Können 50.000 Euro Schaden durch Trickbetrug steuerlich abgesetzt werden?

17.9.2025 – Wer Opfer von Betrug oder Erpressung wird, kann den Schaden nur dann als außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend machen, wenn die konkrete Situation keine zumutbare Handlungsalternative zulässt und der Fall nicht unter das allgemeine Lebensrisiko fällt. Das musste eine Frau erfahren, die vor dem Finanzgericht damit scheiterte, einen hohen Schaden von der Steuer abzusetzen.

Eine damals 77-jährige Frau erhielt im November 2022 einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon. Der Anrufer gab sich als Anwalt aus und behauptete, dass die Tochter der Frau einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Deshalb müsse ihre Tochter in Untersuchungshaft, was aber durch eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro abgewendet werden könnte.

Die Frau gab an, nicht mobil zu sein. Daraufhin bot der Anrufer an, einen Boten vorbeizuschicken, der das Geld abholen könne. Nachdem die Seniorin ihre Telefonnummer angegeben hatte, meldete sich ein angeblicher Polizeioberkommissar bei ihr. Er forderte sie auf, beide Telefonleitungen aufrechtzuerhalten und niemandem von dem Vorfall zu erzählen.

Die Frau fuhr daraufhin mit dem Taxi zu ihrer Bank und hob dort das Geld ab. Der Bote kam tatsächlich bei ihr vorbei und nahm das Geld in Empfang. Nachdem die Seniorin erkannt hatte, dass sie auf Trickbetrüger hereingefallen war, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Die Täter konnten nicht ermittelt werden und das Verfahren wurde im Dezember 2022 eingestellt.

Frau will Verlust aus Trickbetrug von Steuer absetzen

Bei ihrer Einkommenssteuererklärung für das Jahr 2022 machte die Frau schließlich die 50.000 Euro als außergewöhnliche Belastung geltend. Zusätzlich verfügte die Rentnerin über Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von sechs Immobilien und musste auch Teile ihrer Rente versteuern.

Auf Nachfrage des Finanzamtes, was es mit der Summe auf sich habe, erklärte sie, dass derartige Aufwendungen berücksichtigt werden könnten, wenn Steuerpflichtige in eine Erpressungssituation geraten. Das gehe aus einem Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 1. April 2014 (5 K 1989/12) hervor. Bedingung sei, dass kein Vertuschen eigener Straftaten vorliege.

Das Finanzamt erkannte die geltend gemachte Summe jedoch nicht an. Zur Begründung führte es aus, dass das Urteil von 2014 auf den aktuellen Fall nicht übertragbar sei. Selbst wenn das Opfer die Erpressung nicht wesentlich mitverursacht habe, müsse geprüft werden, ob ihm Handlungsalternativen zur Verfügung standen, mit denen es den Erpressungsversuch mit einiger Sicherheit hätte wirkungslos machen können.

Die Klägerin hätte jedoch zumutbare Handlungsalternativen besessen. So hätte sie mit ihrer Tochter, der Polizei oder anderen Familienangehörigen Kontakt aufnehmen können. Zudem sei zu berücksichtigen, dass die Polizei regelmäßig medial vor entsprechenden Betrugsmaschen warne.

Schließlich geht auch die einschlägige steuerliche Kommentarliteratur davon aus, dass Betrugsverluste keine zwangsläufigen Aufwendungen im Sinne einer außergewöhnlichen Belastung darstellen.

Finanzgericht Münster weist Klage des Betrugsopfers zurück

Nachdem die Frau gegen den Steuerbescheid geklagt hatte, entschied das Finanzgericht Münster mit Urteil vom 2. September 2025 (1 K 360/25 E), dass der Fiskus den Betrugsschaden nicht als außergewöhnliche Belastung anerkennen muss. Die Klage wurde abgewiesen und eine Revision zugelassen.

Dabei schloss sich das Gericht der Argumentation des Finanzamts weitestgehend an. Demnach scheitere der steuerliche Abzug der von der Klägerin an die Trickbetrüger gezahlten 50.000 Euro bereits daran, dass keine außergewöhnliche Belastung vorliege, so erklärt der zuständige 1. Senat im Urteilstext.

Bedingung für die Anerkennung einer außergewöhnlichen Belastung nach § 33 EStG sei es, dass die Aufwendungen dem Steuerpflichtigen zwangsläufig entstehen, erläutert das Gericht. Zwangsläufigkeit liege vor, wenn sich der Steuerpflichtige den Aufwendungen aus rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen könne. Doch eine solche Zwangsläufigkeit konnte das Gericht nicht erkennen.

Hat sich ein allgemeines Lebensrisiko verwirklicht?

Bei der Frage, ob Verluste durch Vermögensdelikte steuerlich als außergewöhnliche Belastung gelten können, werde zunächst geprüft, ob sich lediglich ein allgemeines Lebensrisiko verwirklicht habe, so erläutert das Finanzgericht. Sei das der Fall, scheide ein Abzug mangels Außergewöhnlichkeit aus.

Das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, gehöre nach ständiger Rechtsprechung jedoch zum allgemeinen Lebensrisiko. Entsprechend könnten durch Betrug oder Erpressung verursachte Schäden nur dann als außergewöhnliche Belastung anerkannt werden, wenn die Tat auch unter besonders außergewöhnlichen Umständen stattfand.

Da sich die Klägerin nicht im Vorfeld strafbar oder sozialwidrig verhalten habe, sondern Zufallsopfer des Betrugs geworden sei, komme es allein darauf an, ob sie eine zumutbare Handlungsalternative zur Zahlung besessen habe. Dies sei anhand objektiver Kriterien zu beurteilen und nicht nach der subjektiven Einschätzung der Geschädigten in der Stresssituation.

Frau besaß ausreichend Handlungsalternativen

Eine objektive Zwangslage für die Seniorin konnten die Richter nicht erkennen. Demnach hätten der Klägerin ausreichend Handlungsalternativen zur Verfügung gestanden, um den Erpressungsversuch abzuwenden.

Denn selbst nach dem von den Betrügern geschilderten Szenario habe zu keinem Zeitpunkt eine unmittelbare Gefahr für die Tochter bestanden. Der Klägerin sei es daher objektiv zumutbar gewesen, zunächst ihre Tochter oder die Polizei zu kontaktieren. Auch wenn die Drohung zutreffend gewesen wäre, hätte die Klägerin den Betrag nicht zahlen müssen, da eine Untersuchungshaft in Deutschland keine Gefahr für Leib oder Leben bedeute.