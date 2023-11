Kfz-Unfall: Wieso ein Verursacher für die Folgen nicht zahlen will

1.11.2023 – Wird beim Befahren einer nicht als Parkplatz ausgewiesenen Fläche durch eine aus dem Boden ragende Metallstange die Ölwanne eines Fahrzeugs aufgerissen, so kann dessen Halter für die Kosten der Sanierung der Fläche in Anspruch genommen werden. Das geht aus einem Urteil des Verwaltungsgerichts Neustadt an der Weinstraße vom 26. Mai 2023 (4 K 661/22.NW) hervor.

Ein Handwerker war im Dezember 2019 zu einer in einem Wasserschutzgebiet gelegenen bewirtschafteten Hütte gerufen worden. Doch anstatt den ausgewiesenen Parkplatz zu nutzen, fuhr er mit seinem Kfz bis nahe an die Eingangstür heran.

Auto verliert Öl wegen gerissener Wanne

An einem auf dem Vorplatz im Boden eingelassenen Halter für einen Sonnenschirm riss sich der Mann die Ölwanne seines Fahrzeugs auf. Die herbeigerufene Feuerwehr streute zunächst die betroffene Fläche von rund 120 Quadratmetern mit Ölbindemitteln ab.

Da es schneite, zog sie zusätzlich einen kleinen Graben. Durch den sollte ein weiteres Ausbreiten des Öls infolge der Niederschläge verhindert werden.

Einen Tag später setzte sich ein Mitarbeiter der für das Gelände zuständigen Gemeinde telefonisch mit dem Fahrzeughalter in Verbindung. Der verwies ihn an seinen Kfz-Haftpflichtversicherer. Dieser erklärte, dass man die durch den Vorfall verursachten notwendigen Kosten übernehmen werde. Daraufhin wurde unverzüglich eine Sanierung des kontaminierten Bodens veranlasst.

Bodensanierung kostet 9.000 Euro

Die dadurch entstandenen Kosten in Höhe von knapp 9.000 Euro machte die Gemeinde in Form eines Gebührenbescheides gegenüber dem Fahrzeughalter geltend. Der bestritt jedoch, für die Bodenverunreinigung verantwortlich gewesen zu sein.

Das Argument: Die Gemeinde habe als Grundstückseigentümerin durch die Metallstange eine Gefahrenquelle geschaffen. Ihr sei daher eine Verletzung ihrer Verkehrssicherungs-Pflicht vorzuwerfen. Sie müsse die Kosten der Bodensanierung folglich selbst übernehmen.

Im Übrigen habe das Öl wegen des wassergetränkten Untergrunds nicht in den Boden sickern können. Es sei vielmehr auf dem Wasser geschwommen. Daher habe es durch das Ölbindemittel neutralisiert werden können. Eine Bodensanierung sei daher überflüssig gewesen.

Diese Argumentation ließ das Verwaltungsgericht Neustadt nicht gelten. Es wies sie Klage des Fahrzeughalters gegen den Gebührenbescheid als unbegründet zurück.

Gutachter sah sofortiges Handeln als erforderlich an

Nach Ansicht der Richter kommt zwar grundsätzlich auch eine Verantwortlichkeit des Grundstückseigentümers in Betracht. Dieser habe die Fläche, auf welcher sich der Zwischenfall ereignet habe, allerdings nicht als Parkplatz ausgewiesen.

Da aber keine Verpflichtung bestehe, Grundstücke gegen unbefugten Verkehr zu sichern, habe die Gemeinde hinsichtlich des Schirmständers nicht ihre Verkehrssicherungs-Pflicht verletzt.

Auch der Umfang der durchgeführten Arbeiten sei nicht zu beanstanden. Denn ein unverzüglich hinzugezogener Sachverständiger habe eine besondere Dringlichkeit für eine unverzügliche Bodensanierung gesehen.

Aufgrund des Ölunfalls habe nach Ansicht des Gutachters nämlich eine akute Gefahr für den Boden und das Grundwasser bestanden.

Betriebsgefahr des Fahrzeugs in Urteil einbezogen

Im Übrigen habe sich durch das Aufreißen der Ölwanne die Betriebsgefahr des Fahrzeugs verwirklicht. Die aber falle in den Risikobereich des Halters. Es sei daher unwichtig, ob dieser schuldhaft gehandelt habe oder nicht.

Denn auf ein etwaiges Verschulden oder eine subjektive Vorhersehbarkeit einer Gefahr komme es im Bereich des Gefahrenabwehr-Rechts nicht an.