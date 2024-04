Komposit: Bestandsgewinner und -verlierer unter den Branchenriesen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Zwischen 2017 und 2022 schrumpfte bei fast jedem vierten der 50 größten Anbieter der Vertragsbestand – und dies zum Teil erheblich. In der Spitze lag das Minus bei fast 750.000 Policen beziehungsweise bei weit über einem Fünftel. (Bild: Wichert) mehr ...

Zwischen 2016 und 2021 schrumpfte bei mehr als jedem fünften der 50 größten Anbieter in diesem Zweig der Vertragsbestand – und dies zum Teil erheblich. In der Spitze lag das Minus bei über einer Million beziehungsweise bei fast einem Viertel. (Bild: Wichert) mehr ...

Die meisten der Big Player gewannen zwischen 2015 und 2020 kräftig Kunden hinzu – in der Spitze mehr als fünf Millionen. Nur ein Akteur hatte Einbußen zu verzeichnen, und das im siebenstelligen Bereich. (Bild: Wichert) mehr ...

20.6.2022 –

Zwischen 2015 und 2020 schrumpfte bei rund jedem fünften der 50 größten Anbieter in dieser Sparte der Bestand an Versicherungsverträgen – und dies zum Teil erheblich. In der Spitze lag das Minus bei weit über einer Million beziehungsweise bei mehr als einem Fünftel. (Bild: Wichert) mehr ...