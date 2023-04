Kleinunternehmer setzen auf Berater vor Ort

28.4.2023 – Für 95 Prozent der Jung- und Dreiviertel der etablierten Unternehmer ist eine professionelle Beratung bei Versicherungen sehr wichtig. Laut einer Studie waren 95 Prozent mit der Betreuung und Abwicklung des Schadenfalls zumindest zufrieden. 67 Prozent der Gründer junger Unternehmen und 42 Prozent der Entscheider etablierter Unternehmen schließen eine Versicherung nicht selbstständig ab. Kfz- beziehungsweise Fuhrparkversicherungen haben 77 Prozent der Jungunternehmer und Rechtsschutz-Versicherungen 72 Prozent. Cyberrisiken werden von Gründern unterschätzt.

WERBUNG

Für fast alle Jungunternehmer (95 Prozent) ist eine professionelle Beratung bei Versicherungen sehr wichtig. Dabei wünschen sie sich einen zentralen Ansprechpartner. Zu diesem Ergebnis kommt die „Gründerstudie“. Sie wurde von den SV Sparkassen-Versicherungen gemeinsam mit allen öffentlichen Versicherern in Deutschland initiiert.

Eine professionelle Beratung durch einen Experten ist mir bei dem Thema Firmenversicherung sehr wichtig. Dieser Aussage stimmen Dreiviertel der Befragten zu

Professionelle Beratung bleibt auch für Etablierte sehr wichtig

Befragt wurden 300 Gründer als auch Entscheider in etablierten kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Deren Problem: Viele gute Angebote auf der einen Seite, auf der anderen jedoch zu wenig Zeit und Schwierigkeiten bei der Risikobewertung des eigenen Unternehmens.

Selbst bei den Etablierten stimmen fast Dreiviertel der Aussage zu: „Eine professionelle Beratung durch einen Experten ist mir bei dem Thema Firmenversicherung sehr wichtig.“ Der Experte sollte gut erreichbar sein, am besten auch persönlich vor Ort. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein Schadenfall eingetreten ist.

Von den Unternehmen, die in den vergangenen zwei Jahren eine ihrer betrieblichen Versicherungen in Anspruch genommen haben, waren 95 Prozent mit der Betreuung und Abwicklung des Schaden- beziehungsweise Leistungsfalls mindestens zufrieden. Mehr als die Hälfte (64 Prozent) waren sogar vollkommen oder sehr zufrieden.

Vielzahl der Angebote nur schwer zu überblicken

Jungunternehmer sind selbstkritisch. Knapp 70 Prozent von ihnen gaben an, sich nicht gut genug mit Firmenversicherungen auszukennen. Für die Mehrheit (gut 60 Prozent) ist es einerseits schwierig, sich bei diesem Thema einen Überblick zu verschaffen und zum anderen, in der Vielfalt an Angeboten die jeweils relevanten Leistungen zu identifizieren.

Entsprechend stark ist der Informationsbedarf. 67 Prozent der Gründer junger Unternehmen und 42 Prozent der Entscheider etablierter Unternehmen schließen eine Versicherung nicht selbstständig ab. Sich einen guten Überblick über Firmenversicherungen zu verschaffen, fällt 62 Prozent der Gründer und 41 Prozent der etablierten Unternehmen schwer.

Doch mehr als die Hälfte der Gründer gab auch an, schlichtweg nicht genügend Zeit für eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema Gewerbeversicherungen zu haben. Bei Gründung werden, neben einer Betriebs- beziehungsweise Berufshaftpflicht-Versicherung, häufig Kraftfahrzeug- und Rechtsschutz-Versicherungen abgeschlossen.

Jungunternehmer schließen Kfz- und Rechtsschutz-Versicherungen ab

Kfz- beziehungsweise Fuhrparkversicherungen haben 77 Prozent der Jungunternehmer und Rechtsschutz-Policen 72 Prozent. Unternehmen, die seit mehr als fünf Jahren bestehen, besitzen diese nur zu 61 beziehungsweise zu 53 Prozent. Das könnte an den sich mit der Zeit wandelnden Anforderungen liegen und der steigenden Erfahrung, wann welche Versicherung gebraucht wird.

In der Gründungsphase weitaus weniger bedeutsam sind dagegen Risiken wie Betriebsunterbrechung oder Cyberkriminalität. Eine Betriebsunterbrechungs-/Ertragsausfall-Versicherung besitzen nur 23 Prozent der Jungunternehmen, aber 33 Prozent der etablierten Unternehmen. Bei Cyberversicherungen sind es in der ersten Gruppe 13 Prozent, in der zweiten 21 Prozent.

Cyberversicherungen können für KMU jeder Größe und jeder Branche sinnvoll sein. Walter Carls, SV Sparkassen-Versicherungen

Unterschätztes Cyberrisiko

Während 67 Prozent der etablierten Unternehmen Hacker- und Virenangriffe, die das IT-System lahmlegen, als mittleres bis hohes Risiko einstufen, sind es bei Jungunternehmen nur 34 Prozent.

Walter Carls, Experte für Cybergefahren bei der SV weiß: „Cyberversicherungen können für KMU jeder Größe und jeder Branche sinnvoll sein. Tatsächlich trägt jedes Unternehmen, das Daten digital verarbeitet, ein hohes Risiko, Opfer einer Cyberattacke zu werden, die einen hohen materiellen Schaden sowie einen Reputationsschaden anrichten kann.“

Marc S. Tenbieg, Geschäftsführender Vorstand des Deutschen Mittelstands-Bundes (DMB) e.V. ergänzt: „Cybersicherheit sollte im Mittelstand immer Chefsache sein. Und zwar nicht erst dann, wenn ein konkreter Schaden entstanden ist. Das A und O dabei ist es, betriebsinternes Risikobewusstsein und effektive Präventionsangebote für Unternehmerinnen und Unternehmer zu schaffen.“