Kleinstbeträge: Von den Grenzen der Klagebefugnis

17.6.2022 – Will ein Rechtsanwalt eines Steuerpflichtigen wegen der angeblich rechtswidrigen Forderung eines Kleinstbetrages durch das Finanzamt Klage einreichen, kann das rechtsmissbräuchlich sein. Das gilt insbesondere dann, wenn die Annahme gerechtfertigt ist, dass es dem Anwalt nicht um die Sache selbst, sondern um die Erstattung der Kosten der Rechtsverfolgung geht. Dies entschied das Finanzgericht Münster in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss vom 30. Mai 2022 (15 V 408/22).

Dem Fall lag ein Klagebegehren einer Aktiengesellschaft zugrunde, die im Rahmen eines Abrechnungsbescheids zur Umsatzsteuer an das Finanzamt einen Säumniszuschlag von 4,50 Euro zahlen sollte.

Hiergegen legte die Gesellschaft Einspruch ein. Den begründete sie damit, dass insbesondere das Erheben von Zinsen auf Säumniszuschläge verfassungswidrig sei.

Fehlendes Rechtsschutzbedürfnis

Das Finanzamt lehnte gleichwohl einen zeitgleich gestellten Antrag auf Aussetzung der Vollziehung ab.

Diesem Antrag stimmte auch das schließlich mit dem Fall befasste Finanzgericht Münster nicht zu. Es war der Ansicht, dass der Aktiengesellschaft ein Rechtsschutzbedürfnis fehlt. Denn das Interesse, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, sei angesichts des infrage stehenden Betrages nicht so hoch und schutzwürdig, dass es eine Klage rechtfertige.

Unterschreiten der Bagatellgrenze

Das Unternehmen habe nämlich, vertreten durch einen Anwalt, nur den Zinsanteil, der in dem berechneten Säumniszuschlag enthalten war, für verfassungswidrig gehalten. Dieser unterschreite jedoch die Bagatellgrenze der Kleinbetragsverordnung.

Es sei offenkundig, dass es dem prozessbevollmächtigten Juristen nicht ernsthaft um die Aussetzung des Kleinstbetrages gegangen sei, sondern um die Erstattung der Kosten der Rechtsverfolgung. Denn diese überstiegen mit knapp 112 Euro den Streitwert um ein Vielfaches. Der Anwalt sei bei Gericht durch eine Vielzahl derartiger Anträge bekannt.