Kollision bei einem Wendemanöver

22.6.2020 – Kommt es bei einem Wendemanöver zu einer Berührung zwischen dem wendenden und einem im gleichen Augenblick an ihm vorbeifahrenden Fahrzeug, so ist der Wendende in der Regel überwiegend für den Unfall verantwortlich. Das geht aus einem Urteil des Oberlandesgerichts München vom 10. Mai 2019 hervor (10 U 3765/18).

WERBUNG

Der Entscheidung lag der Fall eines Autofahrers zugrunde, der im September 2017 versucht hatte, bei Dunkelheit im Bereich einer mehrspurigen Kreuzung in die Gegenrichtung zu wenden. Um das Manöver ausführen zu können, musste er nicht nur ein kurzes Stück rückwärtsfahren, sondern auch einen Teil der rechts neben ihm befindlichen Spur nutzen. Auf der fuhr jedoch ein anderes Fahrzeug, so dass es zu einer Kollision kam.

Mehrfacher Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung

Anschließend verlangte der Wendende von dem von rechts gekommenen Fahrer, dass ihm dessen Kfz-Haftpflichtversicherer die Hälfte des Schadens erstattet. Sein Argument: Der Fahrer dieses Personenkraftwagens hätte das Wendemanöver wahrnehmen und sich darauf einstellen müssen.

Damit hatte der Mann zunächst Erfolg. Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Münchener Landgericht hielt die Forderung für berechtigt und gab ihr statt.

Das daraufhin von dem Versicherer in Berufung angerufene Münchener Oberlandesgericht hob die Entscheidung auf. Es hielt ganz überwiegend den Kläger für den Unfall verantwortlich.

Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer

Nach Ansicht der Richter hat der Beschwerdeführer bei seinem Wendemanöver gegen § 9 Absatz 5 StVO verstoßen. Denn beim Wenden und beim Rückwärtsfahren müsse sich ein Fahrer so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Er müsse sich erforderlichenfalls einweisen lassen.

Es liege außerdem ein Verstoß gegen § 7 Absatz 5 StVO vor, wonach ein Fahrstreifen nur ohne Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gewechselt werden dürfe. Der Kläger habe daher entweder auf der linken Spur bleiben oder sich vor einem Spurwechsel mit dem Beklagten abstimmen müssen, um den Unfall zu vermeiden. Das habe er nicht getan.

Verstoß gegen Rücksichtsnahmegebot

Der Beklagte habe den Unfall dennoch mitverschuldet. Anders als von der gegnerischen Seite vorgetragen, treffe ihn zwar nicht der Vorwurf, bei unklarer Verkehrslage im Sinne von § 5 Absatz 3 StVO überholt zu haben. Er habe jedoch gegen das Rücksichtsnahmegebot des § 1 Absatz 2 StVO verstoßen.

Der Betreffende habe nämlich einräumen müssen, das Wendemanöver des vorwegfahrenden Fahrers rechtzeitig erkannt zu haben. Die Richter hielten daher eine Haftungsverteilung von einem Drittel zu zwei Dritteln zulasten des Klägers für angemessen.