übernommen, der als eigenständiges Mitglied der Firmengruppe an seinem etablierten Standort weitermacht. Das inhabergeführte Unternehmen betont, seine „Identität als unabhängiger, persönlich arbeitender Makler“ zu wahren. (Bild: Aventus) mehr ...
Die Dachgesellschaft der inhabergeführten Versicherungsmakler in der GGW-Gruppe bekommt einen neuen CEO. Der Nachfolger von Dr. Max Weinhold arbeitete zuvor mehrere Jahre für die Allianz. (Bild: GGW, Gothaer) mehr ...
In der Vertriebsdirektion Honorar-, Banken- und Sondervertrieb des Versicherers steht ein Führungswechsel an. Der neue Leiter arbeitet zukünftig in einer Doppelrolle. (Bild: Münchener Verein) mehr ...
Der Spezialversicherer für Vermögensschadendeckungen beruft zwei neue Führungskräfte. Was der ausscheidende Werner Brase nun vorhat. (Bild: Allcura) mehr ...
Die Beitragseinnahmen pro Vertrag sind bei 49 der 50 Marktgrößen im Geschäftsjahr 2024 gestiegen. In der Spitze hat sich der Wert mehr als verdreieinhalbfacht. Die Durchschnittsprämien liegen zwischen über 1.700 und weniger als 135 Euro. (Bild: Wichert) mehr ...
Der Großteil der 50 größten Akteure konnte am branchenweit kräftigen Prämienwachstum teilhaben. Doch vier von ihnen wuchsen nicht einmal halb so stark wie der Markt. Zwei weitere nahmen sogar weniger ein als ein Jahr zuvor – in der Spitze um fast ein Neuntel. (Bild: Wichert) mehr ...
Der Großteil der Marktteilnehmer hat 2024, wie die Branche, das Prämienvolumen kräftig ausgebaut. Fünf von ihnen wuchsen um mehr als ein Viertel. Der Wachstumssieger konnte den Umsatz sogar fast vervierfachen. (Bild: Wichert) mehr ...
Während die Branche 2024 leichte Verluste hinzunehmen hatte, legten vier Marktteilnehmer einer aktuellen Publikation zufolge sogar zweistellig zu. Der Wachstumssieger verwaltete fast die Hälfte mehr Policen als im Vorjahr, kündigte aber „auf nahe Sicht“ einen „signifikanten“ Abbau an. (Bild: Wichert) mehr ...
Jeder zweite Anbieter verwaltete im vergangenen Jahr, wie im Branchentrend, weniger Verträge als 2023. Vier von ihnen mussten Verminderungen von mehr als fünf Prozent hinnehmen – in der Spitze sogar von über einem Zehntel. (Bild: Wichert) mehr ...
2024 sind die Schadenaufwendungen der 50 umsatzstärksten Gesellschaften noch einmal weiter gestiegen, in der Spitze haben sie sich gar vervielfacht. Gegen den Branchentrend sank der Aufwand nur bei 20 Akteuren. Die Schadenquoten lagen bei bis zu über 90 Prozent. (Bild: Wichert) mehr ...
Welche Anbieter hierzulande beim Prämien- und Vertragsbestand die größte Bedeutung haben, darüber gibt eine aktuelle Untersuchung Aufschluss. Sie zeigt auch, welche der Branchenriesen beim Bestand gegen den Markttrend wuchsen und wer bei den Einnahmen besonders stark zulegte. (Bild: Wichert) mehr ...
2024 haben sechs der größten Anbieter versicherungstechnisch bis zu fast 19 Cent Gewinn pro Beitragseuro geschrieben. Die restlichen Platzhirsche gaben mehr für Schäden und Kosten aus, als sie einnahmen – in der Spitze um rund ein Siebtel. (Bild: Wichert) mehr ...
Auch wenn die Branche es versicherungstechnisch nur so gerade eben zurück in die Gewinnzone schaffte, so erzielten doch zahlreiche Akteure hohe Erträge. Gleich sieben schrieben mehr als 20 Cent Gewinn pro Beitragseuro. (Bild: Wichert) mehr ...