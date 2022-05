Kfz-Versicherung: Telematik-Tarife schwächeln

18.5.2022 – Telematik-Tarife bleiben nach Einschätzung von Rückversicherern weiterhin wichtig. Der Markt schwächelt aber derzeit. Dabei stehen die Autoversicherer in einem scharfen Wettbewerb zu Kfz-Herstellern. Spätestens in zehn Jahren würden Autoversicherungstarife ganz anders aussehen. Für die aktuellen Tarife in der Kfz-Versicherung gibt es Entwarnung. Die Inflation schlägt 2022 nicht voll durch.

Neben E-Mobilität und autonomen Fahren ist Telematik nach Einschätzung der E+S Rückversicherung AG weiterhin ein maßgebliches Thema für Kfz-Erstversicherer.

„Aktuell spüren wir bei den Telematik-Tarifen eine Zurückhaltung im Markt“, sagte Stefan Schmuttermair, DAV-Aktuar und Bereichsleiter Zentralbereich Deutschland bei der E+S Rückversicherung AG. Er sprach auf der Konferenz „Mobilität & Kfz-Versicherung“ des Business-Forums21 (BF21).

Aktuell eine Million Telematik-Policen im Markt

2020 und 2021 habe es bei Telematik-Tarifen ein starkes Wachstum gegeben. Nun stehe das Thema aber nicht mehr ganz oben auf der Agenda der Kraftfahrtversicherer. Zwar würden sich viele Autoversicherer weiterhin mit dem Thema befassen, es aber derzeit nicht aktiv umsetzen.

„Aktuell sehen wir im Markt rund eine Million Tarife mit Telematik-Charakter“, so Schmuttermair. Bezogen auf den privaten Pkw-Bestand wäre das eine Marktdurchdringung von rund zwei Prozent.

Die E+S hält Telematik aber weiterhin für ein sehr wichtiges Thema. „Die Branche muss jetzt anfangen zu lernen“, forderte der Rückversicherer. Auch wenn die praktische Umsetzung von Telematik-Tarifen über Handy oder Daten-Box im Fahrzeug noch keine endgültige Lösung sei.

Autonomes Fahren vernetzt Fahrzeuge

Schmuttermair warnte die Branche davor, dass die Autohersteller weiterhin selbst Daten im Fahrzeug sammeln würden. „Das ist das, wo wir auch ran müssen“, so der Aktuar.

Das Thema werde sehr prominent werden, wenn Daten flächendeckend aus dem Auto erhoben werden können. Hier zeigten erste Feldversuche mit autonomem Fahren, dass später eine Kommunikation zwischen den Fahrzeugen entstehen werde. Autonomes Fahren entwickelt sich nach Einschätzung des Rückversicherers relativ rasant.

So wurde 2022 der Mercedes „Drive Pilot" gestartet, der ein autonomes Fahren auf der Autobahn bis 60 km/h zulässt (6.5.2022).

Es gibt ein Robo-Taxi in München von Mobileye und dem Autovermieter Sixt im siebensitzigen Elektro-Fahrzeug des chinesischen Herstellers Nio. 2025 soll ein selbstfahrender Kleinbus in Hamburg des Autoherstellers VW starten. Zudem gebe es Tests der VW-Tochter Seat, ebenfalls wie beim Mercedes auf dem „Level 3-Niveau“.

Alte Autos verschwinden nur langsam

Da Pkw heute aber ein Durchschnittsalter von zehn Jahren hätten, würde es noch sehr lange dauern, bis alle alten Fahrzeuge, die nicht moderne Kommunikationstechnik enthalten, von der Straße verschwunden sind. Autonomes Fahren ist somit noch lange keine Realität.

Langfristig würden die Tarife in der Autoversicherung dann ganz anders gestaltet werden. Schmuttermair: „Sie werden datengetrieben sein." Dafür nannte er aber einen Zeithorizont von zehn Jahren.

Trotzdem müsste die Branche jetzt lernen sehr große Datenmengen zu verarbeiten. Zudem könne man über einen App-Ansatz künftig direkt mit dem Kunden in Kontakt treten.

E+S testet eigenen Telematik-Tarif

Die E+S hat selbst das Produkt „es|Tmatik“ entwickelt. Das Modell arbeitet mit App und Smartphone. Mit dem Tarif kann man zudem mit einem Foto die Ausstattung des Fahrzeuges erfassen und dann für sicherheitsrelevante Feature Rabatte geben.

Viele Daten wie Fahrverhalten, Kilometerleistung, Ort der Fahrt oder Handynutzung gehen in eine Bewertung ein. Derzeit wird das System in der Praxis getestet.

Corona wirkt sich weiter auf die Unfallzahlen aus

Hinsichtlich der aktuellen Entwicklung in der Autoversicherung geht die E+ S davon aus, dass die Corona-Pandemie sich auch 2022 weiterhin spürbar auf die Unfallzahlen auswirkt.

Insgesamt werde der Markt positiv abschneiden. „In der Kfz-Haftpflichtversicherung sehen wir in den Tarifen eher eine Seitwärtsbewegung in 2022“, so Schmuttermair. Demgegenüber gebe es in Kasko Tarifanpassungen nach oben.

Das sei eine Reaktion auf die Unwetterereignisse im Sommer 2021. „Da sehen wir auch weiterhin Bedarf“, so der Aktuar.

Schadenfrequenz auf niedrigem Niveau

Die Schadenfrequenz sei weiterhin auf niedrigem Niveau, würde aber gegenüber 2020 und 2021 schon wieder deutlich ansteigen. 2019 lag die Schadenhäufigkeit in der Kfz-Haftpflichtversicherung bezogen auf 1.000 Fahrzeuge bei 54.

Durch Corona sank sie 2020 auf 44, im Jahre 2021 auf 42 und für 2022 wird wieder mit einem Anstieg auf 46 gerechnet. „Auf den Straßen ist bereits deutlich mehr los“, so Schmuttermair. Objektiv sei die Mobilität aber immer noch auf einem geringeren Niveau als vor Corona.

Ein Treiber für den Durchschnittschaden sind die Kosten für Ersatzteile und Reparaturen.

Inflation schlägt nicht voll durch

Obwohl beispielsweise die Deutsche Bundesbank für 2022 in Deutschland eine Inflation von rund 6,9 Prozent erwartet, geht die E+S davon aus, dass sich der Schadendurchschnitt in der Autoversicherung eher moderat um rund vier Prozent erhöht.

„Wir haben hier Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, wie die reale Inflation auf die Autoversicherung wirkt“, begründete der Mathematiker die Prognose. Der Schadendurchschnitt steigt aber seit Jahren kontinuierlich an. Für 2022 wird mit 4.830 Euro ein neuer Höchstwert erwartet.

Trotzdem ist der Rückversicherer mit der Branche nicht ganz zufrieden. „Wir sehen noch nicht die Gegenmaßnahmen bei den Tarifen, um noch stärker in die Gewinnzone zu kommen."