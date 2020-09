Kfz-Versicherung: Trickreiche Vergleiche

3.9.2020 – Für Laien ist die Sparte vollkommen undurchsichtig. Daher floriert das Geschäft der Vergleichsportale. Verbraucherschützer würden gerne die Autoversicherung transparenter machen und so das Provisionsgeschäft der Internetbroker einschränken. Eine Idee, wie das funktionieren könnte, haben sie bisher aber nicht.

Verbraucherschützer und Direktversicherer sind unzufrieden mit den Vergleichen zur Kfz-Versicherung. Zwar würden Vergleichsportale die unterschiedlichen Tarife transparent machen, die Kunden würden aber vielfach Werbeanzeigen als Vergleichsergebnisse interpretieren und so doch wieder bei tendenziell teuren Unternehmen landen.

Verwirrung durch Tarifmerkmale

Christian Paul Sooth (Bild: Verti)

So ist laut Christian Paul Sooth, Vorstand der Verti Versicherung AG, die Sparte seit 1995 immer komplizierter geworden. Gab es damals lediglich die vier Tarifmerkmale Region, Schadenfreiheitsklasse, Beruf und Typklasse, sind es bis zu 56 Risikomerkmale.

Diese vielen Merkmale und die großen Preisdifferenzen würden Verbraucher verunsichern. Obwohl das Produkt Kfz-Versicherung „gefühlt“ eigentlich bei allen Anbietern identisch sei. Durchblick könnten nur noch Internet-Vergleichsportale liefern. Sie hätten mittlerweile eine hohe Akzeptanz beim Konsumenten erreicht.

„Die Portale demokratisieren den Vertrieb von Versicherungen, allerdings zu Extra-Kosten“, sagte Sooth anlässlich eines Vortrages im Rahmen der virtuellen Wissenschaftstagung des Bundes der Versicherten e.V. (BdV). Der Direktversicherer und die Verbraucherschützer beklagten in der Diskussion gemeinsam, dass für die Autoversicherung weiterhin hohe Vertriebskosten anfallen würden.

Portale machen das Geschäft mit Autoversicherungen

Allein die Empfänger hätten sich geändert. Während früher vor allem Vertreter das Geschäft gemacht hätten, seien an ihre Stelle nun Internetbroker getreten. In der Regel würde vor allem das Multiportal Check24 Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen GmbH diese Provisionen kassieren. Damit gebe es keinen echten Direktversicherungs-Markt in der Kfz-Versicherung mehr.

Direktversicherer hätten lediglich die Möglichkeit, aus den Portalen auszusteigen und damit Reichweite zu verlieren oder sich den Bedingungen der meist als Versicherungsmakler tätigen Portalen zu unterwerfen. „Wir können keine zwei Preise auf unserer Homepage und für die Portale machen“, sagte Sooth. Das würden die Internetmakler nicht akzeptieren.

Staat soll Kfz-Versicherung normieren

Axel Kleinlein (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Daher forderte der Vorstand, dass die Angebote der Autoversicherung staatlich normiert würden. Dann könnten kostengünstige Unternehmen wieder mehr Marktanteile gewinnen.

In der Diskussion wurde zudem gefordert, dass Werbung auf den Portalen verboten werden sollte. Gleichzeitig wurden „Schaufenster-Tarife“ kritisiert und der Vorstandsprecher des BdV, Axel Kleinlein, verglich die Versicherer, die auf den Vergleichsportalen besonders oft Werbung schalten würden, sogar als „russische Oligarchen“.

Eine Lösung, wie die angebliche Verwirrung der Verbraucher beim Abschluss von Kfz-Versicherungen, aufgelöst werden könnte, blieben die Verbraucherschützer aber schuldig. Vorschläge, die Verbraucher über die richtige Nutzung der Vergleichsportale aufzuklären, wurden nicht aufgegriffen.

Werbung im Endgeschäft nicht so wichtig

Zudem auch Sooth erläuterte, dass die „Werbeboxen“ auf den Portalen im Jahresendgeschäft selten eine Rolle spielen würden. Hier wäre der Preis entscheidend. Daher würden alle Unternehmen möglichst viele – bis zu 20 Tarifvarianten – anbieten, um so in bestimmten Zielgruppen Kunden gewinnen zu können.

Eine tiefgreifende Kritik an den Vergleichsportalen scheiterte auch daran, dass das Bundeskartellamt in einer umfassenden Untersuchung 2017 keine besondere Marktmacht der Vergleicher festgestellt hatte.

„Häufig haben die von den Anbietern gezahlten Provisionen Einfluss auf die vom Portal voreingestellte Ergebnisdarstellung“, behauptete die Behörde zwar damals und kritisierte weiter eine „zu geringe Marktabdeckung“.

Kartellamt stärkte Portale

Die Vergleichsportale, die im Versicherungsmarkt eine Rolle spielen, allen voran Check24 und die Verivox GmbH, fühlten und fühlen sich von solchen Vorwürfen nicht betroffen.

„Die Rankings bei Check24 erfolgen streng nach mathematischen Regeln. Provisionen und deren Höhe spielen für die Vergleichsergebnisse keine Rolle“, stellt der Marktführer klar. Das habe das Kartellamt in der Untersuchung für Check24 selbst festgestellt.

Auch der zweite Große lehnt sich entspannt zurück. „Bei Verivox gibt es keinen Zusammenhang zwischen der Provisionshöhe und der Platzierung im Tarifrechner.“

Würden die Portale vom Markt verschwinden – was angesichts ihrer Erfolge kaum vorstellbar ist – könnte die Autoversicherung etwa zehn Prozent günstiger angeboten werden, stellte Sooth fest.

Wettbewerb macht Suchmaschinen reich

Eine echte Direktversicherung wäre nur wieder möglich, wenn die Portale oder große Suchmaschinen selbst eine Kfz-Versicherung anbieten würden. Doch dafür gibt es aus wirtschaftlicher Sicht bisher keinen Grund.

Wer als Kfz-Versicherer über Google gefunden werden will, müsse für einen einzigen Klick in der Wechselsaison bis zu neun Euro zahlen. So verdienen vor allem Suchmaschinen am immer noch scharfen Wettbewerb in der Autoversicherung.