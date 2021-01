Kfz-Versicherung: So profitabel sind die Marktgrößen

18.1.2021 – Die nach Verträgen und Beiträgen größten Autoversicherer hatten 2019 mehrheitlich Schaden-Kosten-Quoten von unter 100 Prozent zu verzeichnen. Versicherungstechnisch in der Verlustzone landeten lediglich die DEVK und die R+V. Andererseits kam die VHV auf den niedrigsten Wert. Die Quote senken konnte nur die Axa. Am stärksten zugenommen hat der Wert bei der VHV und der Huk24.

Im Geschäftsjahr 2019 landeten die Kraftfahrtversicherer zum sechsten Mal in Folge versicherungstechnisch in den schwarzen Zahlen. Die Combined Ratio (nach Abwicklung, in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen im inländischen Direktgeschäft) lag laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) bei 98,4 (2018: 96,1) Prozent.

Acht Versicherer mit Werten von über 105 Prozent

Dabei stand für 21 der 50 nach Prämienvolumen größten Anbieter eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von über 100 Prozent zu Buche. Drei Akteure – angeführt von der Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG – kamen auf Werte von um die 110 Prozent (VersicherungsJournal 16.11.2020)

Dies ist dem im November veröffentlichten „Branchenmonitor 2014-2019: Kraftfahrtversicherung“ zu entnehmen. Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH in Kooperation mit der Sirius Campus GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Anbieter in der Sparte mit etwa 88 Prozent Marktanteil.

Die profitabelsten Autoversicherer

Auf der anderen Seite blieben zwölf Gesellschaften unter der Marke von 95 Prozent. Die niedrigste Combined Ratio wies dem Branchenmonitor zufolge die Oldenburgische Landesbrandkasse mit 85 Prozent aus.

Werte zwischen 91 und knapp 93 Prozent werden für die Westfälische Provinzial Versicherung AG, die Garanta Versicherungs-AG, die Basler Sachversicherungs-AG und die VHV Allgemeine Versicherung AG aufgeführt.

So schlugen sich die Marktgrößen

Es fällt auf, dass die Branchengrößen mit mehr als drei Millionen Verträgen im Bestand (18.1.2021) mehrheitlich besser als der Markt abschneiden. Dabei schaffte es neben der VHV auch die Axa Versicherung AG in die Top Ten

Den Durchschnittswert der 50 aufgelisteten Akteure von gut 99,2 Prozent unterboten auch der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., die Huk24 AG, die Württembergische Versicherung AG und die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG vergleichsweise deutlich.

In etwa auf dem Niveau des Durchschnitts wirtschafteten die Generali Deutschland Versicherung AG, die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. und die Allianz Versicherungs-AG.

Versicherungstechnische Verluste schrieben die R+V Allgemeine Versicherung AG und die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG.

Nur Axa mit verbesserter Combined Ratio

Von den Marktschwergewichten konnte einzig die Axa ihre kombinierte Schaden-Kosten-Quote senken. Die Kölner führen dies im Geschäftsbericht 2019 (PDF, 1,5 MB) auf positive Abwicklungsergebnisse und die infolge einer niedrigeren Schadenfrequenz deutlich gesunkenen Aufwendungen für Versicherungsfälle in Kfz-Haftpflicht zurück. Auch die Betriebsaufwendungen seien gesunken.

Leichte Verschlechterungen der Combined Ratios waren bei der Württembergischen und der Huk-Coburg a.G. zu beobachten. Um jeweils sieben Prozentpunkte erhöht haben sich die Quoten bei der VHV und der Huk24.

Bei den Hannoveranern lag dies zum Großteil an der gestiegenen Schadenquote. Die begründet das Unternehmen im Geschäftsbericht 2019 (PDF, 1,9 MB) mit insgesamt gestiegenen Durchschnittsschaden-Aufwendungen und einer deutlich erhöhten Schadenzahl in der sonstigen Kraftfahrtversicherung.

Bei der Huk24 stand ein erhöhter Schadendurchschnitt gesunkenen Durchschnittsbeiträgen gegenüber. In der sonstigen Kraftfahrtversicherung nahm zusätzlich auch noch die Zahl der gemeldeten Schäden zu, so der Anbieter im Geschäftsbericht 2019 (PDF, 756 KB).

Große Unterschiede bei Betriebskosten- und Schadenquoten

Die Schaden- wie auch die Kostenquoten der Marktschwergewichte liegen weit auseinander. Bei den Betriebskosten liegt die Spannbreite zwischen 21,6 (Allianz) und 4,7 Prozent (Huk24). Letztere kommt damit auf den niedrigsten Wert vor den beiden Schwester-Gesellschaften (jeweils rund neun Prozent).

Trotz der insgesamt höchsten Schadenquote von über 90 Prozent konnte die Huk24 wegen der vergleichsweise niedrigen Verwaltungskosten noch über vier Cent versicherungs-technischen Gewinn pro Beitragseuro erwirtschaften. Andererseits wird für die Axa im Branchenmonitor nur ein Wert von 75 Prozent ausgewiesen. Lediglich fünf der aufgeführten Akteure kam auf niedrigere Quoten.

Der „Branchenmonitor 2014-2019: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse. Für die rund 200-seitige Version Kfz (Haftpflicht, Sonstige und Gesamt) werden inklusive Mehrwertsteuer 1.350,65 Euro fällig. Sie kann beim Studienverantwortlichen Clemens Wilde per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659265 bestellt werden.