Kfz-Versicherung: Makler im Spagat zwischen Aufwand und Ertrag

Welchen Stellenwert die Kfz-Versicherung für unabhängige Vermittler derzeit hat und wie er künftig aussfällt, wurde in einer aktuellen Studie ermittelt. Gemessen wurde auch die Konkurrenz durch Vergleichsportale und die Bedeutung von Pools bei der Geschäftsanbahnung. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Welche Sparten bei unabhängigen Vermittlern zu den größten Ladenhütern gehörten und wo die Geschäfte regelrecht brummten, wurde in einer aktuellen Studie ermittelt. Auffällig sind zahlreiche wie zum Teil auch deutliche Rangveränderungen. Und es gibt ein neues Schlusslicht. (Bild: Wichert) mehr ...

Welche Sparten bei unabhängigen Vermittlern zu den größten Ladenhütern gehören und wo das Geschäft regelrecht brummte, wurde in einer aktuellen Studie ermittelt. Die Rangfolge änderte sich zahlreich, zum Teil deutlich und mit einigen großen Überraschungen. (Bild: Wichert) mehr ...

17.3.2023 –

An wen unabhängige Vermittler in dieser Sparte bevorzugt Policen vermitteln, zeigt eine aktuelle Untersuchung. An der Spitze zieht ein Akteur schon lange einsam seine Runden. Auf den Plätzen dahinter herrscht ein dichtes Gedränge – und es gab zahlreiche Positionswechsel. (Bild: Wichert) mehr ...