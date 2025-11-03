Sie lesen in:  StartseiteKurzmeldungenMarkt & Politik

Korrektur im Artikel „Diese Wohngebäudeversicherer haben die Prämien am stärksten erhöht“

23.2.2026

Bei der Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG erhöhten sich die Durchschnittsprämien in der verbundenen Wohngebäudeversicherung von 2023 auf 2024 um 9,8 Prozent auf 549,79 Euro.

Bei den 50 umsatzstärksten Akteuren ging es laut dem „Branchenmonitor 2025: Wohngebäudeversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH im Schnitt um 13,4 Prozent auf 717,65 Euro nach oben. Die Studie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Marktakteure in der Sparte, die auf rund 95 Prozent Marktanteil kommen.

Im Artikel „Diese Wohngebäudeversicherer haben die Prämien am stärksten erhöht“ vom vergangenen Donnerstag (Versicherungs 19.2.2026) wurde aufgrund eines Zahlendrehers eine viel zu hohe Steigerungsrate von 70 Prozent angegeben. Die betroffenen Textpassagen und Grafiken wurden entsprechend korrigiert. Den Fehler bitten wir zu entschuldigen.

Björn Wichert

WERBUNG
Schlagwörter zu diesem Artikel
Berufsunfähigkeit · Gebäudeversicherung · Geschäftsbericht · Marktanteil
 
WERBUNG
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

WERBUNG