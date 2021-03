Kollision an Engstelle wegen mangelnder Verständigung

25.3.2021 – Begegnen sich entgegenkommende Fahrzeuge an einer Engstelle, die das gleichzeitige Passieren unmöglich macht, hat eine Verständigung der Fahrzeugführer darüber stattzufinden, wer als Erster die Fahrt fortsetzen soll. Findet keine Verständigung statt, so haften beide für die Folgen eines deswegen entstandenen Unfalls. Das geht aus einem Beschluss des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts vom 24. April 2020 hervor (7 U 225/19).

Nach einem Bericht des Deutschen Anwaltvereins waren sich der Personenkraftwagen der Klägerin und das Auto der Beklagten im Bereich einer engen Kurve ins Gehege gekommen. Weil die Engstelle von jeweils nur einem Fahrzeug passiert werden konnte, war die Vorfahrt durch das Vorschriftzeichen 208 („Dem Gegenverkehr Vorrang gewähren“) geregelt.

Letzteres galt für die Fahrtrichtung der Klägerin (roter Pfeil). Dennoch fuhr sie in die Engstelle ein. Das machte auch die ihr entgegenkommende Beklagte.

Weiterfahrt ohne gegenseitige Verständigung

Beide hielten zwar kurz an. Doch anstatt sich darüber zu verständigen, wer als Erste die Fahrt fortsetzen sollte, fuhr schließlich eine der Beteiligten – wer, konnte letztlich nicht geklärt werden – wieder an. Dabei kam es zu einer Kollision.

Die Klägerin hielt die ihr Entgegenkommende für den Unfall verantwortlich. Ihr Argument: Sie habe das Fahrzeug der Unfallgegnerin beim Einfahren in die Engstelle in einer Haltebucht wahrgenommen. Damit, dass diese weiterfahren würde, habe sie nicht rechnen müssen. Zudem sei die Sicht in der langgezogenen engen Kurve durch Bäume und Büsche stark eingeschränkt gewesen.

WERBUNG

Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung

Mit ihrer Klage auf Ersatz des Schadens, der ihr bei dem Vorfall entstanden war, hatte die Frau jedoch nur zu einem geringen Teil Erfolg. Sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Itzehoe, als auch das von der Klägerin in Berufung angerufene Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht hielten ganz überwiegend sie für den Unfall verantwortlich.

Nach Ansicht der Richter haben beide Autofahrerinnen gegen das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme gemäß § 1 Absatz 1 StVO verstoßen. Denn mache es eine Engstelle unmöglich, dass zwei Fahrzeuge gleichzeitig passieren, müssten sich die Fahrzeugführer darüber verständigen, wer die Fahrt fortsetzen soll. Das sei in dem entschiedenen Fall unstreitig nicht geschehen.

Deutlich zu schnell gefahren

Gegen die Klägerin spreche allerdings, dass sie ihrer Unfallgegnerin aufgrund des Vorschriftszeichens 208 die Vorfahrt hätte gewähren müssen. Das hätte unter anderem bedeutet, dass sie nicht zuletzt auch wegen der eingeschränkten Sicht in die Kurve entsprechend langsam hätte fahren müssen.

Die Frau selbst habe aber eingeräumt, mit 40 bis 50 km/h gefahren zu sein. Das sei deutlich zu schnell gewesen. Im Übrigen hätte sie beim Wahrnehmen des ihr entgegenkommenden Fahrzeugs anhalten und ihr Auto zurücksetzen müssen.

Das Mitverschulden der Beklagten sei hingegen gering. Die Richter beider Gerichte bemaßen es mit 30 Prozent. Da die Klägerin ihre Berufung gegen das Urteil der Vorinstanz zurückgenommen hat, ist das Urteil rechtskräftig.