Kläger müssen Verzögerungen nicht entschädigungslos hinnehmen

28.3.2022 – Verzögert sich ein Gerichtsverfahren, weil der zuständige Richter erkrankt, kann das eine Entschädigungspflicht des Staates begründen. Das hat der 10. Senat des Bundessozialgerichts (BSG) mit Urteil vom 24. März 2022 entschieden (B 10 ÜG 2/20 R).

Der Kläger hatte eine staatliche Entschädigung in Höhe von 4.700 Euro verlangt. Denn sein Klageverfahren beim Sozialgericht Berlin gegen die Bundesanstalt für Arbeit wegen des Erlasses einer Darlehensschuld hatte mehr als viereinhalb Jahre gewährt. Die ungewöhnlich lange Verfahrensdauer hatte unter anderem an erheblichen Krankheitszeiten des zunächst für den Fall zuständigen Richters gelegen.

Höhere Entschädigung unangemessen?

Zunächst war dem Mann vorprozessual eine Entschädigung von 1.200 Euro zugestanden worden. Anschließend wurde ihm vom Landessozialgericht Berlin-Brandenburg eine weitere Entschädigung in Höhe von 1.300 Euro bewilligt.

Einen höheren Betrag hielt das Gericht für unangemessen. Denn die Erkrankung eines zuständigen Richters stelle einen Fall höherer Gewalt dar.

Das sah der Kläger anders. Er zog daher vor das Bundessozialgericht (BSG). Mit seiner dort eingelegten Revision hatte er teilweise Erfolg.

Nicht pauschal als ein Fall höherer Gewalt anzusehen

Das BSG stimmte mit der Vorinstanz darin überein, dass Gerichten grundsätzlich eine bis zu zwölfmonatige Vorbereitungs- und Bedenkzeit zuzubilligen ist. Erst für Zeiten, die darüber hinausgehen, bestehe ein möglicher Anspruch auf eine Entschädigungszahlung wegen einer zu langen Verfahrensdauer.

Eine Erkrankung eines Richters könne jedoch, anders als das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg meine, nicht pauschal als ein Fall höherer Gewalt angesehen werden. Denn der Staat schulde Rechtsuchenden eine ausreichende personelle und sachliche Ausstattung der Justiz. Dazu würden Vorkehrungen für Erkrankungen des richterlichen Personals und andere übliche Ausfallzeiten zählen.

Verzögerungen fallen in den Verantwortungsbereich des Gerichts

Erzwinge eine längere Erkrankung die Umverteilung der Geschäfte durch das Präsidium des Gerichts, würden dadurch entstehende Verzögerungen in den Verantwortungsbereich des Gerichts fallen.

Rechtsuchende brauchten Verzögerungen allein schon wegen der gebotenen verfahrensfördernden Vertretung nicht entschädigungslos hinnehmen. Etwas anderes könne allenfalls dann gelten, wenn wegen einer Erkrankung des zuständigen Richters zum Beispiel ein bereits anberaumter Termin kurzfristig verschoben werden müsse oder sich der Vertreter eines erkrankten Richters nicht kurzfristig in den Fall einarbeiten könne.

Weitere Entschädigungszahlung

„Bei einer solchen kurzfristigen Terminverschiebung handelt es sich nicht um eine Verzögerung, die auf einer unzureichenden Ausstattung der Justiz im Allgemeinen beruht. Vielmehr verlängert sich in dieser Konstellation die Verfahrenslaufzeit durch eine unvermeidbare Störung des Verfahrensablaufs, was keine Entschädigungspflicht zu begründen vermag“, so das Bundessozialgericht.

Von einer derartigen Konstellation habe in dem entschiedenen Fall jedoch nicht ausgegangen werden können. Das Gericht gestand dem Kläger daher eine weitere Entschädigungszahlung in Höhe von 300 Euro zu.